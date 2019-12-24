新加坡國民湯品登台 這幾天「姓湯」免費「吃湯」

新加坡餐飲品牌「The Soup Spoon 匙碗湯」登台，帶來「吃湯」的新文化，強調「湯也可以吃飽」，台灣首店9款湯品同步開賣，也有冷藏包可外帶。業者表示，明年3、4月將開出旗艦店，同時也將會有「台灣專屬湯品」。

有「新加坡國民湯品」之稱，標榜以「來自世界的廚房」的新加坡餐飲品牌「The Soup Spoon」，在新加坡已有27間門市。中興保全科技集團旗下「中保無限家」代理來台，首家店日前於台北中山區大直開幕。

The Soup Spoon品牌核心正是「以湯品為主角」，強調不是單純喝湯，而是「吃湯」。創辦人Anna喜歡旅行，她將行旅世界的所見所聞，以在地元素融入新加坡食材，創造出多款「可以吃飽的湯」，取樣自世界各地湯品，透過團隊改良，瞄準在乎健康、營養、低卡路里的外食族，並且打破以往「湯品=高熱量」的迷思，在新加坡大受歡迎。

Anna表示，The Soup Spoon的每一款湯都如同一國文化的縮影，像是南非的鸚嘴豆、韓國的人蔘等，而這些揉雜各國特色的「湯主食」，都由新加坡空運來台，「每一碗湯也都代表著一個故事」，她說，像源自西班牙的「濃郁羅勒番茄湯」，是美國與波蘭人喜愛的療癒湯品，賦予亞洲風味後，展現濃郁、微辣、溫熱香麻的層次；至於最多人提問的「東京燉雞湯」，其實是因在日本受歡迎，因此以「東京」為名，靈感也來自日本紅燒醬，搭配東方蔬菜燉煮，營養均衡又豐盛。

要想在店內「吃一碗好湯」也有全新點餐流程，湯是當然主角，可搭配麵包、米飯、沙拉、捲餅或三明治，甚至還有鮮蒸地瓜，組合價180元起。店內也有各款湯品的外帶包，每包180~220元。

開幕優惠：即日起至12/27，只要姓「湯」，來店內即可免費享用任一湯品。即日起至明年1/20，期間購買任一湯品即可免費升級含有副食的套餐。

The Soup Spoon