遠百信義A13見客 高評價「台灣老街」就連紅磚也很搞工

遠東百貨前進信義區的巨作，全新第五代店「遠百信義A13」，「直至試營運日12/25的前兩天下午五點，才拿到最後一張營業執照」遠百總經理徐雪芳在今天A13首度在媒體鏡頭前亮相時透露。執照到手如期試營運後，徐雪芳的神情也顯得輕鬆愉悅不少。另一個畫面，遠東集團第三代，徐旭東的兒子、遠東集團創新長徐國安，則選擇不面對媒體，低調的在商場逐層檢視，被媒體捕捉身影、問及對A13的看法，僅簡短的說出「很好！」兩字。

「遠百信義A13」作為遠百進軍信義區的代表作，對徐國安(Jeff)來說自然壓力不小，更要獲得老爸、遠東集團董事長徐旭東的點頭驗收才能過關。遠百同仁透露，自A13施工開始，Jeff每兩星期或每月都會定期來檢視，可說是相當認真且親力親為。

也因為信義區什麼都有了，遠百信義A13更要做出不一樣的百貨商場。像是台灣老街、智能商場、提供民眾可眺望信義區景緻的戶外露台等，都可看到遠百想要改變卻又保有核心精神的一面。面對信義商圈百貨群雄，徐雪芳表示，有競爭才有進步，遠百只能創造特色，無論是智能服務、台灣老街、影城、深夜食堂等，幾乎每一個廠商都是拿升級版的內容到A13。

而獲得媒體、業界一致好評的A13 4樓的台灣老街，遠百同仁指出，仔細看老街上的紅磚，你會覺得這是新的紅磚還是舊的紅磚？會向舊的紅磚是因為特別營造出仿舊感。原來是徐旭東視察後說到「老街味道不夠」，特別要求重新打磨、敲出斑駁感，以求更符合老街質感的氛圍。