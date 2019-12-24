晨翔放話要拎DELVAUX去旅行 王可元的信封包打開有天空

晨翔在IG上標註收到超大禮物，是來自比利時皮件品牌DELVAUX的旅行袋，適逢品牌190周年，與比利時國寶級藝術家雷內．馬格利特（René Magritte）基金會的聯名之作，也是今年秋冬首度亮相的DELVAUX Magritte男士系列，詼諧幽默但不失品牌的優雅，也成為王可元、劉修甫選用的包款系列。

身穿訂製復古印花西裝搭配DELVAUX Magritte D-Off旅行袋，晨翔寫著「收到一個超大超尊貴的聖誕禮物！這是比利時皇室御用的品牌，之前我去倫敦的時候還有去朝聖。等我專輯宣傳期結束我要帶它去旅行」，難掩興奮之情；而這款D-Off旅行袋，包身外的鑰匙圖樣就是經典畫作「Le sorire du Diable」元素之一，內襯則是「Golconda」裡騰空漂浮的西裝男。

已逝的雷內．馬格利特為傑出的超現實主義畫家，他的作品常常在熟悉的物體上賦予嶄新寓意，如夢境般有著荒誕、幽默感，表現視覺趣味，例如青蘋果、戴黑帽的男人等就是來自代表作「Le Fils de l’homme」，菸斗則源於「La Trahison des images」，這些物件也成為DELVAUX的靈感來源，例如王可元、劉修甫選用的DELVAUX Magritte牛皮信封手拿包，輪廓簡約，一打開是藍天白雲的內襯，像是開啟了虛擬晴天世界的美好，讓人會心一笑。