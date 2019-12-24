全家便利商店會員限定「跨年、元旦大杯熱美式第2杯1折」！信義區門市開賣烤香腸

跨年倒數一周，超商全面備戰，全家便利商店門市12月31日至2020年1月1日推出會員專屬優惠，可享Let’s Café大杯熱美式第2杯1折及貝禮詩拿鐵、貝禮詩櫻桃巧克力特調任選第2杯1折；由於今年跨年是上班日，位於台北市信義區一級戰區的全家便利商店門市備貨量、人力增加10倍、人力也增加10倍，更首次於現場販售烤香腸，另外關東煮、夯番薯、咖啡、熱狗都增設機台，讓下班、下課趕去跨年的人也不必擔心會餓肚子。

每年各地跨年晚會皆會吸引大批人潮，台北市信義區更會湧入百萬人次，全家便利商店在信義區跨年核心區的門市在現場販售烤香腸，位於曙光區、升旗區、觀光區的門市也備妥衛生紙、濕紙巾、口罩、暖暖包、盥洗用品、提神飲料、行動電源、護唇膏等商品。

今年全台有將近20場跨年活動，根據全家便利商店觀察，跨年當天傍晚過後一直到元旦凌晨是來客高峰，方便攜帶又溫暖的鮮食是消費者購買首選，加熱飯糰、關東煮、夯番薯、熱狗、咖啡等每年都大賣，銷售較平日翻倍成長；點心零食、茶飲料、衛生紙濕紙巾也都在銷售榜上名列前茅，12月31日至2020年1月5日加倍佳棒棒糖買2送1，伊藤園綠茶、迪飛TOP巧克力棒買1送1。