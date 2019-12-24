「82年生的金智英」作者來台 台北國際書展颳K-Style

韓流來襲！第28屆台北國際書展，將於明年2月4日至9日於世貿一館一、二樓H區盛大舉行。本屆將由南韓第三度擔任書展主題國，邀來以「82年生的金智英」小說爆紅的話題作家趙南柱來台，南韓主題館並將以「首爾公寓」的方式呈現，讓民眾透過南韓一般民眾的公寓生活，理解南韓人的閱讀風景。

「台灣和韓國呼吸在同一時代，與世界其他地方相比，我們更加緊密地生活在一起。」首爾書協會會長、台北國際書展韓國主題館專案主持人朱然鮮表示，台灣去年進口南韓的書籍為591本，占台灣進口書的第四名，次於日本、美國與英國；台灣也是南韓書籍的第二大出版國。而劉克襄、吳明益、王定國、林小杯、賴馬、幾米的作品在南韓也為人熟知。

南韓此次擔任台北國際書展主題國，將以「K-Style」為主題，由韓國出版協會及韓國文學翻譯院共同規劃展示內容，藉由圖書出版、出版商、音樂與時尚等各層面，向台灣讀者介紹韓國出版產業的最新趨勢和文化表現。館內將以首爾公寓形象設計，讓台灣讀者透過韓國人生活的公寓，體驗韓國的書籍、作家及文化。

「K-Style象徵歡樂、熱情與夢想，是建築於關懷和公正之上的愛」。朱然鮮表示，希望書中的老朋友，以及隨書來到的「K-Style」朋友們，一起舉辦這場慶典。

主題國此次邀請12位南韓作家來台，多位作家作品已被改編成影視作品上映，如「82年生的金智英」的作者趙南柱、「腦海中的橡皮擦」的作者金英夏；長期關注社會議題，被譽為「世越號文學」開端且多部歷史小說被改編成影視作品的金琸桓；深受國內小朋友喜愛熟悉的「尋寶記」系列作品的漫畫家姜境孝等。

此外，主題國亦推出插畫秀、繪畫示範、文學講座、書本製作等精彩文化活動，並邀請曾以鼓手身分與許多音樂家合作的電子、嘻哈節拍設計師「Sowall」，於書展開幕典禮、歡迎晚宴演出。