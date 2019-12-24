7天抗老有感！ 迪奧「逆時能量」系列邀諾貝爾得主合作

女人用保養品，最重要目的是抗老，DIOR迪奧推出2020年度重量級抗老新品，以諾貝爾奬得主山中伸瀰Yamanaka教授發表的論文研究為基礎，結合迪奧美妍中心的研究，從1,667種花草植物中，篩選出4種，打造出全新「逆時能量」系列，蘊含有比一般保養品濃郁13倍的玻尿酸，7天就讓抗老有感，還邀來39歲超模吉賽兒邦臣（Gisele Bündchen）擔任代言，無痕肌膚打趴一票嫩模。

抗老的基礎是保濕補水，無論是哪個季節，都該最為重視，人一但失去了水分，肌膚就會顯得暗沈、沒有光澤，更別說氣色了。

迪奧從諾貝爾獎得主的論文中，發現能喚醒肌膚年輕關鍵為「0.2%肌底因子」，「逆時能量」系列中，就加入了4種花植成分，包括喚妍草、牡丹、白百合、茉莉，也添加最重要的「超級益生菌胜肽」，打造出肌源活化科技。

被暱稱為「超能量小花瓶」的逆時能量精華，搭配超速活性載體，讓精華液的滲透度更上一層，害怕油膩感的人，更無需擔心保養上帶來的黏膩感。還有添加新一代玻尿酸，持久效果比傳統多了13倍。使用一段時間下來，肌膚喝飽水，立即有感，澎潤肌膚，觸感與肌膚柔嫩平滑，想打造天使光肌，就快行動吧。

同系列還有逆時能量奇肌水，天然來源成分高達94%，含有維生素C、維生素E、維生素B3和5種胺基酸；逆時能量奇肌霜能給肌膚完整的保護，一抹細緻綿密；逆時能量緊緻眼霜能舒緩眼周壓力，避免從眼周看出歲月的痕跡。