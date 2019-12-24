親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

無人知曉的大屠殺？伊朗鎮壓反政府示威 40天1500死

見凶刀掉淚…主張凶手判死 小燈泡媽：讓其他小孩平安長大

自帶香氣的FENDI包首度問世 MFK聯名款很難買到

2019-12-24 13:19聯合報 記者楊詩涵／即時報導

今年可以說是FENDI Baguette的輝煌年度，為了此一包款重返時尚圈，品牌推出了各式活動與嶄新尺寸，更於本月打造一款散發香氣的「FENDIFRENESIA Baguette包款」，與香水品牌Maison Francis Kurkdjian（簡稱MFK）合作，更顯Baguette之榮寵。

FENDI與2014年成立、2017年即成為LVMH集團一份子的MFK合作，以頂級Selleria 皮革製作「FENDIFRENESIA Baguette 包款」，也成為創意總監Silvia Venturini Fendi在1997年創作FENDI經典Baguette包款以來的首個香氛包款，打造出觸覺、嗅覺及視覺並存的嶄新手袋。FENDIFRENESIA Baguette限量版推出男、女包款，包身以代表FENDI色的「FENDIFRENESIA Soul by Christelle Boulé」黃色製作，日前於邁阿密FENDI Miami Design District精品店中販售；帶有香味的迷你FENDIFRENESIA Nano Baguette，除了FENDI Miami精品店之外，在歐、美的FENDI官網可購得。此外，所有包款都附上一瓶5毫升的FENDIFRENESIA香水，可於身上使用，也可以噴在FENDI包裡的卡片上，讓香味隨著時間慢慢釋出。

調香師Francis Kurkdjian為FENDI創作出FENDIFRENESIA這款全新香水，以皮革、麝香為主調，反映出Selleria材質的尊貴，Silvia Venturini Fendi表示，「Baguette在品牌定位被視為宣揚個性的配件，而今成為第一款擁有自己名字的配件，並且以代表女性私密物件的香水，將Baguette包款作為女人最好的朋友。」並邀請了加拿大籍瑞士裔藝術家暨攝影師Christelle Boulé，拍攝FENDIFRENESIA系列形象廣告。

█FENDIFRENESIA Baguette包款形象影片：

https://www.youtube.com/watch?v=pm3-BEtIBBM

FENDIFRENESIA Baguette於邁阿密精品店販售。圖／FENDI提...
FENDIFRENESIA Baguette於邁阿密精品店販售。圖／FENDI提供
分享
超模Winnie Harlow手中拿著FENDIFRENESIA Baguett...
超模Winnie Harlow手中拿著FENDIFRENESIA Baguette包款。圖／FENDI提供
分享
FENDIFRENESIA Baguette及Nano Baguette包款附有...
FENDIFRENESIA Baguette及Nano Baguette包款附有5毫升香水，Nano Baguette售價630美元、約台幣19,177元。圖／FENDI提供
分享
FENDIFRENESIA Baguette包款的製程。圖／FENDI提供
FENDIFRENESIA Baguette包款的製程。圖／FENDI提供
分享
調香師Francis Kurkdjian打造獨屬於FENDIFRENESIA B...
調香師Francis Kurkdjian打造獨屬於FENDIFRENESIA Baguette包款的香氛。圖／FENDI提供
分享
Silvia Venturini Fendi用香氛賦予Baguette包款更個人...
Silvia Venturini Fendi用香氛賦予Baguette包款更個人化的表徵。圖／FENDI提供
分享
男仕FENDIFRENESIA Baguette腰包。圖／FENDI提供
男仕FENDIFRENESIA Baguette腰包。圖／FENDI提供
分享
FENDIFRENESIA Baguette於邁阿密精品店販售。圖／FENDI提...
FENDIFRENESIA Baguette於邁阿密精品店販售。圖／FENDI提供
分享
FENDIFRENESIA Baguette於邁阿密精品店販售。圖／FENDI提...
FENDIFRENESIA Baguette於邁阿密精品店販售。圖／FENDI提供
分享

FENDI品牌

延伸閱讀

吳姍儒澄清男友並非上億CEO 最愛把香水噴胸...

好市多名牌香水下殺5.7折 誘人價差讓網暴動...

好市多就買得到JO MALONE！寶格麗、D...

4種方法讓香水噴出高級感！上班時噴膝蓋流露隱...

凱薩琳麗塔瓊絲與女兒卡莉絲拍攝Fendi微電...

精品走豪華野營新風潮 LV 2054超炫、穿...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

GODIVA蛋糕叉有機物超標 遭全數退運銷毀

2019-12-24 13:02

獨／咖啡倒店風波延燒！台北文青咖啡「Congrats Café」下台一鞠躬

2019-12-20 14:59

知名科學家生日在國研院桌曆一覽無遺 這星座人最多

2019-12-24 14:43

AirPods Pro台灣延後開賣！露天拍賣「海外現貨直送來台」限量特價

2019-12-24 14:37

小老鼠也穿毛呢外套！鼠年時尚配件「擬人」更可愛

2019-12-24 14:26

全家便利商店會員限定「跨年、元旦大杯熱美式第2杯1折」！信義區門市開賣烤香腸

2019-12-24 13:55

遠百信義A13全台唯一智能商場 300家品牌5成信義獨家

2019-12-24 13:47

小香迷請筆記！香奈兒「迷你包」澎派組合明年6月上市

2019-12-24 13:39

芋頭控超推！ 老字號「鮮芋奶酪」、「香芋起士」蛋糕

2019-12-24 13:32

卡地亞美洲豹特展首現遠百信義A13 瑞莎大讚美豹了！

2019-12-24 13:22

7天抗老有感！ 迪奧「逆時能量」系列邀諾貝爾得主合作

2019-12-24 12:15

單航線每周最多29班！酷航2020年2月起台灣航班大加碼

2019-12-24 12:09

新加坡國民湯品登台 這幾天「姓湯」免費「吃湯」

2019-12-24 12:08

香港跨年煙火「加強版」！送40張機票 獎項超過1600萬

2019-12-24 11:57

限定版「寶可夢主題房」來嘍！巨大卡比獸讓單身旅人不孤單

2019-12-24 11:53

4人同行送「厚切牛舌」！A13燒肉YKNK有「KTV」可唱歌

2019-12-24 11:40

沒搶到就落伍！手搖飲推超萌「史努比3D造型杯」、「史努比杯提」今日開搶

2019-12-24 10:25

丹麥皇家圖書館辦展 跟著Gucci遊歷Nick Cave的世界

2019-12-24 09:57

林志玲流蘇裙辣秀美腿 台灣婚紗品牌新作浪漫性感

2019-12-24 09:44

看完李寶春京劇 到台中國家歌劇院人氣咖啡店吃甜點

2019-12-24 08:22

台灣漆藝不輸日本！人間國寶王清霜家族漆藝展

2019-12-24 08:11

雷恩萊諾斯戴蕭邦表 以暴制暴秀身手

2019-12-23 23:43

側睡會變老！嬌蘭「頂級黃金夜間精華液」讓妳越睡越美

2019-12-23 21:37

咖啡渣也能這樣用 德國設計師發明環保「咖啡杯」

2019-12-23 19:54

搶在遠百A13前！最潮台「心潮飯店」微風信義12月24日開幕

2019-12-23 19:41

當黑糖遇上星巴克！全新「黃金馥郁黑糖那堤」、「黑糖豆香醇濃抹茶」帶來初戀般享受

2019-12-23 19:25

缺貨1年、每秒狂賣3支！2019年10大唇膏熱賣色號全公開

2019-12-23 19:11

消費稅變10%、離境日本多付稅！赴日旅遊必知4大稅制

2019-12-23 17:47

LG SIGNATURE金璽禮讚3重奏 歲末升級頂級家電正是時候

2019-12-23 17:24

連鎖咖啡也吹文青風！時尚「八五學院包」晉升網美最愛伴手禮

2019-12-23 16:32

Yahoo奇摩購物年貨大街直送到家 雞湯打敗佛跳牆成冠軍

2019-12-23 15:54

小7跨年好康搶先出爐！現烤達美樂比薩、現萃茶祭第2杯半價優惠

2019-12-23 15:47

頂呱呱插旗遠百信義！首賣「舒芙蕾鬆餅」、「調酒」超吸睛 100顆呱呱包大方贈

2019-12-23 14:42

有一種香 在冷風中繚繞

2019-12-23 14:39

泡麵鞋、黑糖饅頭包 BV創意總監「你餓了嗎？」

2019-12-23 14:38

香氛新秀 來自台灣

2019-12-23 14:36

「肉塔耶誕樹」只要99元！日本赤味噌鍋AKAKARA上菜

2019-12-23 14:29

文華東方X三麗鷗首度跨界 Melody化身各式甜點上桌囉

2019-12-23 14:28

鼠年生肖腕表 琺瑯金雕工藝大比拼

2019-12-23 13:29
看更多

熱門文章

洗草莓能不能先拔蒂頭 行家揭真相

2019-12-23 14:56

消費稅變10%、離境日本多付稅！赴日旅遊必知4大稅制

2019-12-23 17:47

周四晚起北台灣從夏天回到冬天 吳德榮：周末濕答答

2019-12-24 07:44

為什麼台灣人過聖誕節這麼認真？網指關鍵：商人的節日

2019-12-23 14:47

5歲男童狂做伏地挺身2個月練出腹肌 醫：母湯喔

2019-12-23 17:24

年輕人勃起困難激增…都怪體內這東西過量

2019-12-24 09:00

還沒選好尾牙戰袍？專家：想中大獎這兩色系超旺

2019-12-23 15:35

55歲婦沒抽煙也無家族病史 左右肺竟有「2個肺癌」

2019-12-24 11:57

近大陸冷氣團等級 氣象局：周五、六最冷 北台灣剩15度

2019-12-24 09:35

影／最快2021年 郵局ATM「刷臉」提款

2019-12-23 15:25

日本台灣守時觀念大不同 網分析：跟民族性有關

2019-12-23 18:20

「被錢喜歡」的3個訣竅 一躍成為存錢大師

2019-12-24 10:32

缺貨1年、每秒狂賣3支！2019年10大唇膏熱賣色號全公開

2019-12-23 19:11

搶在遠百A13前！最潮台「心潮飯店」微風信義12月24日開幕

2019-12-23 19:41

人夫蹲地數私房錢疊金塔 妻突開門撞見樂歪爽笑納10萬

2019-12-24 12:00

清大曙光攜手研究藍光 看電視離1.5公尺遠最健康

2019-12-23 22:38

台灣高齡產婦首破3成 超過英國

2019-12-24 00:06

沒搶到就落伍！手搖飲推超萌「史努比3D造型杯」、「史努比杯提」今日開搶

2019-12-24 10:25

卡式爐瓦斯罐為何爆炸？標準檢驗局列出14個注意

2019-12-23 15:02

每日星座運勢／雙魚要注意工作態度　遇到理想情人

2019-12-24 00:00

台鐵西部竟還有40公里單軌 林佳龍：交通部力促雙軌化

2019-12-24 12:59

【家的形狀‧一個人也是家】江淑琳／一個人的生活實踐

2019-12-24 06:00

沒中獎運，不想去尾牙了？當你的公司有這種傾向，小心沒現身就別想升官！

2019-12-24 08:39

手作毛毛蟲湯圓假可亂真 網起雞皮疙瘩：沒勇氣吃

2019-12-23 18:41

60歲確診失智症 女老闆沒被打敗

2019-12-23 23:40

【親子之間】馥芙／當兒子上學去

2019-12-24 06:00

國二生騎車跌倒竟雙手骨折 醫：體重95公斤加重傷勢

2019-12-23 15:30

高齡產婦突破三成 婦團批國健署過度責怪女性

2019-12-23 20:05

全台首座！氣象教育園區在彰化田中 明年三月啟用免費參觀

2019-12-23 15:03

搶春節假期高鐵票 12月25日凌晨開放購票

2019-12-23 17:19

紅毛城外掛耶誕裝飾 文資局說違反這兩條法

2019-12-24 08:42

彭啟明：今是暖暖耶誕夜 周五、六北台灣有感降溫

2019-12-24 07:58

藝文工作者低薪血汗 調查獲10大藝文新聞榜首

2019-12-23 16:24

看完李寶春京劇 到台中國家歌劇院人氣咖啡店吃甜點

2019-12-24 08:22

貧血不自知 她赴西藏高山症狀超嚴重

2019-12-24 11:50

遠百信義A13全台唯一智能商場 300家品牌5成信義獨家

2019-12-24 13:47

當黑糖遇上星巴克！全新「黃金馥郁黑糖那堤」、「黑糖豆香醇濃抹茶」帶來初戀般享受

2019-12-23 19:25

咖啡渣也能這樣用 德國設計師發明環保「咖啡杯」

2019-12-23 19:54

林志玲流蘇裙辣秀美腿 台灣婚紗品牌新作浪漫性感

2019-12-24 09:44

台灣「無人旅店」進軍日本！WBF飯店集團跨海來台取經

2019-12-23 14:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top