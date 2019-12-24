總統級的透明魔法 積家ATMOS TRANSPARENTE空氣鐘

時間的運行，始終是人類未解的奧秘。更進一步，時間的觀念是由人類文明所形成。如何顯示時間？時間先由日晷、複雜的機關儀器，演變成教堂上的大鐘，最後微縮成手上的時計。而無論是鐘、表、手機，都需要動力，差別僅在於是由機械運行、石英或電力成為動能。但積家的「空氣鐘」則以空氣為引，展現了超越想像、只此一家的時間魔法。

且欣賞最新的積家Atmos Transparente透明空氣鐘，通透的藍寶石水晶玻璃下，展現了合計由217枚零件組合而成的精妙儀器。這枚「座鐘」雖有齒輪零件，但無需發條上鏈、也並未設置電池驅動，所以是什麼令機械零件運轉？原來最早於1928年問世的Atmos空氣鐘，是由工程師Jean-Léon Reutter發明了一特殊複合氣體，其對溫度變化的高度敏感，令每一度的溫度變化即能為機芯帶來長達兩天的動能，更為座鐘帶來了近乎源源不絕的穩定能量。

而新款的積家Atmos Transparente透明空氣鐘尺寸約為250乘185乘145毫米，以經拋光和緞面打磨的精鋼為底座。機械結構可從經防眩光處理的藍寶石水晶玻璃中360度全方位欣賞，同時黑色時標則轉印於水晶玻璃的其中一面、用以辨識時間。在過往，空氣鐘曾為瑞士聯邦政府當作元首往來時的禮物饋贈予英國元首邱吉爾、以及美國總統羅斯福，因而又得「總統鐘」之美名。身為一國元首，治理萬機需要大智慧，但一件Atmos Transparente透明空氣鐘則定價在30萬元出頭，相對、簡單多了。