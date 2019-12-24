直達手扶梯、空中露台 遠百信義A13創造的5大獨家特色

53歲的遠東百貨，推出全新第五代店「遠百信義A13」進軍信義區，遠百作為老字號的本土百貨品牌，進軍全台最時髦、競爭最激烈的信義區，做出了超越遠百、不斷進化的變革，更讓人好奇「遠百信義A13」做了哪些不同的事，營造差異化。

1.百貨內呈現台灣老街意象

遠百可說是信義商圈百貨群雄中，少數的純本土百貨。遠百信義A13特別在四樓打造「台灣老街」長廊，融合各種台灣復古元素，可說在信義區獨具一格，預計也可吸引信義區眾多觀光客的目光。

2.眺望信義區景緻的戶外露台

要欣賞信義區的景緻，過去百貨通常都保留給主力餐廳，成為餐廳主打戶外風景的一大賣點，但「遠百信義A13」特別在4樓、7樓、14樓，特別設置戶外露台，民眾可隨時進出欣賞信義區景緻，不需進入餐廳消費就能享受。

3.快速直達手扶梯

針對有明確目的性的消費者，遠百信義A13特別在館內打造三部快速直達手扶梯，(1F-4F、4F-7F、7F-10F)，消費者可直接從1樓直達4樓台灣老街美食街，想看電影也可迅速到達影城，幫助客人節省時間。

4.全台百貨規模最大的宵夜場

遠百信義A13 4樓的台灣老街推出23家餐廳，營業到凌晨12點。14樓的7家主題餐廳，包括Hooters、福來許餐酒茶館、馬辣等7家深夜食堂餐廳營業到凌晨2點，加總共30家餐廳營業到深夜，可說是目前最多宵夜場選擇的百貨。

5.主打全台唯一的智能商場