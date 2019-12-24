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威士忌咖啡、咖啡霜淇淋！Fika Fika進駐遠百信義A13

2019-12-24 19:15聯合報 記者陳睿中／即時報導

在即將開幕的遠百信義A13餐飲名店清單中，最令咖啡迷興奮的消息，就是咖啡名店「Fika Fika」將於地下3樓開設旗下第一間百貨公司分店。相較於現有的2間門市，遠百信義店將獨家提供2款「威士忌咖啡」，更有自家製的「咖啡霜淇淋」。宛若古典劇場的用餐空間，也能讓咖啡迷享受咖啡師所帶來的視覺饗宴。

Fika Fika創辦人陳志煌過去曾在北歐盃烘培賽中奪下冠軍，讓Fika Fika常被暱稱為「冠軍咖啡」，加上Fika Fika本店也被海外媒體評選為「亞洲50間最佳咖啡店」之一，因此成為許多海內外咖啡迷的朝聖名店之一。目前Fika Fika共有伊通店、陽光店等2間分店。

設於遠百信義A13的Fika Fika，仍然延續簡約的北歐風格，規劃有40坪的空間與40席座位，並且特別透過燈光明暗、高低落差的方式，營造出宛若劇場般的空間。顧客可以坐在較高的用餐位置，一邊啜飲咖啡，同時欣賞中咖啡師在中央工作區沖煮咖啡、製作餐點的動作。

菜單部份，除了多款精選咖啡、冷熱飲品之外，更首見「咖啡霜淇淋」以及威士忌咖啡、鬆餅等嶄新料理。以卡布里布理綜合咖啡豆所製作的霜淇淋，添加有磨細的咖啡粉與濃縮咖啡的成分，上方並撒有特製的可可脆片，嘗起來有著濃厚的焦糖與麥芽香氣，每支120元。另外也有手工鮮乳霜淇淋，以及兩種口味混搭的雙色冰淇淋，各為100、110元。

另外過去曾短暫出現於快閃活動中的「威士忌咖啡」，也成為Fika Fika遠百信義A13店的獨家商品。熱的「波本威士忌烤布蕾奇諾」，選用美國波本威士忌、拿鐵綜合咖啡豆、鮮奶調製，上方鋪有一層薄脆的炙烤糖霜，可以敲碎後拌入咖啡內享用，帶來富有層次的滋味，每杯200元。至於冰的「泥煤氣泡飲」，使用泥煤威士忌、台灣百勝村的咖啡豆製成，少了藥水味，反而多了果香風情，帶來爽口的暢飲感，每杯200元。另外店內還有提供宛若三明治的「夾心鬆餅」以及多款烘培甜點。

顧客在Fika Fika的外帶紙杯上，還可見到一隻巴哥犬的手繪圖案，出自於熟客兼好友的蔣友柏之手所設計。陳志煌指出，狗是人類最忠實的朋友，因此透過狗的圖案，讓Fika Fika的咖啡也能夠陪伴在人的身邊，讓人感到溫暖與療癒。而蔣友柏的繪畫原作，也會同步展示於店內。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

外帶杯上的可愛巴哥狗圖案，出自於蔣友柏之手。記者陳睿中／攝影
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Fika Fika創辦人陳志煌，過去曾在北歐盃烘培賽中奪下冠軍。記者陳睿中／攝影
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Fika Fika首度推出「咖啡霜淇淋」。記者陳睿中／攝影
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Fika Fika藉由高低落差與燈光，帶來宛若劇場般的用餐空間。記者陳睿中／攝影
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「波本威士忌烤布蕾奇諾」，上方鋪有薄脆的炙烤糖霜，可以敲碎後拌入咖啡內享用，每杯...
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Fika Fika遠百信義A13店延續簡約的北歐設計風格。記者陳睿中／攝影
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咖啡劇場蔣友柏

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