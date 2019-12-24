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花50元賺到7.7億元！他買彩券中獎鹹魚大翻身

直達手扶梯、空中露台 遠百信義A13創造的5大獨家特色

2019-12-24 17:27聯合報 記者江佩君／即時報導

53歲的遠東百貨，推出全新第五代店「遠百信義A13」進軍信義區，遠百作為老字號的本土百貨品牌，進軍全台最時髦、競爭最激烈的信義區，做出了超越遠百、不斷進化的變革，更讓人好奇「遠百信義A13」做了哪些不同的事，營造差異化。

1.百貨內呈現台灣老街意象

遠百可說是信義商圈百貨群雄中，少數的純本土百貨。遠百信義A13特別在四樓打造「台灣老街」長廊，融合各種台灣復古元素，可說在信義區獨具一格，預計也可吸引信義區眾多觀光客的目光。

2.眺望信義區景緻的戶外露台

要欣賞信義區的景緻，過去百貨通常都保留給主力餐廳，成為餐廳主打戶外風景的一大賣點，但「遠百信義A13」特別在4樓、7樓、14樓，特別設置戶外露台，民眾可隨時進出欣賞信義區景緻，不需進入餐廳消費就能享受。

3.快速直達手扶梯

針對有明確目的性的消費者，遠百信義A13特別在館內打造三部快速直達手扶梯，(1F-4F、4F-7F、7F-10F)，消費者可直接從1樓直達4樓台灣老街美食街，想看電影也可迅速到達影城，幫助客人節省時間。

4.全台百貨規模最大的宵夜場

遠百信義A13 4樓的台灣老街推出23家餐廳，營業到凌晨12點。14樓的7家主題餐廳，包括Hooters、福來許餐酒茶館、馬辣等7家深夜食堂餐廳營業到凌晨2點，加總共30家餐廳營業到深夜，可說是目前最多宵夜場選擇的百貨。

5.主打全台唯一的智能商場

遠百信義A13「智能商場」三大核心：透過升級App、POS機、CRM系統的建置，讓顧客分析達到完整循環，藉此提供更精準的行銷與服務。另外，設置「館內物流Smart Pick」，消費者在館內逛街，不想大包小包，或者想接著看電影，可至館內8成合作專櫃提出寄物需求，百貨會透過App通知寄物位置，消費者最後再至多功能服務台領取即可。這一切智能服務都只在A13推出，並作為遠百各店的示範店。

遠百信義A13推出30家深夜餐廳，14樓餐廳最晚營業到凌晨2點。記者林澔一／攝影
遠百信義A13推出30家深夜餐廳，14樓餐廳最晚營業到凌晨2點。記者林澔一／攝影
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遠百信義A13設置快速直達手扶梯，讓消費者快速到達餐廳或影城。記者林澔一／攝影
遠百信義A13設置快速直達手扶梯，讓消費者快速到達餐廳或影城。記者林澔一／攝影
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遠百信義A13的POS機特別推出雙螢幕，消費者在結帳同時，也可獲得館內訊息。記者...
遠百信義A13的POS機特別推出雙螢幕，消費者在結帳同時，也可獲得館內訊息。記者林澔一／攝影
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館內建置多個多功能互動螢幕。記者林澔一／攝影
館內建置多個多功能互動螢幕。記者林澔一／攝影
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遠百信義A13特別設置戶外露台，讓消費者眺望信義區景緻。記者江佩君／攝影
遠百信義A13特別設置戶外露台，讓消費者眺望信義區景緻。記者江佩君／攝影
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遠百信義A13加入信義區百貨大戰。記者林澔一／攝影
遠百信義A13加入信義區百貨大戰。記者林澔一／攝影
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遠百信義A13特別在四樓打造「台灣老街」長廊，在信義區獨具一格。記者林澔一／攝影
遠百信義A13特別在四樓打造「台灣老街」長廊，在信義區獨具一格。記者林澔一／攝影
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