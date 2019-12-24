親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

謝龍介感謝賴清德 沒有賴網軍不會曝光

平安夜拋震撼彈 高利短期儲蓄險明年恐買不到了

滿滿草莓配超浮誇火山鮮奶油 5公分厚舒芙蕾咬下好療癒

2019-12-24 20:11聯合報 記者魏妤庭／即時報導

每年到了草莓季，最期待的就是大吃各種草莓系甜點，日本超人氣夏威夷料理餐廳Eggs n Things，推出台灣限定新品新鮮草莓舒芙蕾鬆餅，5公分厚蓬鬆舒芙蕾，淋上滿滿草莓醬及新鮮草莓，再搭配超浮誇15公分的火山鮮奶油，大口咬下好療癒，即日起限定開賣，嘗鮮價398元。

Eggs n Things主打夏威夷料理，除了有各種餐點外，最有名的就是甜點，像是今年夏天便針對芒果控推出季節限定的「芒果舒芙蕾鬆餅」，受到不少消費者喜愛。而招牌的草莓鮮奶油火山鬆餅，用的是美國大草莓，搭配口感扎實的鬆餅，同樣是熱銷商品。

近來正好適逢草莓季，Eggs n Things特別推出限定新品「新鮮草莓舒芙蕾鬆餅」，用的是台灣新鮮草莓及特別研發的草莓醬，鬆餅則是使用蓬鬆感十足，厚度高達5公分的舒芙蕾，再搭配15公分秘製火山鮮奶油，一口咬下，就像是把軟綿綿的雲朵吃進肚子，瞬間療癒身心。

Eggs n Things表示，新鮮草莓舒芙蕾鬆餅屬於季節限定新品，期間限定上市，新品嘗鮮價398元，適合多人一起享用。除了新鮮草莓舒芙蕾鬆餅外，還有新品韓式起司炸雞飯，用雞腿裹上韓式辣醬，再淋上起司，搭配白飯及雙蛋，提供消費者選擇。

草莓控可以一次把所有草莓系甜點全叫上。記者魏妤庭／攝影
草莓控可以一次把所有草莓系甜點全叫上。記者魏妤庭／攝影
分享
Eggs n Things推出台灣限定新品新鮮草莓舒芙蕾鬆餅。記者魏妤庭／攝影
Eggs n Things推出台灣限定新品新鮮草莓舒芙蕾鬆餅。記者魏妤庭／攝影
分享
5公分厚蓬鬆舒芙蕾，淋上滿滿草莓醬及新鮮草莓，再搭配超浮誇15公分的火山鮮奶油。...
5公分厚蓬鬆舒芙蕾，淋上滿滿草莓醬及新鮮草莓，再搭配超浮誇15公分的火山鮮奶油。記者魏妤庭／攝影
分享
除了新品新鮮草莓舒芙蕾鬆餅外，還有招牌草莓鮮奶油火山鬆餅。記者魏妤庭／攝影
除了新品新鮮草莓舒芙蕾鬆餅外，還有招牌草莓鮮奶油火山鬆餅。記者魏妤庭／攝影
分享
新品韓式起司炸雞飯，用雞腿裹上韓式辣醬，再淋上起司，搭配白飯及雙蛋。記者魏妤庭／...
新品韓式起司炸雞飯，用雞腿裹上韓式辣醬，再淋上起司，搭配白飯及雙蛋。記者魏妤庭／攝影
分享

甜點

延伸閱讀

從主播蛻變成甜點店老闆 李宛儒「居樂堂甜舖」...

草莓要滿出來了！好市多「巨無霸草莓卡士達塔」...

洗草莓能不能先拔蒂頭 行家揭真相

頂呱呱插旗遠百信義！首賣「舒芙蕾鬆餅」、「調...

熬夜不怕！讓肌膚吃褪黑激素，YSL夜光仙人掌...

這些你買了嗎？全家便利商店「2019熱銷商品...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

4大超商搶發跨年財 拆門備貨動員人力迎戰

2019-12-24 19:40

獨／咖啡倒店風波延燒！台北文青咖啡「Congrats Café」下台一鞠躬

2019-12-20 14:59

圍爐美樂蒂年菜超Q萌，「套餐、鍋物、佛跳牆」三寶夯

2019-12-24 20:51

初戀好滋味！春水堂冬季限定「草莓奶霜珍珠茉奶」新亮相

2019-12-24 20:24

「82年生的金智英」作者來台 台北國際書展颳K-Style

2019-12-24 19:49

沒管理就開放 健康存摺恐就醫隱私大放送

2019-12-24 19:23

過年送禮 微熱山丘鼠年限定包裝禮盒暖心登場

2019-12-24 19:05

到家樂福辦年貨享20大優惠、全聯年菜滿千送50元買菜金

2019-12-24 18:37

可書寫的珠寶、精緻筆具 一展女人味與書卷氣

2019-12-24 18:17

香水控必收！CK One「2020金鼠限量版」紅金色系＋鼠年圖騰超喜氣

2019-12-24 17:46

直達手扶梯、空中露台 遠百信義A13創造的5大獨家特色

2019-12-24 17:27

英國經典劍橋包Zatchels驚傳倒閉 網友哀怨還沒收到包

2019-12-24 17:16

Off-White聯手羅浮宮打造必搶系列 創辦人卻直指街頭服飾已死？

2019-12-24 15:41

萊爾富「跨年優惠快閃」！指定咖啡、肉包、飲料「同品項買1送1」

2019-12-24 15:20

知名科學家生日在國研院桌曆一覽無遺 這星座人最多

2019-12-24 14:43

AirPods Pro台灣延後開賣！露天拍賣「海外現貨直送來台」限量特價

2019-12-24 14:37

耶誕期間高CP值 小家電直降輕鬆買

2019-12-24 14:32

從數百到數萬 耶誕送禮如何不NG

2019-12-24 14:32

小老鼠也穿毛呢外套！ 鼠年時尚配件「擬人」更可愛

2019-12-24 14:26

全家便利商店會員限定「跨年、元旦大杯熱美式第2杯1折」！信義區門市開賣烤香腸

2019-12-24 13:55

遠百信義A13全台唯一智能商場 300家品牌5成信義獨家

2019-12-24 13:47

小香迷請筆記！香奈兒「迷你包」澎派組合明年6月上市

2019-12-24 13:39

芋頭控超推！ 老字號「鮮芋奶酪」、「香芋起士」蛋糕

2019-12-24 13:32

卡地亞美洲豹特展首現遠百信義A13 瑞莎大讚美豹了！

2019-12-24 13:22

自帶香氣的FENDI包首度問世 MFK聯名款很難買到

2019-12-24 13:19

GODIVA蛋糕叉有機物超標 遭全數退運銷毀

2019-12-24 13:02

7天抗老有感！ 迪奧「逆時能量」系列邀諾貝爾得主合作

2019-12-24 12:15

單航線每周最多29班！酷航2020年2月起台灣航班大加碼

2019-12-24 12:09

新加坡國民湯品登台 這幾天「姓湯」免費「吃湯」

2019-12-24 12:08

香港跨年煙火「加強版」！送40張機票 獎項超過1600萬

2019-12-24 11:57

限定版「寶可夢主題房」來嘍！巨大卡比獸讓單身旅人不孤單

2019-12-24 11:53

4人同行送「厚切牛舌」！A13燒肉YKNK有「KTV」可唱歌

2019-12-24 11:40

沒搶到就落伍！手搖飲推超萌「史努比3D造型杯」、「史努比杯提」今日開搶

2019-12-24 10:25

丹麥皇家圖書館辦展 跟著Gucci遊歷Nick Cave的世界

2019-12-24 09:57

林志玲流蘇裙辣秀美腿 台灣婚紗品牌新作浪漫性感

2019-12-24 09:44

看完李寶春京劇 到台中國家歌劇院人氣咖啡店吃甜點

2019-12-24 08:22

台灣漆藝不輸日本！人間國寶王清霜家族漆藝展

2019-12-24 08:11

雷恩萊諾斯戴蕭邦表 以暴制暴秀身手

2019-12-23 23:43

側睡會變老！嬌蘭「頂級黃金夜間精華液」讓妳越睡越美

2019-12-23 21:37
看更多

熱門文章

花50元賺到7.7億元！他買彩券中獎鹹魚大翻身

2019-12-24 15:34

周四晚起北台灣從夏天回到冬天 吳德榮：周末濕答答

2019-12-24 07:44

水瓶理解力很差、雙魚搞不清楚重點！看12星座「笨點」在哪

2019-12-24 17:16

年輕人勃起困難激增…都怪體內這東西過量

2019-12-24 09:00

「被錢喜歡」的3個訣竅 一躍成為存錢大師

2019-12-24 10:32

近大陸冷氣團等級 氣象局：周五、六最冷 北台灣剩15度

2019-12-24 09:35

台鐵西部竟還有40公里單軌 林佳龍：交通部力促雙軌化

2019-12-24 12:59

55歲婦沒抽煙也無家族病史 左右肺竟有「2個肺癌」

2019-12-24 11:57

芋頭控超推！ 老字號「鮮芋奶酪」、「香芋起士」蛋糕

2019-12-24 13:32

遠百信義A13全台唯一智能商場 300家品牌5成信義獨家

2019-12-24 13:47

沒搶到就落伍！手搖飲推超萌「史努比3D造型杯」、「史努比杯提」今日開搶

2019-12-24 10:25

人夫蹲地數私房錢疊金塔 妻突開門撞見樂歪爽笑納10萬

2019-12-24 12:00

文湖線傳電路中斷 北捷：列車煞車異常至少影響260人

2019-12-24 17:48

他中大樂透1億元 深呼吸後才有辦法開車回家

2019-12-24 16:22

知名科學家生日在國研院桌曆一覽無遺 這星座人最多

2019-12-24 14:43

清大曙光攜手研究藍光 看電視離1.5公尺遠最健康

2019-12-23 22:38

不讓兒時遺憾重演 彩券中獎人捐1.2億圓已辦七屆少棒賽

2019-12-24 13:34

每日星座運勢／雙魚要注意工作態度　遇到理想情人

2019-12-24 00:00

台灣高齡產婦首破3成 超過英國

2019-12-24 00:06

池上「美國伯」有機米碾壓日本米 卻差點因這味被淘汰

2019-12-24 17:00

【家的形狀‧一個人也是家】江淑琳／一個人的生活實踐

2019-12-24 06:00

30間深夜食堂！遠百信義A13成全台最大「宵夜百貨」

2019-12-24 17:08

長榮航空AI文字客服「EVA」報到 從訂位到查航班全都包

2019-12-24 13:34

沒中獎運，不想去尾牙了？當你的公司有這種傾向，小心沒現身就別想升官！

2019-12-24 08:39

【親子之間】馥芙／當兒子上學去

2019-12-24 06:00

冬天快不見了！鄭明典：今年平地均溫可能再創新高

2019-12-24 19:46

60歲確診失智症 女老闆沒被打敗

2019-12-23 23:40

4人同行送「厚切牛舌」！A13燒肉YKNK有「KTV」可唱歌

2019-12-24 11:40

林志玲流蘇裙辣秀美腿 台灣婚紗品牌新作浪漫性感

2019-12-24 09:44

英國經典劍橋包Zatchels驚傳倒閉 網友哀怨還沒收到包

2019-12-24 17:16

看完李寶春京劇 到台中國家歌劇院人氣咖啡店吃甜點

2019-12-24 08:22

紅毛城外掛耶誕裝飾 文資局說違反這兩條法

2019-12-24 08:42

GODIVA蛋糕叉有機物超標 遭全數退運銷毀

2019-12-24 13:02

全家便利商店會員限定「跨年、元旦大杯熱美式第2杯1折」！信義區門市開賣烤香腸

2019-12-24 13:55

彭啟明：今是暖暖耶誕夜 周五、六北台灣有感降溫

2019-12-24 07:58

直達手扶梯、空中露台 遠百信義A13創造的5大獨家特色

2019-12-24 17:27

貧血不自知 她赴西藏高山症狀超嚴重

2019-12-24 11:50

單航線每周最多29班！酷航2020年2月起台灣航班大加碼

2019-12-24 12:09

車種分流搶道頻車禍 機車團體籲上橋「車向」分流

2019-12-24 14:49

小香迷請筆記！香奈兒「迷你包」澎派組合明年6月上市

2019-12-24 13:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top