GODIVA蛋糕叉有機物超標 遭全數退運銷毀

耶誕期間下午茶約會，使用塑膠餐具可要注意。衛福部食藥署今天公布邊境查驗不合格清單，其中知名品牌「GODIVA」使用的蛋糕叉被驗出有機物質超標，已依規定退運或銷毀。

依據食品器具容器包裝衛生標準，塑膠類器具經由水在60度，歷時30分鐘的溶出試驗，高錳酸鉀消耗量合格標準為10 ppm以下。然而GODIVA自中國大陸進口的蛋糕叉經檢驗後，高錳酸鉀消耗量為32 ppm，超標三倍。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，檢驗方法雖無法確切知道是溶出何種有機物質，但表示該塑膠器具有機物質超標，可能會在切割食物時遷移到食品上被人們吃進肚子裡，造成健康上的危害。本次邊境檢驗不合格的蛋糕叉共3000支，已全數遭退運或銷毀。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，由於該檢驗方法無法確認是否為塑化劑，對人體的健康危害尚不明確，但若是檢驗超標，表示該產品品質不良，才會溶出有機物質。