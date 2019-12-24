親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

台南工人遭油壓機夾頭 身首異處當場死亡

到家樂福辦年貨享20大優惠、全聯年菜滿千送50元買菜金

2019-12-24 18:37聯合報 記者何雅玲／即時報導

再過一個月就是農曆新年，量販超市業者春節檔期活動陸續開跑，擔心選舉沖淡買氣，通路業者加碼活動頻次及更多的促銷平台服務，除了精選包括尾牙家電、年菜預購、年節禮盒等上萬個商品優惠價格，即日起至一月底期間，皆有不同波段的促銷活動接力推出，幾乎天天有好康。

家樂福今年春節檔期自12月25日起至明年1月29日，期間總計推出20大優惠活動，實體及線上通路優惠齊發，包括：限時全館滿額送優惠、尾牙家電抽300萬大獎贈品、百萬會員紅利點數抽、破千萬紅包大方送等，預估今年業績將較去年同檔期成長10%以上。

家樂福表示，20項優惠首推元旦當天量販店單筆消費滿2,000元、便利購消費滿1,000元以上，可獲9折現金折價券，至於線上購物則有12月31日起至明年1月3日期間消費滿2000元享9折現折優惠，農曆年前還有3波限時全館活動。明年1月12日前，單筆購買指定年菜、火鍋商品，每滿1,500元送100元現金折價券。明年1月4日起至1月9日期間，線上購物年貨大街可享消費滿999元現折5%、消費滿1499元現折7%。

家電也是好康盡出，包括明年1月13日前，在家樂福購買指定家電可享會員紅利點數10倍送，購買任一台50型(含)以上4K顯示器或電視、任一台洗衣機20,000元以上、任一台變頻冷氣30,000元以上，送1,000元家電現金折價券；明年2月29日前，單筆購買家電商品每滿5,000元可獲得一次抽獎機會，頭獎是家樂福量販商品提貨券85,000元總計4名。

超市龍頭全聯福利中心則是自11月初起即開放年菜預購，活動長達77天(明年1月16日止)，今年新增冷盤、東坡肉、剁椒魚等菜品，多達90項料理，預購開始至今熱銷前三名品項分別為，「京老鋪十全十美團圓年菜組」(2999元/組)、「阿秋師富貴發財組套餐」(2699元/組)、「呷七碗櫻花蝦米糕」(289元/份)。

全聯表示，今年持續推出提前取貨享早鳥優惠方案，即日起至明年1月2日期間，訂購年菜預購指定商品滿1,000元並於明年1月10日前提早取貨，即贈50元生鮮買菜金，同時，使用「PX Pay」儲值金消費單筆滿400元可再享3%回饋。預計在名廚加持、試吃活動與早鳥優惠和PX Pay回饋下，今年菜預購業績可望較去年同期成長2成。

至於掃除商品、年貨大街、年節禮盒春節檔期活動，則自明年1月3日起至2月6日，總計35天，首度結合PX Pay推出使用儲值金支付享滿額禮回饋，天天單筆滿400元可享3%等值福利點。全聯表示，過年檔期也結合德國雙人全店印花活動，明年1月10日起至1月29日期間，全店單筆滿600元，共贈印花6枚。年終掃除商品自明年1月3日起至1月16日期間59折起、指定品任2件加贈印花1枚。年節禮盒近200款禮盒，挑戰市場最低價，指定品最高加贈6枚雙人印花。

愛買量販農曆春節檔期自12月25日起至明年2月4日，全館上萬件商品38折起、上百款名店招牌年菜早鳥預購(即日起至明年1月14日)單筆滿1,500元現折150元、多款量販獨家年節禮盒、尾牙季家電滿額送35,000元大紅包。愛買表示，為了讓民眾在賣場內感受過年的氣氛，12月18日開賣百元鼠年刮刮卡，抽最夯盛世公主號郵輪行和iphone 11等大獎，由於中獎率百分百、張張有獎，開賣五日熱賣1萬2千張。明年1月1日、1月4日、1月5日及1月12日，HAPPY GO會員還可獨享單筆消費滿2,000元9折優惠，再加指定銀行回饋，最高送500元。預計2020年過年檔期，將祭出5,000萬元紅包回饋給消費者。

家樂福推出春節禮盒系列優惠，明年1月29日前，單筆購買餅乾、堅果、果乾、肉乾、海...
家樂福推出春節禮盒系列優惠，明年1月29日前，單筆購買餅乾、堅果、果乾、肉乾、海苔、糖果、巧克力禮盒系列商品，每滿777元贈50元現金折價券。圖/家樂福提供
分享
愛買春節檔期活動預計將送出5,000萬現金回饋。圖/愛買提供
愛買春節檔期活動預計將送出5,000萬現金回饋。圖/愛買提供
分享
全聯獨家販售「海味街鮑魚烏參佛跳牆」，特選加量鮑魚，每組1280元(無附甕)。圖...
全聯獨家販售「海味街鮑魚烏參佛跳牆」，特選加量鮑魚，每組1280元(無附甕)。圖/全聯福利中心提供
分享
全聯獨家包裝「盛香珍冰雪奇緣巧克酥禮盒」239元、全台限量18,000盒。圖/全...
全聯獨家包裝「盛香珍冰雪奇緣巧克酥禮盒」239元、全台限量18,000盒。圖/全聯福利中心提供
分享
家樂福春節檔期推出20大優惠活動，其中，明年1月12日前，單筆購買指定年菜、火鍋...
家樂福春節檔期推出20大優惠活動，其中，明年1月12日前，單筆購買指定年菜、火鍋商品，每滿1,500元送100元現金折價券。圖/家樂福提供
分享

年菜家樂福春節

延伸閱讀

老五老、全聯、葡萄王攜手 伴獨居長輩外出購物

9成、40年、5年寬限期 仲介公會籲加強版青...

年節商機報到 量販業者力拚業績增長一成

2020房市預測 不動產全聯會選出這個字

九成、40年、5年寬限期 全聯會籲政府推加強...

創業家年菜 預購買氣熱

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

英國經典劍橋包Zatchels驚傳倒閉 網友哀怨還沒收到包

2019-12-24 17:16

獨／咖啡倒店風波延燒！台北文青咖啡「Congrats Café」下台一鞠躬

2019-12-20 14:59

威士忌咖啡、咖啡霜淇淋！Fika Fika進駐遠百信義A13

2019-12-24 19:15

過年送禮 微熱山丘鼠年限定包裝禮盒暖心登場

2019-12-24 19:05

可書寫的珠寶、精緻筆具 一展女人味與書卷氣

2019-12-24 18:17

香水控必收！CK One「2020金鼠限量版」紅金色系＋鼠年圖騰超喜氣

2019-12-24 17:46

直達手扶梯、空中露台 遠百信義A13創造的5大獨家特色

2019-12-24 17:27

Off-White聯手羅浮宮打造必搶系列 創辦人卻直指街頭服飾已死？

2019-12-24 15:41

萊爾富「跨年優惠快閃」！指定咖啡、肉包、飲料「同品項買1送1」

2019-12-24 15:20

知名科學家生日在國研院桌曆一覽無遺 這星座人最多

2019-12-24 14:43

AirPods Pro台灣延後開賣！露天拍賣「海外現貨直送來台」限量特價

2019-12-24 14:37

耶誕期間高CP值 小家電直降輕鬆買

2019-12-24 14:32

從數百到數萬 耶誕送禮如何不NG

2019-12-24 14:32

小老鼠也穿毛呢外套！ 鼠年時尚配件「擬人」更可愛

2019-12-24 14:26

全家便利商店會員限定「跨年、元旦大杯熱美式第2杯1折」！信義區門市開賣烤香腸

2019-12-24 13:55

遠百信義A13全台唯一智能商場 300家品牌5成信義獨家

2019-12-24 13:47

小香迷請筆記！香奈兒「迷你包」澎派組合明年6月上市

2019-12-24 13:39

芋頭控超推！ 老字號「鮮芋奶酪」、「香芋起士」蛋糕

2019-12-24 13:32

卡地亞美洲豹特展首現遠百信義A13 瑞莎大讚美豹了！

2019-12-24 13:22

自帶香氣的FENDI包首度問世 MFK聯名款很難買到

2019-12-24 13:19

GODIVA蛋糕叉有機物超標 遭全數退運銷毀

2019-12-24 13:02

7天抗老有感！ 迪奧「逆時能量」系列邀諾貝爾得主合作

2019-12-24 12:15

單航線每周最多29班！酷航2020年2月起台灣航班大加碼

2019-12-24 12:09

新加坡國民湯品登台 這幾天「姓湯」免費「吃湯」

2019-12-24 12:08

香港跨年煙火「加強版」！送40張機票 獎項超過1600萬

2019-12-24 11:57

限定版「寶可夢主題房」來嘍！巨大卡比獸讓單身旅人不孤單

2019-12-24 11:53

4人同行送「厚切牛舌」！A13燒肉YKNK有「KTV」可唱歌

2019-12-24 11:40

沒搶到就落伍！手搖飲推超萌「史努比3D造型杯」、「史努比杯提」今日開搶

2019-12-24 10:25

丹麥皇家圖書館辦展 跟著Gucci遊歷Nick Cave的世界

2019-12-24 09:57

林志玲流蘇裙辣秀美腿 台灣婚紗品牌新作浪漫性感

2019-12-24 09:44

看完李寶春京劇 到台中國家歌劇院人氣咖啡店吃甜點

2019-12-24 08:22

台灣漆藝不輸日本！人間國寶王清霜家族漆藝展

2019-12-24 08:11

雷恩萊諾斯戴蕭邦表 以暴制暴秀身手

2019-12-23 23:43

側睡會變老！嬌蘭「頂級黃金夜間精華液」讓妳越睡越美

2019-12-23 21:37

咖啡渣也能這樣用 德國設計師發明環保「咖啡杯」

2019-12-23 19:54

搶在遠百A13前！最潮台「心潮飯店」微風信義12月24日開幕

2019-12-23 19:41

當黑糖遇上星巴克！全新「黃金馥郁黑糖那堤」、「黑糖豆香醇濃抹茶」帶來初戀般享受

2019-12-23 19:25

缺貨1年、每秒狂賣3支！2019年10大唇膏熱賣色號全公開

2019-12-23 19:11

消費稅變10%、離境日本多付稅！赴日旅遊必知4大稅制

2019-12-23 17:47
看更多

熱門文章

花50元賺到7.7億元！他買彩券中獎鹹魚大翻身

2019-12-24 15:34

周四晚起北台灣從夏天回到冬天 吳德榮：周末濕答答

2019-12-24 07:44

年輕人勃起困難激增…都怪體內這東西過量

2019-12-24 09:00

「被錢喜歡」的3個訣竅 一躍成為存錢大師

2019-12-24 10:32

近大陸冷氣團等級 氣象局：周五、六最冷 北台灣剩15度

2019-12-24 09:35

55歲婦沒抽煙也無家族病史 左右肺竟有「2個肺癌」

2019-12-24 11:57

台鐵西部竟還有40公里單軌 林佳龍：交通部力促雙軌化

2019-12-24 12:59

人夫蹲地數私房錢疊金塔 妻突開門撞見樂歪爽笑納10萬

2019-12-24 12:00

遠百信義A13全台唯一智能商場 300家品牌5成信義獨家

2019-12-24 13:47

水瓶理解力很差、雙魚搞不清楚重點！看12星座「笨點」在哪

2019-12-24 17:16

芋頭控超推！ 老字號「鮮芋奶酪」、「香芋起士」蛋糕

2019-12-24 13:32

沒搶到就落伍！手搖飲推超萌「史努比3D造型杯」、「史努比杯提」今日開搶

2019-12-24 10:25

搶在遠百A13前！最潮台「心潮飯店」微風信義12月24日開幕

2019-12-23 19:41

文湖線傳電路中斷 北捷：列車煞車異常至少影響260人

2019-12-24 17:48

清大曙光攜手研究藍光 看電視離1.5公尺遠最健康

2019-12-23 22:38

他中大樂透1億元 深呼吸後才有辦法開車回家

2019-12-24 16:22

知名科學家生日在國研院桌曆一覽無遺 這星座人最多

2019-12-24 14:43

不讓兒時遺憾重演 彩券中獎人捐1.2億圓已辦七屆少棒賽

2019-12-24 13:34

台灣高齡產婦首破3成 超過英國

2019-12-24 00:06

每日星座運勢／雙魚要注意工作態度　遇到理想情人

2019-12-24 00:00

【家的形狀‧一個人也是家】江淑琳／一個人的生活實踐

2019-12-24 06:00

池上「美國伯」有機米碾壓日本米 卻差點因這味被淘汰

2019-12-24 17:00

沒中獎運，不想去尾牙了？當你的公司有這種傾向，小心沒現身就別想升官！

2019-12-24 08:39

【親子之間】馥芙／當兒子上學去

2019-12-24 06:00

60歲確診失智症 女老闆沒被打敗

2019-12-23 23:40

長榮航空AI文字客服「EVA」報到 從訂位到查航班全都包

2019-12-24 13:34

高齡產婦突破三成 婦團批國健署過度責怪女性

2019-12-23 20:05

看完李寶春京劇 到台中國家歌劇院人氣咖啡店吃甜點

2019-12-24 08:22

紅毛城外掛耶誕裝飾 文資局說違反這兩條法

2019-12-24 08:42

林志玲流蘇裙辣秀美腿 台灣婚紗品牌新作浪漫性感

2019-12-24 09:44

GODIVA蛋糕叉有機物超標 遭全數退運銷毀

2019-12-24 13:02

英國經典劍橋包Zatchels驚傳倒閉 網友哀怨還沒收到包

2019-12-24 17:16

4人同行送「厚切牛舌」！A13燒肉YKNK有「KTV」可唱歌

2019-12-24 11:40

彭啟明：今是暖暖耶誕夜 周五、六北台灣有感降溫

2019-12-24 07:58

貧血不自知 她赴西藏高山症狀超嚴重

2019-12-24 11:50

單航線每周最多29班！酷航2020年2月起台灣航班大加碼

2019-12-24 12:09

當黑糖遇上星巴克！全新「黃金馥郁黑糖那堤」、「黑糖豆香醇濃抹茶」帶來初戀般享受

2019-12-23 19:25

全家便利商店會員限定「跨年、元旦大杯熱美式第2杯1折」！信義區門市開賣烤香腸

2019-12-24 13:55

咖啡渣也能這樣用 德國設計師發明環保「咖啡杯」

2019-12-23 19:54

30間深夜食堂！遠百信義A13成全台最大「宵夜百貨」

2019-12-24 17:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top