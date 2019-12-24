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沒管理就開放 健康存摺恐就醫隱私大放送

2019-12-24 19:23聯合報 記者邱宜君／台北即時報導

全民健保署3月開放廠商app申請介接民眾健康存摺資料，9個月間就有71家廠商申請，其中9個app已正式上架，民眾可授權廠商取得自己特定就醫資料，但健保署卻未公布相關管理辦法，引發民眾及病友擔憂資訊恐被綁架，法律學者呼籲衛福部應訂定專法。

交通大學科技法律研究所教授陳鋕雄表示，先開放申請資料才研議管理規範，實在太誇張。目前app隱私權條例處於三不管地帶，實證研究發現，app很少提供詳細的隱私權規範，就算有，也是對公司有利，民眾只知道如果同意才能得到某些誘因，卻無法完全得知同意介接之後所要面臨的風險。

陳鋕雄表示，過去個資法最常被批評雖著墨於當事人同意，對資訊持有者應用資訊行為卻缺乏有效管理。歐盟去年五月生效的「一般資料保護規範（GDPR）」就進行改革，要求持有者使用資訊目的必須有相當高度的正當性。

陳鋕雄表示，GDPR基本要求有三項重點，首先是有效同意，必須建立在一般人能夠確實理解的內容上；其次是當事人若希望撤回同意，手續應與當初授權一樣簡便；第三點是撤回同意後，資訊持有者必須確實刪除資訊，以維護當事人的被遺忘權。

陳鋕雄觀察，目前產業熱衷研發「智慧醫療」，透過國會及各方施壓希望盡快開放使用健保資料，衛福部身為主管機關，應先參考GDPR的精神制定完善法規，再開放廠商申請介接，民眾才有保障，像是日本與德國，都針對健保資料的商業利用制定專法。

民眾若心生疑慮，如何自保？陳鋕雄建議，針對已同意部分，可查閱廠商當時提出的隱私權規範，並且詢問如何辦理撤回同意、確保資料刪除，針對尚未同意提供的部分，則可暫緩，不要授權更多資訊。

健保署法制科代理科長詹孟樵表示，健保署正在訂定SDK使用管理要點， 明確禁止轉手資料。健保署也會提出公版的隱私權政策、與廠商之間契約格式，未來透過契約要求廠商行為需符合管理要點，隱私權政策不得低於公版要求。

詹孟樵表示，管理要點雖非屬法律，但透過契約，健保署可要求違約廠商下架、刪除資料。研議中的管理方案，將盡快在今年底或明年初公布。

下載健保署APP，經過幾個步驟後，就可開啟「健康存摺」。圖／健保署提供
下載健保署APP，經過幾個步驟後，就可開啟「健康存摺」。圖／健保署提供
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健保隱私權衛福部

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