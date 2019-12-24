卡地亞美洲豹特展首現遠百信義A13 瑞莎大讚美豹了！

珠寶的形式萬千變化，或具象、或抽象，一如自然中的珍奇走獸，總為人帶來無窮的奇思妙想。非洲草原上的迷人生物美洲豹，早早已是頂級珠寶品牌卡地亞的繆思，其自由穿梭在時光之流，時而靈動、狂野不拘。為此卡地亞特別帶來了「美洲豹」特展，全球首站正於台北遠百信義A13展出，展前更邀請到瑞莎和女兒Nika驚喜現身、美美看展，瑞莎看完更大讚好美，表示想跟老公再要一只結婚禮物！

本來已對卡地亞如數家珍的瑞莎，即便連年參加珠寶大秀，仍對現場藏品大為驚豔，除表示有多款作品前所未見，「真的很值得來現場看」，她也大讚賞美洲豹的精湛工藝，「每只美洲豹表情都不一樣」！而本次展覽共分三大主軸：「美洲豹女士」、「精湛工藝」與「靈動設計」，在1933至1970年擔任卡地亞藝術總監的貞杜桑女士又稱「美洲豹女士」，最早於1914年以一只珠寶腕表將美洲豹悄悄帶入卡地亞的世界，一段兩分鐘的影片便帶人重溫了這段當年的重要回顧；「精湛工藝」則同時帶來蠟模、打磨切割的工具，示範一「只」美洲豹如何由無到有，成為人心難以想像的巧奪天工；最後「靈動設計」則展示了多款美洲豹高級珠寶與腕表，像一件以北歐設計傢俱為靈感的頂級珠寶鑽石胸針，讓美洲豹靈巧棲息於球型吊椅之中，且慵懶、且嫵媚。