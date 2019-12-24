英國經典劍橋包Zatchels驚傳倒閉 網友哀怨還沒收到包

一名網友為了送閨蜜禮物，看上時下流行的英國經典劍橋包品牌Zatchels的方糖包，由於遲遲未收到貨，還被客服回覆訂單要等到明年1月初，結果昨天她再到Zatchels官網查詢時，竟然看到Zatchels宣布破產倒閉，消息一出，也令不少網友錯愕。

新竹市消保官劉興振表示，網友網購商品，只要商家登記地址在台灣境內，就能受消保法保護，但若不適在台灣境內，可能就只能自認倒楣。

網友哀怨表示，10月24日下訂2個方糖包，11月在官網詢問寄送日期沒有回覆；12月4日時去信客服詢問進度，客服A表示12月中那周網友的訂單會完成；12月9日去信感謝後收到客服B回覆，改口訂單要等到明年1月初，結果12月23日她就收到Zatchels宣告破產的信，到官網查看時，也發出公司關閉通知，「有人跟我一樣是訂了包包未收到的苦主嗎？」。

網友提到要買禮物送閨蜜，選了很久才決定買方糖包，沒想到完全失算，「如果有跟我一樣的苦主，請一定要打去付款的信用卡公司退款」，並說以她的案例，她的 信用卡銀行說要向國際組織發起爭議退款，再看能怎麼樣退款」。

而英國經典劍橋包品牌Zatchels因受到好萊塢明星、名模與潮流人士的青睞，在全球迅速走紅大受歡迎，在英國學生人手一咖，在亞洲則相當受日本學生歡迎，一只約新台幣4680元上下；而目前再IG廣受歡迎的方糖包，外形猶如方糖般而得名，一只約新台幣2980元。

英國經典劍橋包品牌Zatchels官網宣布，「非常遺憾我們不得不通知您，Zatchels已停止交易。...如果您是未完成訂單的客戶，我們建議您根據您的付款方式，與您的付款提供商聯繫並提出索賠以獲得退款。若不能，我們將在接下來的14天內透過電子郵件提供更多詳細信息」。