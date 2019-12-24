沒搶到就落伍！手搖飲推超萌「史努比3D造型杯」、「史努比杯提」今日開搶

史努比粉絲準備尖叫！手搖飲1011 sip tea 繼先前推出史努比太空人廣受好評，此次再度攜手動漫《史努比》合作，打造全新「史努比聯名3D造型杯」，超萌外型讓粉絲驚呼太可愛了，成為今年冬天網紅必備打卡神器。

由港星鄧麗欣創立的「1011 sip tea」，品牌靈感來自於太空人1011在全球挑選高品質茶葉，強調有機天然食材與好水製作每杯飲品，搭配太空人主題設計，充滿前衛時尚感，此次更結合NASA吉祥物史努比與人類登月50週年紀念，聯手打造多款周邊小物，搶攻消費者荷包。

全新「史努比3D聯名杯」今日下午13時開放加價購，黑色亮面杯身印有身著太空服的史努比與好友們，開心登陸月球場景，飲料蓋以史努比大頭妝點，卡哇伊造型吸睛度十足，此款飲料杯容量約700ml，即日起凡購買任一史努比聯名系列飲品，享加價購299元「史努比3D立體杯」，數量有限，售完為止。