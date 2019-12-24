龐畢度工作坊 「我的眼睛」 聖誕節正式開幕

巴黎龐畢度中心創立的「兒童藝術工作坊」，今年推出「我的眼睛—視覺藝術大冒險」，將於25日耶誕節正式開幕，結合巴黎5位新銳設計師及插畫家作品，讓孩子透過視覺元素認識藝術，也規畫工作坊讓孩子在互動過程啟發好奇心及創意力。

聯合數位文創與龐畢度中心推出為期3年的「亞洲首次法式美學教育課程」計畫，今年第3波活動展出5位藝術家的互動作品，為歷屆主題最多元的一次。

例如拉斐爾卡尼爾（Raphaël Garnier）採「拓印」手法，讓觀展者可透過觸覺欣賞藝術；「探索博物館」由藝術家文森布羅凱爾（Vincent Broquaire）操刀，可透過手電筒的光影，探索龐畢度博物館的秘密；「動動魔術屋」為藝術家保羅考克斯（Paul Cox）的作品，邀請孩子推動比自己身形巨大的隔板，透過錯視效果，讓孩子在窗戶、門、壁爐等構造中了解視線的多元可能性。

聯合數位文創董事長李彥甫表示，本次因應視覺探索的主題，展場中也從不同觀點做了很多特殊設計，讓小朋友在此環境輕鬆的學習到藝術與生活的看法。

忠孝國小校長康燕玉也說，學校的藝術課程偏學術性，較難有感知探索方面的規劃，也無法有太細緻的設計。像這樣有多元領域的空間可以接觸對孩子來說是很棒的體驗。

「透過藝術家的再詮釋，讓孩子再去組織成自己的想法，這是一個全新的教育思維。」長期支持龐畢度兒童藝術工作坊活動的仁愛國小學務主任賴柏宗說，108課綱期許孩子素養的展現，並非只有在學科上，更多的是在自我表達能力、自信心、以及與人合作的能力，都是未來必要的涵養；藝術也是其中不可或缺的一環。

「我的眼睛—視覺探索大冒險」本月25至明年4月7日於華山文創園區西4館舉行，1月起周五、六、日限額開放，每場次30組；平日若有需求，可預約包場。

為回饋支持3年計畫的家長及小小觀眾，主辦單位也推出1年期及2年期的年票方案，依照方案將額外贈送來自法國原裝的超人氣後背包（價值1290元）一個，或龐畢度中心40周年限量帆布包（價值690元）一個，鼓勵家長長期培養孩子的藝術教育之餘，也省去家長每年的搶票困擾，詳情請見活動官網。