自帶香氣的FENDI包首度問世 MFK聯名款很難買到

今年可以說是FENDI Baguette的輝煌年度，為了此一包款重返時尚圈，品牌推出了各式活動與嶄新尺寸，更於本月打造一款散發香氣的「FENDIFRENESIA Baguette包款」，與香水品牌Maison Francis Kurkdjian（簡稱MFK）合作，更顯Baguette之榮寵。

FENDI與2014年成立、2017年即成為LVMH集團一份子的MFK合作，以頂級Selleria 皮革製作「FENDIFRENESIA Baguette 包款」，也成為創意總監Silvia Venturini Fendi在1997年創作FENDI經典Baguette包款以來的首個香氛包款，打造出觸覺、嗅覺及視覺並存的嶄新手袋。FENDIFRENESIA Baguette限量版推出男、女包款，包身以代表FENDI色的「FENDIFRENESIA Soul by Christelle Boulé」黃色製作，日前於邁阿密FENDI Miami Design District精品店中販售；帶有香味的迷你FENDIFRENESIA Nano Baguette，除了FENDI Miami精品店之外，在歐、美的FENDI官網可購得。此外，所有包款都附上一瓶5毫升的FENDIFRENESIA香水，可於身上使用，也可以噴在FENDI包裡的卡片上，讓香味隨著時間慢慢釋出。

調香師Francis Kurkdjian為FENDI創作出FENDIFRENESIA這款全新香水，以皮革、麝香為主調，反映出Selleria材質的尊貴，Silvia Venturini Fendi表示，「Baguette在品牌定位被視為宣揚個性的配件，而今成為第一款擁有自己名字的配件，並且以代表女性私密物件的香水，將Baguette包款作為女人最好的朋友。」並邀請了加拿大籍瑞士裔藝術家暨攝影師Christelle Boulé，拍攝FENDIFRENESIA系列形象廣告。

█FENDIFRENESIA Baguette包款形象影片：