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利用機內椅套剩餘皮革 樂桃航空開發原創商品銷售

2019-12-24 14:42經濟日報 記者楊文琪／即時報導

樂桃航空「PEACH SHOP ONLINE」線上商店推出最新合作的原創商品企劃，限量商品為樂桃航空與奄美群島傳統工藝「大島紬」的合作企劃，利用製作機內椅套剩餘的皮革及大島紬做結合，開發出多樣紀念奄美航線啟航的原創商品。除了讓原本廢棄的素材循環再生，也賦予其新的價值，可見樂桃航空對於環境保護的不遺餘力。

樂桃航空說，今日開始販售的商品共有四種，全部都為「PEACH SHOP ONLINE」網站的限量發售。商品利用柔軟的椅套皮革包覆質地細膩的大島紬內裡，兼具美觀及質感，從零錢包到卡夾，都是非常適合樂桃航空輕旅行的旅遊單品。

未來樂桃航空也將持續透過「PEACH SHOP ONLINE」，與大家分享友善環境的各種原創商品，同時也會將吸引人的航點限定商品介紹給大家，希望這些商品都可以成為大家旅行中的好夥伴。

據指出，2019年10月1日起，樂桃航空已增開東京（成田）－奄美航線，而大阪（關西）－奄美航線也將於12月26日以一天往返一次的班數展開。

關於「PEACH SHOP ONLINE」

以「販售讓人想要出外旅行的選物店」為概念，販售400多樣小巧可愛且多功能的旅行商品及樂桃航空原創商品。

網址：https://shop.flypeach.com

樂桃航空與奄美群島傳統工藝「大島紬」的合作企劃，利用製作機內椅套剩餘的皮革及大島...
樂桃航空與奄美群島傳統工藝「大島紬」的合作企劃，利用製作機內椅套剩餘的皮革及大島紬做結合，開發出多樣紀念奄美航線啟航的原創商品。圖／樂桃航空提供
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樂桃航空

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