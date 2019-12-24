滿滿草莓配超浮誇火山鮮奶油 5公分厚舒芙蕾咬下好療癒

每年到了草莓季，最期待的就是大吃各種草莓系甜點，日本超人氣夏威夷料理餐廳Eggs n Things，推出台灣限定新品新鮮草莓舒芙蕾鬆餅，5公分厚蓬鬆舒芙蕾，淋上滿滿草莓醬及新鮮草莓，再搭配超浮誇15公分的火山鮮奶油，大口咬下好療癒，即日起限定開賣，嘗鮮價398元。

Eggs n Things主打夏威夷料理，除了有各種餐點外，最有名的就是甜點，像是今年夏天便針對芒果控推出季節限定的「芒果舒芙蕾鬆餅」，受到不少消費者喜愛。而招牌的草莓鮮奶油火山鬆餅，用的是美國大草莓，搭配口感扎實的鬆餅，同樣是熱銷商品。

近來正好適逢草莓季，Eggs n Things特別推出限定新品「新鮮草莓舒芙蕾鬆餅」，用的是台灣新鮮草莓及特別研發的草莓醬，鬆餅則是使用蓬鬆感十足，厚度高達5公分的舒芙蕾，再搭配15公分秘製火山鮮奶油，一口咬下，就像是把軟綿綿的雲朵吃進肚子，瞬間療癒身心。

Eggs n Things表示，新鮮草莓舒芙蕾鬆餅屬於季節限定新品，期間限定上市，新品嘗鮮價398元，適合多人一起享用。除了新鮮草莓舒芙蕾鬆餅外，還有新品韓式起司炸雞飯，用雞腿裹上韓式辣醬，再淋上起司，搭配白飯及雙蛋，提供消費者選擇。