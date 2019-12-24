親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

圍爐美樂蒂年菜超Q萌，「套餐、鍋物、佛跳牆」三寶夯

2019-12-24 20:51聯合報 記者何雅玲／即時報導

春節圍爐，消費者最愛的年菜是什麼?根據超市業者去年銷售資料顯示，消費者最愛的前三名年菜品項，分別是團圓套餐、鍋物、佛跳牆，銷售占整體將近七成。而隨著主力消費者的世代替換，量販業者也發現，年夜飯不一定滿桌是年菜，火鍋成為新寵，特別是麻辣鍋，過年期間是所有火鍋銷售佔比五成以上，今年業者除了推出有著可愛造型甕的聯名佛跳牆，也新增許多火鍋湯底及優選食材配料。

家樂福表示，今年賣場限定販售老協珍與三麗鷗聯名Melody45周年紀念佛跳牆，限量3500組，首波進貨日前已完售，近期將進第二批，附全陶瓷材質的美樂蒂超Q萌造型甕，搭配黑玉烏參、元蹄等食材，售價888元。另外，因應過年期間火鍋飲食熱潮，家樂福今年備齊火鍋供量，其中，麻辣鍋組更是高達近30款選擇，包含近期正夯的「海底撈自煮火鍋、火鍋組」，以及新推出「這一鍋皇室秘藏鍋物鴛鴦鍋」與「阿官川味麻辣紅豔鍋」等，搭配的食材則推薦包括「台灣有機紅鬚玉米筍」、「家樂福嚴選切塊芋頭」、「家樂福嚴選結球萵苣」、「家樂福嚴選台灣高山高麗菜」等超過20多款家樂福嚴選蔬果，以及「尼加拉瓜熟凍龍蝦(整隻)」、「宏都拉斯頂級龍蝦身」、「澳洲鮑魚」、「日本北海道帆立貝柱」等進口頂級的海鮮。

全聯表示，台灣雙薪家庭忙碌與單身族群比例高，近年來，台灣冷凍調理食品商機逐年成長，以全聯來說，2019年的冷凍食品業績中，調理食品占了將近50%，顯示便利性、領取時間自由度高的商品，受到消費者青睞，也成為年菜預購崛起商機。今年全聯的年菜預購多達七大類91項商品，包含團圓年菜套餐、暖冬進補鍋物、經典功夫菜、佛跳牆、米糕、嚴選生鮮、伴手點心等，滿足不同消費者需求。

根據全聯去年銷售資料顯示，消費者最愛前三名品項分別為，團圓套餐、鍋物、佛跳牆，銷售占整體將近七成。其中，暖冬鍋物品項多達30款，以300至600元的價格帶商品最受青睞，如去年鍋物熱銷第一的「台灣真情珠貝海鮮羹」(399元/份)，以及去年奪下雞湯銷售第一的「膳食家何首烏燉雞湯」(399元/份)等，另也推薦美食饕客最愛的「珍苑麻辣牛三寶鍋」(399元/份)給嗜辣者。

至於過年圍爐最經典的佛跳牆今年也是高價與平價並行，共推出多達11款選擇，包含獨家的「老協珍鮑魚佛跳牆」(3999元/組，無附甕)、「海味街頂級鮑魚烏參佛跳牆」(1280元/組，無附甕)，以及「海霸王-吉祥佛跳牆」(599元/組)和全台第一甕全程不用素料加工的「合禾圓-素食佛跳牆」（699元/組）等。

另外，全聯多以家庭客層為主，套餐類別銷售也逐年攀升，這三年來皆有雙位數成長，故今年也推出多達九款限量團圓年菜組，價格帶介於3999～1999元，讓消費者因應不同團圓人數需求做選擇，包含歷年熱銷的「京老舖十全十美團圓年菜組」(2999元/組)，與獨家的「錵鑶聖凱師團圓富貴年菜組」(3999元/組)、「紅豆食府五福臨門年菜組」(2299元/組)，以及精選五道年度熱銷經典年菜組合的「海味街年菜套組」(2280元/組)，其售價比各別單買可省上215元。

方便復熱的年菜之外，全聯今年也推出各國進口頂級食材，包括「北海道日本A5和牛(肋眼)」(2680元/盒)、「美國特選牛小排火鍋片」(899元/盒)、「加勒比海生凍龍蝦禮盒」(1599元/盒)、「智利帝王蟹禮盒」(1488元/盒)等，滿足喜歡自己加料烹煮的消費者需求。

愛買今年推出120款年菜商品，其中20款為量販獨家年菜，包括針對小家庭推出三組「千元以下年菜套餐」、平均每道菜色148元起，以及愛買量販獨家「帝嘉五福臨門5件組」三菜一湯一主食，附贈甜湯，每套售價888元。另外，也為超過一成的台灣素食人口，推出兩組素食套餐；「饗城鼠年樂活蔬食套餐」三菜一湯一主食，附贈甜湯，每套售價999元，讓茹素者在家圍爐也可品嘗大廚級素食年菜。

老協珍My Melody美樂蒂佛跳牆888元，家樂福限定販售。圖/家樂福提供
老協珍My Melody美樂蒂佛跳牆888元，家樂福限定販售。圖/家樂福提供
分享
合禾圓素食佛跳牆，全台第一甕全程不用素料加工佛跳牆，以多種在地天然蔬果熬煮湯頭，...
合禾圓素食佛跳牆，全台第一甕全程不用素料加工佛跳牆，以多種在地天然蔬果熬煮湯頭，699元(每組)。圖/全聯福利中心
分享
老協珍My Melody美樂蒂佛跳牆888元，家樂福限定販售。圖/家樂福提供
老協珍My Melody美樂蒂佛跳牆888元，家樂福限定販售。圖/家樂福提供
分享

年菜火鍋家樂福

延伸閱讀

到家樂福辦年貨享20大優惠、全聯年菜滿千送5...

年節商機報到 量販業者力拚業績增長一成

創業家年菜 預購買氣熱

Kitty迷手刀瘋搶！麥當勞「Hello K...

可穿戴式「美樂蒂提籃」 實用兼可愛讓網友笑翻

沒空排麥當勞怎辦？他手工製「美樂蒂置物籃」送...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

4大超商搶發跨年財 拆門備貨動員人力迎戰

2019-12-24 19:40

獨／咖啡倒店風波延燒！台北文青咖啡「Congrats Café」下台一鞠躬

2019-12-20 14:59

晨翔放話要拎DELVAUX去旅行 王可元的信封包打開有天空

2019-12-24 21:08

初戀好滋味！春水堂冬季限定「草莓奶霜珍珠茉奶」新亮相

2019-12-24 20:24

滿滿草莓配超浮誇火山鮮奶油 5公分厚舒芙蕾咬下好療癒

2019-12-24 20:11

「82年生的金智英」作者來台 台北國際書展颳K-Style

2019-12-24 19:49

沒管理就開放 健康存摺恐就醫隱私大放送

2019-12-24 19:23

過年送禮 微熱山丘鼠年限定包裝禮盒暖心登場

2019-12-24 19:05

到家樂福辦年貨享20大優惠、全聯年菜滿千送50元買菜金

2019-12-24 18:37

可書寫的珠寶、精緻筆具 一展女人味與書卷氣

2019-12-24 18:17

香水控必收！CK One「2020金鼠限量版」紅金色系＋鼠年圖騰超喜氣

2019-12-24 17:46

直達手扶梯、空中露台 遠百信義A13創造的5大獨家特色

2019-12-24 17:27

英國經典劍橋包Zatchels驚傳倒閉 網友哀怨還沒收到包

2019-12-24 17:16

Off-White聯手羅浮宮打造必搶系列 創辦人卻直指街頭服飾已死？

2019-12-24 15:41

萊爾富「跨年優惠快閃」！指定咖啡、肉包、飲料「同品項買1送1」

2019-12-24 15:20

知名科學家生日在國研院桌曆一覽無遺 這星座人最多

2019-12-24 14:43

AirPods Pro台灣延後開賣！露天拍賣「海外現貨直送來台」限量特價

2019-12-24 14:37

耶誕期間高CP值 小家電直降輕鬆買

2019-12-24 14:32

從數百到數萬 耶誕送禮如何不NG

2019-12-24 14:32

小老鼠也穿毛呢外套！ 鼠年時尚配件「擬人」更可愛

2019-12-24 14:26

全家便利商店會員限定「跨年、元旦大杯熱美式第2杯1折」！信義區門市開賣烤香腸

2019-12-24 13:55

遠百信義A13全台唯一智能商場 300家品牌5成信義獨家

2019-12-24 13:47

小香迷請筆記！香奈兒「迷你包」澎派組合明年6月上市

2019-12-24 13:39

芋頭控超推！ 老字號「鮮芋奶酪」、「香芋起士」蛋糕

2019-12-24 13:32

卡地亞美洲豹特展首現遠百信義A13 瑞莎大讚美豹了！

2019-12-24 13:22

自帶香氣的FENDI包首度問世 MFK聯名款很難買到

2019-12-24 13:19

GODIVA蛋糕叉有機物超標 遭全數退運銷毀

2019-12-24 13:02

7天抗老有感！ 迪奧「逆時能量」系列邀諾貝爾得主合作

2019-12-24 12:15

單航線每周最多29班！酷航2020年2月起台灣航班大加碼

2019-12-24 12:09

新加坡國民湯品登台 這幾天「姓湯」免費「吃湯」

2019-12-24 12:08

香港跨年煙火「加強版」！送40張機票 獎項超過1600萬

2019-12-24 11:57

限定版「寶可夢主題房」來嘍！巨大卡比獸讓單身旅人不孤單

2019-12-24 11:53

4人同行送「厚切牛舌」！A13燒肉YKNK有「KTV」可唱歌

2019-12-24 11:40

沒搶到就落伍！手搖飲推超萌「史努比3D造型杯」、「史努比杯提」今日開搶

2019-12-24 10:25

丹麥皇家圖書館辦展 跟著Gucci遊歷Nick Cave的世界

2019-12-24 09:57

林志玲流蘇裙辣秀美腿 台灣婚紗品牌新作浪漫性感

2019-12-24 09:44

看完李寶春京劇 到台中國家歌劇院人氣咖啡店吃甜點

2019-12-24 08:22

台灣漆藝不輸日本！人間國寶王清霜家族漆藝展

2019-12-24 08:11

雷恩萊諾斯戴蕭邦表 以暴制暴秀身手

2019-12-23 23:43
看更多

熱門文章

花50元賺到7.7億元！他買彩券中獎鹹魚大翻身

2019-12-24 15:34

水瓶理解力很差、雙魚搞不清楚重點！看12星座「笨點」在哪

2019-12-24 17:16

周四晚起北台灣從夏天回到冬天 吳德榮：周末濕答答

2019-12-24 07:44

年輕人勃起困難激增…都怪體內這東西過量

2019-12-24 09:00

「被錢喜歡」的3個訣竅 一躍成為存錢大師

2019-12-24 10:32

芋頭控超推！ 老字號「鮮芋奶酪」、「香芋起士」蛋糕

2019-12-24 13:32

台鐵西部竟還有40公里單軌 林佳龍：交通部力促雙軌化

2019-12-24 12:59

遠百信義A13全台唯一智能商場 300家品牌5成信義獨家

2019-12-24 13:47

近大陸冷氣團等級 氣象局：周五、六最冷 北台灣剩15度

2019-12-24 09:35

55歲婦沒抽煙也無家族病史 左右肺竟有「2個肺癌」

2019-12-24 11:57

冬天快不見了！鄭明典：今年平地均溫可能再創新高

2019-12-24 19:46

沒搶到就落伍！手搖飲推超萌「史努比3D造型杯」、「史努比杯提」今日開搶

2019-12-24 10:25

他中大樂透1億元 深呼吸後才有辦法開車回家

2019-12-24 16:22

文湖線傳電路中斷 北捷：列車煞車異常至少影響260人

2019-12-24 17:48

人夫蹲地數私房錢疊金塔 妻突開門撞見樂歪爽笑納10萬

2019-12-24 12:00

知名科學家生日在國研院桌曆一覽無遺 這星座人最多

2019-12-24 14:43

搶在遠百A13前！最潮台「心潮飯店」微風信義12月24日開幕

2019-12-23 19:41

30間深夜食堂！遠百信義A13成全台最大「宵夜百貨」

2019-12-24 17:08

清大曙光攜手研究藍光 看電視離1.5公尺遠最健康

2019-12-23 22:38

不讓兒時遺憾重演 彩券中獎人捐1.2億圓已辦七屆少棒賽

2019-12-24 13:34

每日星座運勢／雙魚要注意工作態度　遇到理想情人

2019-12-24 00:00

台灣高齡產婦首破3成 超過英國

2019-12-24 00:06

池上「美國伯」有機米碾壓日本米 卻差點因這味被淘汰

2019-12-24 17:00

【家的形狀‧一個人也是家】江淑琳／一個人的生活實踐

2019-12-24 06:00

4人同行送「厚切牛舌」！A13燒肉YKNK有「KTV」可唱歌

2019-12-24 11:40

長榮航空AI文字客服「EVA」報到 從訂位到查航班全都包

2019-12-24 13:34

【親子之間】馥芙／當兒子上學去

2019-12-24 06:00

沒中獎運，不想去尾牙了？當你的公司有這種傾向，小心沒現身就別想升官！

2019-12-24 08:39

林志玲流蘇裙辣秀美腿 台灣婚紗品牌新作浪漫性感

2019-12-24 09:44

60歲確診失智症 女老闆沒被打敗

2019-12-23 23:40

直達手扶梯、空中露台 遠百信義A13創造的5大獨家特色

2019-12-24 17:27

英國經典劍橋包Zatchels驚傳倒閉 網友哀怨還沒收到包

2019-12-24 17:16

看完李寶春京劇 到台中國家歌劇院人氣咖啡店吃甜點

2019-12-24 08:22

紅毛城外掛耶誕裝飾 文資局說違反這兩條法

2019-12-24 08:42

GODIVA蛋糕叉有機物超標 遭全數退運銷毀

2019-12-24 13:02

全家便利商店會員限定「跨年、元旦大杯熱美式第2杯1折」！信義區門市開賣烤香腸

2019-12-24 13:55

單航線每周最多29班！酷航2020年2月起台灣航班大加碼

2019-12-24 12:09

小香迷請筆記！香奈兒「迷你包」澎派組合明年6月上市

2019-12-24 13:39

10月大樂透頭獎兩得主 面像特徵都是厚耳垂、高鼻子

2019-12-24 12:49

彭啟明：今是暖暖耶誕夜 周五、六北台灣有感降溫

2019-12-24 07:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top