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30間深夜食堂！遠百信義A13成全台最大「宵夜百貨」

2019-12-24 17:08聯合報 記者陳睿中／即時報導

即將開幕的遠百信義A13，不僅是信義區百貨的新亮點，館內更分別於4樓、地下3樓各打造復古風、南洋風的美食街。館內高達30間的深夜食堂，也讓遠百信義A13成為全台最大的「宵夜百貨」。

遠百信義A13除了一樓的鼎泰豐、Lady M之外，包括地下3樓、4樓與14樓均有大小不一的餐飲名店，估計餐飲櫃位佔全館30%。其中旭集、筷炒、YKNK Club等8間餐廳，也是全台獨家。另外還有hooters、福來許等8間百貨獨家餐廳，以及四川吳抄手、朱記等32間信義區獨家的餐廳。

走進4樓的復古風美食街，宛若進入一場時光隧道之內。復古的紅磚、手繪廣告看板、人力三輪車，還有高掛於牆壁上的燈箱看板，都帶來濃濃的復古風潮，不只是可以用餐，也成為另類的網美打卡空間。此樓層也有春水堂、1010湘、思鄉病等23間餐廳，均是營業至半夜12:00，成為宵夜覓食的好去處。對於消費者來說，春水堂在此推出「草莓奶霜珍珠茉奶」新品，而馬祖新村也推出烏魚子入餡的車輪餅，都能為消費者帶來不一樣的用餐體驗。

另外在14樓，共有新馬辣、非常泰等7間餐廳，營業時間最晚至清晨2:00，同樣是能滿足夜貓族的用餐需求。隨著幕在即，遠百信義A13不只是增添信義區的逛街購物新選擇，也點燃了信義商圈的宵夜新戰火。

位於4樓的復古美食街，營業時間可至半夜12點。記者陳睿中／攝影
位於4樓的復古美食街，營業時間可至半夜12點。記者陳睿中／攝影
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紅磚還有復古手繪海報，增添美食街的時光感。記者陳睿中／攝影
紅磚還有復古手繪海報，增添美食街的時光感。記者陳睿中／攝影
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Lady M台獨

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