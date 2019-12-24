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卡地亞美洲豹特展首現遠百信義A13 瑞莎大讚美豹了！

2019-12-24 13:22聯合報 記者釋俊哲╱即時報導

珠寶的形式萬千變化，或具象、或抽象，一如自然中的珍奇走獸，總為人帶來無窮的奇思妙想。非洲草原上的迷人生物美洲豹，早早已是頂級珠寶品牌卡地亞的繆思，其自由穿梭在時光之流，時而靈動、狂野不拘。為此卡地亞特別帶來了「美洲豹」特展，全球首站正於台北遠百信義A13展出，展前更邀請到瑞莎和女兒Nika驚喜現身、美美看展，瑞莎看完更大讚好美，表示想跟老公再要一只結婚禮物！

本來已對卡地亞如數家珍的瑞莎，即便連年參加珠寶大秀，仍對現場藏品大為驚豔，除表示有多款作品前所未見，「真的很值得來現場看」，她也大讚賞美洲豹的精湛工藝，「每只美洲豹表情都不一樣」！而本次展覽共分三大主軸：「美洲豹女士」、「精湛工藝」與「靈動設計」，在1933至1970年擔任卡地亞藝術總監的貞杜桑女士又稱「美洲豹女士」，最早於1914年以一只珠寶腕表將美洲豹悄悄帶入卡地亞的世界，一段兩分鐘的影片便帶人重溫了這段當年的重要回顧；「精湛工藝」則同時帶來蠟模、打磨切割的工具，示範一「只」美洲豹如何由無到有，成為人心難以想像的巧奪天工；最後「靈動設計」則展示了多款美洲豹高級珠寶與腕表，像一件以北歐設計傢俱為靈感的頂級珠寶鑽石胸針，讓美洲豹靈巧棲息於球型吊椅之中，且慵懶、且嫵媚。

值得一提的是：本次展覽更帶來了「電子書體驗」，任人自由翻閱、欣賞美洲豹自由漫步在文化、時尚領域的驚艷足跡。另外可於網路預約、整點提供的「定時導覽」，更有專業人員帶領參觀者深入爬梳美洲豹的設計脈絡；「親子互動導覽場」則是為孩童設計的導覽內容，能讓親子同樂、近距離欣賞巧奪天工的當代藝術結晶。展覽已於12月24日起於遠百信義A13一樓開展，展期至2020年一月22日，每日採免費入場，整點專人導覽則因人數限制，建議先於網路預約。

前卡地亞藝術總監貞杜桑女士，正是催生美洲豹的美學舵手。圖 / Cartier提供...
前卡地亞藝術總監貞杜桑女士，正是催生美洲豹的美學舵手。圖 / Cartier提供。
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對現場展品大為驚豔的瑞莎，更驚呼想跟老公再要一款結婚禮物。圖 / Cartier...
對現場展品大為驚豔的瑞莎，更驚呼想跟老公再要一款結婚禮物。圖 / Cartier提供。
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多年參加卡地亞珠寶大秀的瑞莎，這回則帶著女兒美美現身、溫馨逛展。圖 / Cart...
多年參加卡地亞珠寶大秀的瑞莎，這回則帶著女兒美美現身、溫馨逛展。圖 / Cartier提供。
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或無形、或具象，美洲豹豐潤了卡地亞的珠寶腕表世界，自成一方美景。圖 / Cart...
或無形、或具象，美洲豹豐潤了卡地亞的珠寶腕表世界，自成一方美景。圖 / Cartier提供。
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美洲豹翠綠的眼神、黑色的皮毛，具現成卡地亞最魅惑靈動的繆思。圖 / Cartie...
美洲豹翠綠的眼神、黑色的皮毛，具現成卡地亞最魅惑靈動的繆思。圖 / Cartier提供。
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Cartier，美洲豹系列金屬手提包。圖 / Cartier提供。
Cartier，美洲豹系列金屬手提包。圖 / Cartier提供。
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美洲豹的精神，也可體現在品牌大使如莫文蔚身上。圖 / Cartier提供。
美洲豹的精神，也可體現在品牌大使如莫文蔚身上。圖 / Cartier提供。
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珠寶

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