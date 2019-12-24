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從主播蛻變成甜點店老闆 李宛儒「居樂堂甜舖」滿周年

2019-12-24 16:05聯合報 記者張芳瑜／即時報導

褪去前主播身分，前台視新聞、三立新聞主播李宛儒(Gladys)成立的「居樂堂甜舖」滿一周年了。全新研發的三款冬日「內用盤式甜點」有「咖啡慕斯甜甜圈」、「熱蘋果四重奏」、「玫瑰香草千層酥派」視覺系甜點一上桌就讓人忍不住打卡拍照。此外，以「夢與撲克」為主題的2019「耶誕花禮盒」也限量販售中，希望透過禮盒讓收大家感受最棒的耶誕祝福。

全新推出的「內用盤式甜點」由李宛儒與主廚李元祥共同研發，使用台灣在地食材打造的原創甜點，其中「咖啡慕斯甜甜圈」冰冰涼涼的咖啡慕斯入口綿滑，搭配咖啡口味的舒芙蕾蛋糕很特別，一旁酸甜的莓果果凍則有畫龍點睛的效果；清爽帶有大人成熟感的「熱蘋果四重奏」，重新組合歐美熱紅酒的概念，紅酒漬蘋果與肉桂香，就是冬日最經典的代表；讓人一吃上癮的「玫瑰香草千層酥派」，將千層派層層拆解，不但好入口，也能隨意沾取卡士達醬、玫瑰花醬等，優雅的享受幸福的午茶時光。

李宛儒因熱愛烘焙、甜點，在工作空檔自學，終於在籌備一年多的時間，創立了位於捷運大安森林公園的巷弄內的「居樂堂甜舖」，門市結合花店和甜點店複合式經營，座位大約12到15人，提供外帶甜點和內用空間，適合姊妹聚會、小型包場。

「居樂堂甜舖」

地址：台北市大安區仁愛路三段24巷1-4號

電話：02-2703-0277

位於捷運大安森林公園的巷弄內的「居樂堂甜舖」。圖／居樂堂甜舖提供
位於捷運大安森林公園的巷弄內的「居樂堂甜舖」。圖／居樂堂甜舖提供
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「咖啡慕斯甜甜圈」單點380元，加70元升級飲品套餐。圖／居樂堂甜舖
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「熱蘋果四重奏」單點380元，加70元升級飲品套餐。圖／居樂堂甜舖提供
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「玫瑰香草千層酥派」單點380元，加70元升級飲品套餐。圖／居樂堂甜舖提供
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李宛儒因熱愛烘焙、甜點，創立了「居樂堂甜舖」。圖／居樂堂甜舖提供
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耶誕花禮盒「夢與撲克」售價1,280元至1,880元。圖／居樂堂甜舖提供
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甜點咖啡主播

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