過年送禮 微熱山丘鼠年限定包裝禮盒暖心登場

鼠年將至，台灣甜點品牌《微熱山丘》以「回家」作為發想主題，推出一系列 2020新年限定包裝禮盒，包含「鳳梨酥脆蛋糕禮盒」、「鳳梨酥烏龍茶禮盒」及經典的「鳳梨酥禮盒」。新年限定包裝更與台灣新銳插畫家合作，以溫暖童趣的筆觸勾勒春節團圓、張燈結綵的喜慶景象，也巧妙將福氣小鼠融入設計，帶來新年祝福。

《微熱山丘》2020新年限定包裝禮盒與台灣新銳插畫家Damee Wu合作，透過插畫家感性溫柔的畫風繪出「久違相聚，回家過年」的溫暖。童趣的筆觸勾勒農曆年節的家常畫面，經典的布提袋巧妙融入「鼠年迎春」的熱鬧氣氛，福氣小鼠圍繞大紅燈籠，正是春節張燈結綵的喜慶景象。