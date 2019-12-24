萊爾富「跨年優惠快閃」！指定咖啡、肉包、飲料「同品項買1送1」
今年跨年適逢上班日，但每年最受大眾期盼的台北101跨年煙火秀仍將施放長達300秒，加上跨年晚會卡司陣容堅強，萊爾富將較往年提早進入戰鬥位置，分別於台北市政府周邊及鄰近行政區60家門市增加5～10倍的人力及備貨量，為了因應瞬間湧入的跨年人潮，12月31日將拆除信義商圈門市的自動門、櫥窗玻璃、冰箱門、貨架。萊爾富全台門市12月27日至2020年1月2日推出跨年優惠快閃活動，包括Hi Café、能量飲料、茶飲、補充熱量的餅乾、巧克力等指定商品最低可享同品項買1送1。
萊爾富12月27日至2020年1月2日推出的跨年優惠快閃活動中，包括中杯熱焦糖拿鐵咖啡、貝納頌經典黑咖啡、手擀味高麗菜肉包、立頓茶佐茶無糖紅茶、義美大雷霆巧克力、雀巢可可脆片穀物棒、77錫蘭奶茶乳加、Enaak小雞點心袋麵（原味）等可享同品項買1送1；另有早餐優惠活動，2020年1月14日前購買指定麵包、飯糰、三明治、漢堡搭配指定飲料，可享早餐合購價39元起，指定款包子搭配Hi Café中杯熱美式咖啡或中杯熱拿鐵咖啡特價49元。
為了加強會員黏著度，萊爾富「Hi－Life VIP」會員App推出年終回饋系列活動，12月25日起至2020年2月11日下載「Hi－Life VIP」App註冊成為新會員，就可免費獲得Hi Café中杯熱拿鐵咖啡或大杯熱美式咖啡一杯；萊爾富雲端超商App則於12月25、26日及12月29日至12月31日推出Hi點25倍送活動，活動期間在雲端超商的「跨店兌換區」購買商品，並於期限內全數兌換完畢，即可享Hi點25倍回饋，於2020年1月14日前整筆訂單全部兌換完畢再加碼贈送2,000 Hi點。
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