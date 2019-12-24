過年送禮 微熱山丘鼠年限定包裝禮盒暖心登場
鼠年將至，台灣甜點品牌《微熱山丘》以「回家」作為發想主題，推出一系列 2020新年限定包裝禮盒，包含「鳳梨酥脆蛋糕禮盒」、「鳳梨酥烏龍茶禮盒」及經典的「鳳梨酥禮盒」。新年限定包裝更與台灣新銳插畫家合作，以溫暖童趣的筆觸勾勒春節團圓、張燈結綵的喜慶景象，也巧妙將福氣小鼠融入設計，帶來新年祝福。
《微熱山丘》2020新年限定包裝禮盒與台灣新銳插畫家Damee Wu合作，透過插畫家感性溫柔的畫風繪出「久違相聚，回家過年」的溫暖。童趣的筆觸勾勒農曆年節的家常畫面，經典的布提袋巧妙融入「鼠年迎春」的熱鬧氣氛，福氣小鼠圍繞大紅燈籠，正是春節張燈結綵的喜慶景象。
新年限定包裝禮盒共有「鳳梨酥脆蛋糕禮盒」、「鳳梨酥烏龍茶禮盒」及「鳳梨酥禮盒」三款選擇，不同的茶食組合，為鼠年新春回家團聚再添一抹幸福滋味。經典的「鳳梨酥禮盒」裝滿糕餅老師傅使用八卦山紅土孕育出的鳳梨果實，熬製成酸甜的鳳梨醬製成的招牌鳳梨酥；「鳳梨酥烏龍茶禮盒」內含鳳梨酥與耳掛式烏龍茶包，展現台灣茶食體驗；「鳳梨酥脆蛋糕禮盒」則以老少咸宜的蜜豐糖脆蛋糕與經典鳳梨酥相互搭配，同時品嚐鳳梨酸甜、蜜香與蔗香的三重美味。
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