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沒搶到就落伍！手搖飲推超萌「史努比3D造型杯」、「史努比杯提」今日開搶

2019-12-24 10:25聯合報 記者徐力剛／即時報導

史努比粉絲準備尖叫！手搖飲1011 sip tea 繼先前推出史努比太空人廣受好評，此次再度攜手動漫《史努比》合作，打造全新「史努比聯名3D造型杯」，超萌外型讓粉絲驚呼太可愛了，成為今年冬天網紅必備打卡神器。

由港星鄧麗欣創立的「1011 sip tea」，品牌靈感來自於太空人1011在全球挑選高品質茶葉，強調有機天然食材與好水製作每杯飲品，搭配太空人主題設計，充滿前衛時尚感，此次更結合NASA吉祥物史努比與人類登月50週年紀念，聯手打造多款周邊小物，搶攻消費者荷包。

全新「史努比3D聯名杯」今日下午13時開放加價購，黑色亮面杯身印有身著太空服的史努比與好友們，開心登陸月球場景，飲料蓋以史努比大頭妝點，卡哇伊造型吸睛度十足，此款飲料杯容量約700ml，即日起凡購買任一史努比聯名系列飲品，享加價購299元「史努比3D立體杯」，數量有限，售完為止。

支持環境保育，1011 sip tea 推出「史努比聖誕杯提聯名款」，帆布材質杯提以藍色為主視覺色調，搭配大寫「1011 sip tea X SNOOPY」字樣和史努比圖飾，成功抓住粉絲目光，提袋則選用紅色，醒目設計讓你再也不怕掉東西。門市現場同步販售兩款全新造型飲品，分別為「可可夜總會」、「草莓星球探險家」，想嚐鮮粉絲不可錯過。

史努比聯名飲料。圖/1011 sip tea提供
史努比聯名飲料。圖/1011 sip tea提供
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環保人士最愛「史努比聖誕杯提聯名款」加購價89元。圖/1011 sip tea提...
環保人士最愛「史努比聖誕杯提聯名款」加購價89元。圖/1011 sip tea提供
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「史努比聯名3D造型杯」即日起開放加價購299元，粉絲手刀瘋搶。圖/1011 s...
「史努比聯名3D造型杯」即日起開放加價購299元，粉絲手刀瘋搶。圖/1011 sip tea提供
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太空人

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