櫃姐偷囤都不說！盤點2019「默默賣到冠軍」5款保養品

提到專櫃保養品，大家一定馬上都能想到SK-II青春露、雅詩蘭黛小棕瓶、蘭蔻小黑瓶、佳麗寶小紅瓶等，各專櫃都有當家狂打廣告的主推商品，但其實各專櫃上，都有一些「櫃姐偷偷囤貨」、「不強打廣告卻默默賣超好」的保養品，低調探訪櫃姐後，列出2019年「默默賣成冠軍」的五款保養品。

蘭蔻超緊顏白金煥亮雪露／150ml／2,900元

蘭蔻從9月推出美妝界第一瓶「超緊顏白金煥亮雪露」後，在沒有廣告的狀態下，成為網路討論與小紅書的當紅炸子雞，還默默賣成蘭蔻聲量＋賣量的冠軍，為什麼雪露這麼強呢？除了有夢幻紫的瓶身外，雙層質地讓用過的人都能成為高顏值。

雪露保養能去除老廢角質，又能同時保濕與鎮靜，「雙層質地」是雪露的獨有特性，上層是抗老緊緻保濕層，是明星產品「青春霜」的液態版。下層是溫和淨膚嫩白層，結合「玫瑰水精萃」，並添加了「水楊酸衍生物」幫助代謝老廢角質。即日起只要於蘭蔻專櫃購買一瓶雪露，限量加贈具有雙效功能的「雪露雙層拋光棉」。

YSL名模肌密光燦水凝露／40ml／2,250元

講到YSL，大家都會想到是唇膏，但其實在化妝前使用的名模肌密光燦水凝露，卻在YSL的2019銷售排行榜中，偷偷進榜，這款具有妝前保濕打底的水凝露，只要肌膚太乾的女孩，一用都會愛上，使用後，彷彿剛敷完面膜，上妝效果非常好，難怪這幾年來，一直都是低調暢銷排行榜的冠軍。

雅詩蘭黛年輕肌密無敵霜／75ml／3,980元

從2016年就上市的雅詩蘭黛年輕肌密無敵霜，歷經3年，至今依舊低調賣出冠軍，光是2019年上半年銷售成績就破億元。年輕肌密無敵霜不能說沒打廣告，但是雅詩蘭黛今年9月推出「年輕肌密無敵晚霜」，焦點都在晚霜上，卻不影響年輕肌密無敵霜的熱賣，這款無敵霜，一抹就是清爽好吸收，換季乾燥時都可以使用，櫃姐每年都會趁周年慶狂囤貨啊。

SK-II R.N.A. 超肌能緊緻活膚霜／50g／3,480元

講到SK-II，大家都會想到青春露，今年度品牌也努力溝通青春露，但喜歡SK-II的人，用完青春露後，一定就會用R.N.A. 超肌能緊緻活膚霜，從2015年上市之後，一直持續熱賣，每次母親節、周年慶檔期，就看到一堆人狂買囤貨，不要以為是霜，就會很厚重，這款R.N.A. 超肌能緊緻活膚霜很清爽好推開，夏天用也適合。

嬌蘭皇家蜂王乳平衡油／50ml／5,300元

嬌蘭今年找來郭雪芙代言，主推全新一代皇家蜂王乳系列乳霜，但是沒有特別強打，卻依然賣到冠軍的就是「皇家蜂王乳平衡油」，2017年上市第二代，至今依舊暢銷熱賣。今年能再持續發燒，就是4月時，女星范冰冰在小紅書大力推薦皇家蜂王乳平衡油，把它當成按摩油來使用，不管夏天、冬天都能讓肌膚維持一定完美膚質，有范爺加持，當然讓這款平衡油持續熱銷。