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Off-White聯手羅浮宮打造必搶系列 創辦人卻直指街頭服飾已死？

2019-12-24 15:41聯合報 記者曾智緯／台北即時報導

高端街頭服飾品牌Off-White推出與羅浮宮聯名系列，紀念達文西逝世500周年...
高端街頭服飾品牌Off-White推出與羅浮宮聯名系列，紀念達文西逝世500周年。圖／摘自羅浮宮instagram
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高端街頭服飾品牌Off-White推出與羅浮宮聯名系列，紀念達文西逝世500周年...
高端街頭服飾品牌Off-White推出與羅浮宮聯名系列，紀念達文西逝世500周年。圖／摘自羅浮宮instagram
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為了紀念義大利畫家達文西逝世500周年，巴黎地標之一的羅浮宮找來高端潮牌Off-White合作，打造一系列以其畫作為靈感的限定T恤、連帽上衣，剛曝光就有部分款式被秒殺，再度說明了Off-White的人氣。

Off-White推出與羅浮宮聯名系列連帽上衣，20,185元。圖／摘自Off-...
Off-White推出與羅浮宮聯名系列連帽上衣，20,185元。圖／摘自Off-White官網
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Off-White推出與羅浮宮聯名系列連帽上衣，20,185元。圖／摘自Off-...
Off-White推出與羅浮宮聯名系列連帽上衣，20,185元。圖／摘自Off-White官網
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在今年10月 Off-White與 IKEA 共同推出聯名系列「Markerad」引起各地潮流迷的搶購，成功創造話題，其中有一禎《蒙娜麗莎的微笑》燈具，就像在預告與羅浮宮的合作。因為今年為了紀念達文西逝世500周年，羅浮宮舉辦了「達文西特展」，展出許多文藝復興時期的珍貴畫作，還邀請了身為達文西粉絲的Virgil Abloh來合作。採用收藏於羅浮宮內的《岩間聖母》、《聖母子與聖安尼》的畫作與手稿，結合Off-White著名的箭頭Logo，讓大師作品能穿上身，賦予了藝術全新意義。

Off-White推出與羅浮宮聯名系列T恤，11,215元。圖／摘自Off-Wh...
Off-White推出與羅浮宮聯名系列T恤，11,215元。圖／摘自Off-White官網
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Off-White推出與羅浮宮聯名系列T恤，11,215元。圖／摘自Off-Wh...
Off-White推出與羅浮宮聯名系列T恤，11,215元。圖／摘自Off-White官網
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雖然Off-White看起來仍是許多潮流迷追捧的品牌之一，被認為是這十年間潮流文化推手，同時身兼路易威登（Louis Vuitton）男裝創意總監的Virgil Abloh卻在日前接受媒體專訪時，語出驚人的表示「高端街頭服飾的末日到來」。他還認為這件事在2020年就會發生，因為消費者對於T恤、連帽上衣和運動鞋的需求已經飽和，Virgil Abloh還表示時尚不再需要即時的新鮮感，而會走向復古的風潮，品牌門會開始探索舊時代的美好元素，賦予舊有的服裝新的風貌。這一觀點與先前來台的Linda Farrow執行長看法一致，覺得潮流品牌新鮮感盡失，未來的流行還是會在有深度、文化底蘊的品牌上。

高端街頭服飾品牌Off-White創辦人兼LV男裝創意總監Virgil Ablo...
高端街頭服飾品牌Off-White創辦人兼LV男裝創意總監Virgil Abloh。圖／Louis Vuitton提供
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達文西品牌羅浮宮

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