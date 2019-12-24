香港跨年煙火「加強版」！送40張機票 獎項超過1600萬

今年12月31日，香港旅遊發展局將以全新形式迎接2020，首次舉辦「香港跨年倒數大抽獎」，邀請訪港旅客與香港市民共同參與。12月31日當晚6時至11時30分，所有在港旅客和市民不論身處香港任何角落，均可透過活動網站(www.hknycd.com)參與大抽獎，奬項超過兩萬份，總價值超過港幣400萬元（約台幣1600萬元）。

此外，當晚午夜跨年時刻，加強版「幻彩詠香江」燈光音樂匯演將照亮維多利亞港，並搭配港島區多棟大廈樓頂發放煙火，香港旅遊發展局網站(discoverhongkong.com)和社交平台(Facebook及YouTube)將全程直播匯演。

香港旅遊發展局總幹事程鼎一表示，每年12月31日，全城都投入不同形式的倒數活動。今年，香港旅遊發展局會以全新形式、透過活動網站與全港同步倒數，旅客和市民在香港任何地方都可以參加抽獎及欣賞直播，開開心心迎接新一年的來臨。

程鼎一指出，為迎接「2020」年這個特別的年份，今次大抽獎的頭獎特別送出機票，將會有20位旅客或市民在新一年從香港出發，自行選擇前往全球任何一個目的地；然後，再邀請20位在當地親友來港。換言之，今次將有40位頭獎得獎人。

此外，12月31日晚11時59分起，香港會議展覽中心外牆會變身為大型倒數計時器，與旅客和市民一起迎接2020。到了元旦零時零分，加強版「幻彩詠香江」將在維港上演，搭配港島區多棟大廈樓頂發放煙火，而會展外牆亦同時顯示「2020」字樣，令整體視覺效果十分豐富。

即日起至2020年1月1日，皇后像廣場耶誕樹也會陪旅客一起過耶誕及新年，今年耶誕樹高18公尺，配置LED霓虹燈飾，樹上備有感應器會吸收周圍的色彩，以及日與夜的過渡色彩，而隨即產生顏色變化，為旅客帶來體驗獨一無二的光影之旅。

「香港跨年倒數」大抽獎有關詳情如下：

日期：12月31日

時間：晚上6時至11時30分

玩法：登入活動網站(www.hknycd.com)輸入個人基本資料，抽獎分兩部分，奬品超過兩萬份，總值逾港幣400萬元（約台幣1600萬元）。

1)即玩即贏抽獎遊戲（名額20,000個）：有機會即時贏取港幣100元超市現金劵，總值港幣200萬元（約台幣800萬元）。