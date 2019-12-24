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晨翔放話要拎DELVAUX去旅行 王可元的信封包打開有天空

2019-12-24 21:08聯合報 記者楊詩涵／即時報導

晨翔在IG上標註收到超大禮物，是來自比利時皮件品牌DELVAUX的旅行袋，適逢品牌190周年，與比利時國寶級藝術家雷內．馬格利特（René Magritte）基金會的聯名之作，也是今年秋冬首度亮相的DELVAUX Magritte男士系列，詼諧幽默但不失品牌的優雅，也成為王可元、劉修甫選用的包款系列。

身穿訂製復古印花西裝搭配DELVAUX Magritte D-Off旅行袋，晨翔寫著「收到一個超大超尊貴的聖誕禮物！這是比利時皇室御用的品牌，之前我去倫敦的時候還有去朝聖。等我專輯宣傳期結束我要帶它去旅行」，難掩興奮之情；而這款D-Off旅行袋，包身外的鑰匙圖樣就是經典畫作「Le sorire du Diable」元素之一，內襯則是「Golconda」裡騰空漂浮的西裝男。

已逝的雷內．馬格利特為傑出的超現實主義畫家，他的作品常常在熟悉的物體上賦予嶄新寓意，如夢境般有著荒誕、幽默感，表現視覺趣味，例如青蘋果、戴黑帽的男人等就是來自代表作「Le Fils de l’homme」，菸斗則源於「La Trahison des images」，這些物件也成為DELVAUX的靈感來源，例如王可元、劉修甫選用的DELVAUX Magritte牛皮信封手拿包，輪廓簡約，一打開是藍天白雲的內襯，像是開啟了虛擬晴天世界的美好，讓人會心一笑。

Magritte系列牛皮信封袋，售價20,300元。圖／DELVAUX提供
Magritte系列牛皮信封袋，售價20,300元。圖／DELVAUX提供
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晨翔手上的DELVAUX Magritte系列D-Off男仕牛皮旅行袋，售價14...
晨翔手上的DELVAUX Magritte系列D-Off男仕牛皮旅行袋，售價14萬7,100元。圖／取自IG
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Magritte系列D-Off男仕牛皮旅行袋內襯是「Golconda」畫作裡騰空...
Magritte系列D-Off男仕牛皮旅行袋內襯是「Golconda」畫作裡騰空漂浮的西裝男。圖／DELVAUX提供
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Magritte系列D-Off男仕牛皮旅行袋，售價14萬7,100元。圖／DEL...
Magritte系列D-Off男仕牛皮旅行袋，售價14萬7,100元。圖／DELVAUX提供
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劉修甫選搭DELVAUX Magritte系列牛皮信封手拿包，售價20,300元...
劉修甫選搭DELVAUX Magritte系列牛皮信封手拿包，售價20,300元。圖／取自IG
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晨翔手上的DELVAUX Magritte系列D-Off男仕牛皮旅行袋，售價14...
晨翔手上的DELVAUX Magritte系列D-Off男仕牛皮旅行袋，售價14萬7,100元。圖／取自IG
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晨翔拎DELVAUX Magritte系列D-Off男仕牛皮旅行袋，售價14萬7...
晨翔拎DELVAUX Magritte系列D-Off男仕牛皮旅行袋，售價14萬7,100元。圖／取自IG
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Magritte系列牛皮信封袋，售價8,600元至20,300元。圖／DELVA...
Magritte系列牛皮信封袋，售價8,600元至20,300元。圖／DELVAUX提供
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晨翔要帶著DELVAUX Magritte D-Off旅行袋去旅行。圖／皆取自I...
晨翔要帶著DELVAUX Magritte D-Off旅行袋去旅行。圖／皆取自IG
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王可元選用DELVAUX Magritte系列牛皮信封手拿包，售價20,300元...
王可元選用DELVAUX Magritte系列牛皮信封手拿包，售價20,300元。圖／取自IG
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品牌比利時西裝

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