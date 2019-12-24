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丹麥皇家圖書館辦展 跟著Gucci遊歷Nick Cave的世界

2019-12-24 09:57聯合報 記者吳曉涵／即時報導

向來力挺藝文類活動的Gucci，近日又成為《Stranger Than Kindness: The Nick Cave Exhibition》的主要贊助品牌，攜手丹麥基金會一起支持這個聚焦音樂人、作者兼文化界代表人物Nick Cave創意國度的展覽。

出生自澳洲的Nick Cave縱橫音樂舞台逾四十年，是尼克凱夫與壞種子（Nick Cave & The Bad Seeds）樂隊的作曲人及主唱。他們最新專輯《Ghosteen》被譽為成軍以來最出色的大碟，蔚為話題。Cave的創作體系涵蓋多元媒介和表達形式，包括電影配樂和小說，這與Gucci這些年跨載具、跨領域的創意表達方式不謀而合。

選在哥本哈根的丹麥皇家圖書館新館（The Black Diamond）舉辦的《Stranger Than Kindness: The Nick Cave Exhibition》展覽，由丹麥皇家圖書館的Christina Back及墨爾本維多利亞藝術中心的Janine Barrand與Nick Cave聯手構思及設計，結合大型裝置和原創聲景，分為8個展廳，超過300件展品包括原創藝術品、手寫歌詞、文學作品、攝影等選自Cave的私人珍藏、墨爾本維多利亞藝術中心的Cave藏品和丹麥皇家圖書館的館藏，也有部分是由多位私人收藏家借出。透過這個展覽，可以一窺Cave的現實與想像世界、50多年來的生活、工作和靈感。場內聲景也是由Cave及Warren Ellis創作及灌錄。與展覽同名的書籍《Stranger Than Kindness》也會由出版商Canongate於2020年3月23日發行，售價35英鎊。

《Stranger Than Kindness: The Nick Cave Exhibition》展覽資訊：

地址：丹麥皇家圖書館The Black Diamond

時間：2020年3月23日至10月3日，星期一至五上午10時至下午7時，星期六上午10時至下午6時，星期日休息

票價：12歐元 (設有優惠門票)

Gucci贊助《Stranger Than Kindness: The Nick...
Gucci贊助《Stranger Than Kindness: The Nick Cave Exhibition》展覽。圖／Gucci提供
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