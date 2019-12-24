到家樂福辦年貨享20大優惠、全聯年菜滿千送50元買菜金

再過一個月就是農曆新年，量販超市業者春節檔期活動陸續開跑，擔心選舉沖淡買氣，通路業者加碼活動頻次及更多的促銷平台服務，除了精選包括尾牙家電、年菜預購、年節禮盒等上萬個商品優惠價格，即日起至一月底期間，皆有不同波段的促銷活動接力推出，幾乎天天有好康。

家樂福今年春節檔期自12月25日起至明年1月29日，期間總計推出20大優惠活動，實體及線上通路優惠齊發，包括：限時全館滿額送優惠、尾牙家電抽300萬大獎贈品、百萬會員紅利點數抽、破千萬紅包大方送等，預估今年業績將較去年同檔期成長10%以上。

家樂福表示，20項優惠首推元旦當天量販店單筆消費滿2,000元、便利購消費滿1,000元以上，可獲9折現金折價券，至於線上購物則有12月31日起至明年1月3日期間消費滿2000元享9折現折優惠，農曆年前還有3波限時全館活動。明年1月12日前，單筆購買指定年菜、火鍋商品，每滿1,500元送100元現金折價券。明年1月4日起至1月9日期間，線上購物年貨大街可享消費滿999元現折5%、消費滿1499元現折7%。

家電也是好康盡出，包括明年1月13日前，在家樂福購買指定家電可享會員紅利點數10倍送，購買任一台50型(含)以上4K顯示器或電視、任一台洗衣機20,000元以上、任一台變頻冷氣30,000元以上，送1,000元家電現金折價券；明年2月29日前，單筆購買家電商品每滿5,000元可獲得一次抽獎機會，頭獎是家樂福量販商品提貨券85,000元總計4名。

超市龍頭全聯福利中心則是自11月初起即開放年菜預購，活動長達77天(明年1月16日止)，今年新增冷盤、東坡肉、剁椒魚等菜品，多達90項料理，預購開始至今熱銷前三名品項分別為，「京老鋪十全十美團圓年菜組」(2999元/組)、「阿秋師富貴發財組套餐」(2699元/組)、「呷七碗櫻花蝦米糕」(289元/份)。

全聯表示，今年持續推出提前取貨享早鳥優惠方案，即日起至明年1月2日期間，訂購年菜預購指定商品滿1,000元並於明年1月10日前提早取貨，即贈50元生鮮買菜金，同時，使用「PX Pay」儲值金消費單筆滿400元可再享3%回饋。預計在名廚加持、試吃活動與早鳥優惠和PX Pay回饋下，今年菜預購業績可望較去年同期成長2成。

至於掃除商品、年貨大街、年節禮盒春節檔期活動，則自明年1月3日起至2月6日，總計35天，首度結合PX Pay推出使用儲值金支付享滿額禮回饋，天天單筆滿400元可享3%等值福利點。全聯表示，過年檔期也結合德國雙人全店印花活動，明年1月10日起至1月29日期間，全店單筆滿600元，共贈印花6枚。年終掃除商品自明年1月3日起至1月16日期間59折起、指定品任2件加贈印花1枚。年節禮盒近200款禮盒，挑戰市場最低價，指定品最高加贈6枚雙人印花。

愛買量販農曆春節檔期自12月25日起至明年2月4日，全館上萬件商品38折起、上百款名店招牌年菜早鳥預購(即日起至明年1月14日)單筆滿1,500元現折150元、多款量販獨家年節禮盒、尾牙季家電滿額送35,000元大紅包。愛買表示，為了讓民眾在賣場內感受過年的氣氛，12月18日開賣百元鼠年刮刮卡，抽最夯盛世公主號郵輪行和iphone 11等大獎，由於中獎率百分百、張張有獎，開賣五日熱賣1萬2千張。明年1月1日、1月4日、1月5日及1月12日，HAPPY GO會員還可獨享單筆消費滿2,000元9折優惠，再加指定銀行回饋，最高送500元。預計2020年過年檔期，將祭出5,000萬元紅包回饋給消費者。