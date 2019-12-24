親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

遠百信義A13見客 高評價「台灣老街」就連紅磚也很搞工

2019-12-24 21:40聯合報 記者江佩君／即時報導

遠東百貨前進信義區的巨作，全新第五代店「遠百信義A13」，「直至試營運日12/25的前兩天下午五點，才拿到最後一張營業執照」遠百總經理徐雪芳在今天A13首度在媒體鏡頭前亮相時透露。執照到手如期試營運後，徐雪芳的神情也顯得輕鬆愉悅不少。另一個畫面，遠東集團第三代，徐旭東的兒子、遠東集團創新長徐國安，則選擇不面對媒體，低調的在商場逐層檢視，被媒體捕捉身影、問及對A13的看法，僅簡短的說出「很好！」兩字。

「遠百信義A13」作為遠百進軍信義區的代表作，對徐國安(Jeff)來說自然壓力不小，更要獲得老爸、遠東集團董事長徐旭東的點頭驗收才能過關。遠百同仁透露，自A13施工開始，Jeff每兩星期或每月都會定期來檢視，可說是相當認真且親力親為。

也因為信義區什麼都有了，遠百信義A13更要做出不一樣的百貨商場。像是台灣老街、智能商場、提供民眾可眺望信義區景緻的戶外露台等，都可看到遠百想要改變卻又保有核心精神的一面。面對信義商圈百貨群雄，徐雪芳表示，有競爭才有進步，遠百只能創造特色，無論是智能服務、台灣老街、影城、深夜食堂等，幾乎每一個廠商都是拿升級版的內容到A13。

而獲得媒體、業界一致好評的A13 4樓的台灣老街，遠百同仁指出，仔細看老街上的紅磚，你會覺得這是新的紅磚還是舊的紅磚？會向舊的紅磚是因為特別營造出仿舊感。原來是徐旭東視察後說到「老街味道不夠」，特別要求重新打磨、敲出斑駁感，以求更符合老街質感的氛圍。

高標準也帶來業界的好評，其他百貨同業到現場看過後評論，「A13台灣老街的氛圍完整，可以看出花了很大功夫，餐飲品牌陣容也比預期中還強。數位看板的呈現方式，在數量與質感上都有兼具。另外，SONY Store是另一大亮點，因為寬闊的空間，讓數位產品呈現出舒適的展示空間。」

遠百信義A13的數位看板巧妙的融合在空間設計中。記者江佩君／攝影
遠百信義A13的數位看板巧妙的融合在空間設計中。記者江佩君／攝影
分享
信義A13遠東集團創新長徐國安，低調巡視商場。記者林澔一／攝影
信義A13遠東集團創新長徐國安，低調巡視商場。記者林澔一／攝影
分享
遠百信義A13的數位看板巧妙的融合在空間設計中。記者林澔一／攝影
遠百信義A13的數位看板巧妙的融合在空間設計中。記者林澔一／攝影
分享
遠百總經理徐雪芳期許信義A13成為信義區的另一個亮點。記者江佩君／攝影
遠百總經理徐雪芳期許信義A13成為信義區的另一個亮點。記者江佩君／攝影
分享
A13四樓的台灣老街呈現出舊時光的美好氛圍，就連紅磚呈現，遠百也特別講究。記者林...
A13四樓的台灣老街呈現出舊時光的美好氛圍，就連紅磚呈現，遠百也特別講究。記者林澔一／攝影
分享
有135坪大空間的SONY Store，其數位產品的展示陳列帶給消費者舒適的體驗...
有135坪大空間的SONY Store，其數位產品的展示陳列帶給消費者舒適的體驗空間。記者江佩君／攝影
分享

老街國安品牌

延伸閱讀

直達手扶梯、空中露台 遠百信義A13創造的...

信義區百貨添新兵 信義A13搶貴婦商機首創「...

遠百信義A13明試營運 亮點搶先看

開門迎客了！遠百信義A13「全台唯一智能商場...

整理包／「遠百信義A13」最新焦點！ 頂級威...

徐旭東：遠百信義A13本月開幕

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

獨／咖啡倒店風波延燒！台北文青咖啡「Congrats Café」下台一鞠躬

2019-12-20 14:59

晨翔放話要拎DELVAUX去旅行 王可元的信封包打開有天空

2019-12-24 21:08

圍爐美樂蒂年菜超Q萌，「套餐、鍋物、佛跳牆」三寶夯

2019-12-24 20:51

初戀好滋味！春水堂冬季限定「草莓奶霜珍珠茉奶」新亮相

2019-12-24 20:24

滿滿草莓配超浮誇火山鮮奶油 5公分厚舒芙蕾咬下好療癒

2019-12-24 20:11

「82年生的金智英」作者來台 台北國際書展颳K-Style

2019-12-24 19:49

沒管理就開放 健康存摺恐就醫隱私大放送

2019-12-24 19:23

過年送禮 微熱山丘鼠年限定包裝禮盒暖心登場

2019-12-24 19:05

到家樂福辦年貨享20大優惠、全聯年菜滿千送50元買菜金

2019-12-24 18:37

可書寫的珠寶、精緻筆具 一展女人味與書卷氣

2019-12-24 18:17

香水控必收！CK One「2020金鼠限量版」紅金色系＋鼠年圖騰超喜氣

2019-12-24 17:46

直達手扶梯、空中露台 遠百信義A13創造的5大獨家特色

2019-12-24 17:27

英國經典劍橋包Zatchels驚傳倒閉 網友哀怨還沒收到包

2019-12-24 17:16

Off-White聯手羅浮宮打造必搶系列 創辦人卻直指街頭服飾已死？

2019-12-24 15:41

萊爾富「跨年優惠快閃」！指定咖啡、肉包、飲料「同品項買1送1」

2019-12-24 15:20

知名科學家生日在國研院桌曆一覽無遺 這星座人最多

2019-12-24 14:43

AirPods Pro台灣延後開賣！露天拍賣「海外現貨直送來台」限量特價

2019-12-24 14:37

耶誕期間高CP值 小家電直降輕鬆買

2019-12-24 14:32

從數百到數萬 耶誕送禮如何不NG

2019-12-24 14:32

小老鼠也穿毛呢外套！ 鼠年時尚配件「擬人」更可愛

2019-12-24 14:26

全家便利商店會員限定「跨年、元旦大杯熱美式第2杯1折」！信義區門市開賣烤香腸

2019-12-24 13:55

遠百信義A13全台唯一智能商場 300家品牌5成信義獨家

2019-12-24 13:47

小香迷請筆記！香奈兒「迷你包」澎派組合明年6月上市

2019-12-24 13:39

芋頭控超推！ 老字號「鮮芋奶酪」、「香芋起士」蛋糕

2019-12-24 13:32

卡地亞美洲豹特展首現遠百信義A13 瑞莎大讚美豹了！

2019-12-24 13:22

自帶香氣的FENDI包首度問世 MFK聯名款很難買到

2019-12-24 13:19

GODIVA蛋糕叉有機物超標 遭全數退運銷毀

2019-12-24 13:02

7天抗老有感！ 迪奧「逆時能量」系列邀諾貝爾得主合作

2019-12-24 12:15

單航線每周最多29班！酷航2020年2月起台灣航班大加碼

2019-12-24 12:09

新加坡國民湯品登台 這幾天「姓湯」免費「吃湯」

2019-12-24 12:08

香港跨年煙火「加強版」！送40張機票 獎項超過1600萬

2019-12-24 11:57

限定版「寶可夢主題房」來嘍！巨大卡比獸讓單身旅人不孤單

2019-12-24 11:53

4人同行送「厚切牛舌」！A13燒肉YKNK有「KTV」可唱歌

2019-12-24 11:40

沒搶到就落伍！手搖飲推超萌「史努比3D造型杯」、「史努比杯提」今日開搶

2019-12-24 10:25

丹麥皇家圖書館辦展 跟著Gucci遊歷Nick Cave的世界

2019-12-24 09:57

林志玲流蘇裙辣秀美腿 台灣婚紗品牌新作浪漫性感

2019-12-24 09:44

看完李寶春京劇 到台中國家歌劇院人氣咖啡店吃甜點

2019-12-24 08:22

台灣漆藝不輸日本！人間國寶王清霜家族漆藝展

2019-12-24 08:11

雷恩萊諾斯戴蕭邦表 以暴制暴秀身手

2019-12-23 23:43
看更多

熱門文章

花50元賺到7.7億元！他買彩券中獎鹹魚大翻身

2019-12-24 15:34

水瓶理解力很差、雙魚搞不清楚重點！看12星座「笨點」在哪

2019-12-24 17:16

周四晚起北台灣從夏天回到冬天 吳德榮：周末濕答答

2019-12-24 07:44

年輕人勃起困難激增…都怪體內這東西過量

2019-12-24 09:00

「被錢喜歡」的3個訣竅 一躍成為存錢大師

2019-12-24 10:32

芋頭控超推！ 老字號「鮮芋奶酪」、「香芋起士」蛋糕

2019-12-24 13:32

台鐵西部竟還有40公里單軌 林佳龍：交通部力促雙軌化

2019-12-24 12:59

遠百信義A13全台唯一智能商場 300家品牌5成信義獨家

2019-12-24 13:47

近大陸冷氣團等級 氣象局：周五、六最冷 北台灣剩15度

2019-12-24 09:35

55歲婦沒抽煙也無家族病史 左右肺竟有「2個肺癌」

2019-12-24 11:57

冬天快不見了！鄭明典：今年平地均溫可能再創新高

2019-12-24 19:46

沒搶到就落伍！手搖飲推超萌「史努比3D造型杯」、「史努比杯提」今日開搶

2019-12-24 10:25

他中大樂透1億元 深呼吸後才有辦法開車回家

2019-12-24 16:22

文湖線傳電路中斷 北捷：列車煞車異常至少影響260人

2019-12-24 17:48

人夫蹲地數私房錢疊金塔 妻突開門撞見樂歪爽笑納10萬

2019-12-24 12:00

知名科學家生日在國研院桌曆一覽無遺 這星座人最多

2019-12-24 14:43

搶在遠百A13前！最潮台「心潮飯店」微風信義12月24日開幕

2019-12-23 19:41

30間深夜食堂！遠百信義A13成全台最大「宵夜百貨」

2019-12-24 17:08

清大曙光攜手研究藍光 看電視離1.5公尺遠最健康

2019-12-23 22:38

不讓兒時遺憾重演 彩券中獎人捐1.2億圓已辦七屆少棒賽

2019-12-24 13:34

每日星座運勢／雙魚要注意工作態度　遇到理想情人

2019-12-24 00:00

台灣高齡產婦首破3成 超過英國

2019-12-24 00:06

池上「美國伯」有機米碾壓日本米 卻差點因這味被淘汰

2019-12-24 17:00

【家的形狀‧一個人也是家】江淑琳／一個人的生活實踐

2019-12-24 06:00

4人同行送「厚切牛舌」！A13燒肉YKNK有「KTV」可唱歌

2019-12-24 11:40

長榮航空AI文字客服「EVA」報到 從訂位到查航班全都包

2019-12-24 13:34

【親子之間】馥芙／當兒子上學去

2019-12-24 06:00

沒中獎運，不想去尾牙了？當你的公司有這種傾向，小心沒現身就別想升官！

2019-12-24 08:39

林志玲流蘇裙辣秀美腿 台灣婚紗品牌新作浪漫性感

2019-12-24 09:44

60歲確診失智症 女老闆沒被打敗

2019-12-23 23:40

直達手扶梯、空中露台 遠百信義A13創造的5大獨家特色

2019-12-24 17:27

英國經典劍橋包Zatchels驚傳倒閉 網友哀怨還沒收到包

2019-12-24 17:16

看完李寶春京劇 到台中國家歌劇院人氣咖啡店吃甜點

2019-12-24 08:22

紅毛城外掛耶誕裝飾 文資局說違反這兩條法

2019-12-24 08:42

GODIVA蛋糕叉有機物超標 遭全數退運銷毀

2019-12-24 13:02

全家便利商店會員限定「跨年、元旦大杯熱美式第2杯1折」！信義區門市開賣烤香腸

2019-12-24 13:55

單航線每周最多29班！酷航2020年2月起台灣航班大加碼

2019-12-24 12:09

小香迷請筆記！香奈兒「迷你包」澎派組合明年6月上市

2019-12-24 13:39

10月大樂透頭獎兩得主 面像特徵都是厚耳垂、高鼻子

2019-12-24 12:49

彭啟明：今是暖暖耶誕夜 周五、六北台灣有感降溫

2019-12-24 07:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top