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遠百信義A13全台唯一智能商場 300家品牌5成信義獨家

2019-12-24 13:47聯合報 記者江佩君／即時報導

遠東百貨正式以全新第五代店「遠百信義A13」，首度進擊信義區，主打全台唯一「全客層智能商場」，全館引進300家品牌，當中超過5成為信義區獨家，將於12/25試營運，農曆年前正式開幕。除了有強調數位服務的智能商場外，另一大亮點就是把台灣老街意象，搬進挑高11米的室內玻璃光廊，背後有著讓忙碌現代人，走進百貨就能感受到台灣老街溫暖的貼心心意。

遠百信義A13營業面積達1萬3千坪，有地下4層、地上14層，科技感十足的建築外觀，由建築大師姚仁喜設計。遠百總經理徐雪芳表示，信義A13以「煥然一心」為主軸，規劃時有六大核心，包括啟發、個人化、貼心服務、情感鏈結、參與度、紓壓，期許遠百信義A13造就信義區另一個亮點。

談到挑高11米的台灣老街設計，徐雪芳說，其實這是老闆徐旭東的點子，我們家的人其實都喜歡老東西，這當中當然也有家人童年的回憶。加上城市人沒有什麼時間到老街，希望大家不用走道郊區，就能感受老街氣氛。許雪芳也笑談自己，沒到過平溪放天燈，現在在A13就可以看得到。

徐雪芳這樣描述智慧型商場，隨著數位的進步，幫助客人節省時間。館內設置快速直達電梯(1F-4F/4F-7F/7F-10F)，搭一部電扶梯就可到四樓吃美食，搭兩部接著就可看電影。另外還有全台百貨首創的館內物流Smart Pick」讓消費者輕鬆逛街。

消費者最熱衷的美食，遠百信義A13帶來122各餐飲品牌進駐，除了一樓有鼎泰豐、Lady Ｍ坐鎮外，還帶來8家全台獨家、8家百貨獨家、32家信義獨家美食。當中包括最晚營業到凌晨兩點的夜間食堂。

全台獨家餐飲包括「日式頂級Buffet-旭集和食集錦」、「台式創意料理-筷炒」、「乾式熟成肉牛排-bistro WAYO」、「和牛燒肉專門店樂軒新品牌-YKNK Club」、「三巡海南雞飯」、「星洲蝦麵蝦跳跳」、「學記港式茶餐廳」、「Quenches」。另外還有「冠軍咖啡」、「冠軍麵包」進駐，引進「Fika Fika Café」與「吳寶春麥方店未來麵包概念店」。

全客層的遠百信義A13還有佔地120坪的樂高授權專賣店，也特別以馬賽克天燈牆、珍珠奶茶、與台北風格造景，營造出台灣在地特色。

Lady Ｍ進駐遠百信義A13一樓。記者江佩君／攝影
Lady Ｍ進駐遠百信義A13一樓。記者江佩君／攝影
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鼎泰豐進駐遠百信義A13一樓。記者江佩君／攝影
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挑高11米的台灣老街設計是遠百信義A13一大亮點。圖／遠百提供
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遠百信義A13是遠百第五代店、主打智能商場為特色。圖／摘自遠百信義A13粉專
遠百信義A13是遠百第五代店、主打智能商場為特色。圖／摘自遠百信義A13粉專
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遠百信義A13的復古元素相當吸睛。
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老街品牌

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