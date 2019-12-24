圍爐美樂蒂年菜超Q萌，「套餐、鍋物、佛跳牆」三寶夯

春節圍爐，消費者最愛的年菜是什麼?根據超市業者去年銷售資料顯示，消費者最愛的前三名年菜品項，分別是團圓套餐、鍋物、佛跳牆，銷售占整體將近七成。而隨著主力消費者的世代替換，量販業者也發現，年夜飯不一定滿桌是年菜，火鍋成為新寵，特別是麻辣鍋，過年期間是所有火鍋銷售佔比五成以上，今年業者除了推出有著可愛造型甕的聯名佛跳牆，也新增許多火鍋湯底及優選食材配料。

家樂福表示，今年賣場限定販售老協珍與三麗鷗聯名Melody45周年紀念佛跳牆，限量3500組，首波進貨日前已完售，近期將進第二批，附全陶瓷材質的美樂蒂超Q萌造型甕，搭配黑玉烏參、元蹄等食材，售價888元。另外，因應過年期間火鍋飲食熱潮，家樂福今年備齊火鍋供量，其中，麻辣鍋組更是高達近30款選擇，包含近期正夯的「海底撈自煮火鍋、火鍋組」，以及新推出「這一鍋皇室秘藏鍋物鴛鴦鍋」與「阿官川味麻辣紅豔鍋」等，搭配的食材則推薦包括「台灣有機紅鬚玉米筍」、「家樂福嚴選切塊芋頭」、「家樂福嚴選結球萵苣」、「家樂福嚴選台灣高山高麗菜」等超過20多款家樂福嚴選蔬果，以及「尼加拉瓜熟凍龍蝦(整隻)」、「宏都拉斯頂級龍蝦身」、「澳洲鮑魚」、「日本北海道帆立貝柱」等進口頂級的海鮮。

全聯表示，台灣雙薪家庭忙碌與單身族群比例高，近年來，台灣冷凍調理食品商機逐年成長，以全聯來說，2019年的冷凍食品業績中，調理食品占了將近50%，顯示便利性、領取時間自由度高的商品，受到消費者青睞，也成為年菜預購崛起商機。今年全聯的年菜預購多達七大類91項商品，包含團圓年菜套餐、暖冬進補鍋物、經典功夫菜、佛跳牆、米糕、嚴選生鮮、伴手點心等，滿足不同消費者需求。

根據全聯去年銷售資料顯示，消費者最愛前三名品項分別為，團圓套餐、鍋物、佛跳牆，銷售占整體將近七成。其中，暖冬鍋物品項多達30款，以300至600元的價格帶商品最受青睞，如去年鍋物熱銷第一的「台灣真情珠貝海鮮羹」(399元/份)，以及去年奪下雞湯銷售第一的「膳食家何首烏燉雞湯」(399元/份)等，另也推薦美食饕客最愛的「珍苑麻辣牛三寶鍋」(399元/份)給嗜辣者。

至於過年圍爐最經典的佛跳牆今年也是高價與平價並行，共推出多達11款選擇，包含獨家的「老協珍鮑魚佛跳牆」(3999元/組，無附甕)、「海味街頂級鮑魚烏參佛跳牆」(1280元/組，無附甕)，以及「海霸王-吉祥佛跳牆」(599元/組)和全台第一甕全程不用素料加工的「合禾圓-素食佛跳牆」（699元/組）等。

另外，全聯多以家庭客層為主，套餐類別銷售也逐年攀升，這三年來皆有雙位數成長，故今年也推出多達九款限量團圓年菜組，價格帶介於3999～1999元，讓消費者因應不同團圓人數需求做選擇，包含歷年熱銷的「京老舖十全十美團圓年菜組」(2999元/組)，與獨家的「錵鑶聖凱師團圓富貴年菜組」(3999元/組)、「紅豆食府五福臨門年菜組」(2299元/組)，以及精選五道年度熱銷經典年菜組合的「海味街年菜套組」(2280元/組)，其售價比各別單買可省上215元。

方便復熱的年菜之外，全聯今年也推出各國進口頂級食材，包括「北海道日本A5和牛(肋眼)」(2680元/盒)、「美國特選牛小排火鍋片」(899元/盒)、「加勒比海生凍龍蝦禮盒」(1599元/盒)、「智利帝王蟹禮盒」(1488元/盒)等，滿足喜歡自己加料烹煮的消費者需求。