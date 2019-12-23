親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

「以為退出能成全大局」 郭台銘：真心後悔退選

側睡會變老！嬌蘭「頂級黃金夜間精華液」讓妳越睡越美

2019-12-23 21:37聯合報 記者劉小川／台北即時報導

現代女性面臨工作忙碌、還得兼具家庭生活，導致肌膚提前老化等危機，但大家都知道「睡眠」可以修護肌膚狀態，但偏偏女性常常睡不好，且還會因為睡姿不佳，如側睡等，無法改善肌膚狀況。因此法國頂級保養嬌蘭推出「鑽夜間肌膚保養程序」，以貴婦等級的蘭鑽黃金夜間精華液，搭配蘭鑽注氧引流超導黃金儀，睡前使用，醒來後馬上感受到肌膚容光煥發，彷彿睡了7小時一般。

嬌蘭教育講師透露，除了平日的操勞會讓人更顯老化，在平時我們睡覺，也可能會讓「睡紋」，悄悄爬上肌膚。常因為趴睡、側睡時，在臉上長時間的擠壓，也可能會造成肌膚暗沈、膚色不均，由於血液循環在這些姿勢上，會有部分缺氧的狀況，更別說是只是平躺，長時間下來還是有可能有局部肌膚缺氧。缺氧就是造成老化問題的主因，又稱為「夜間老化現象」。

嬌蘭花了15年打造全球整合蘭花研究平台，就在大陸雲南有天籽自然保護區，研究出活膚呼吸科技，並因此研發出頂級的「蘭鑽黃金夜間精華液」，在夜間精華中，加入了全新黃金複合萃取，結合珍稀蘭花萃取的黃金夜間精華液，將科技與天然巧妙結合，幫助肌膚注入大量的能量及活力，極小的微滴製成，配方觸感極為舒適，對於害怕夜間保養黏膩感的人，能感受瞬間吸收、快速滲透，保濕又能兼顧到夜晚的舒適。

為了加速吸收，在睡前，把臉部消水腫、提拉、舒緩、撫紋，嬌蘭開發出三步驟的簡單按摩技巧，使用黃金夜間精華，搭配使用蘭鑽注氧引流超導黃金儀使用，從全臉至脖子，跟著淋巴的地方來按摩。

1.撫紋舒緩：先將蘭鑽黃金夜間精華液均勻塗抹在臉部，搭配手勢，由人中輕撫拉提至兩頰，由兩頰按壓至雙耳淋巴結處，接著從額頭向外拉提，舒緩日常緊繃感，達到舒緩的作用。

2.循環喚醒：加強面部循環，搭配蘭鑽注氧引流超導黃金儀使用，從眼眶下，輕滑至眼眶骨外側，接著從下巴順著兩頰輪廓線往雙耳處滑，最後從耳後淋巴節滑至鎖骨處，促進面部循環，以提振肌膚活力。

3.點壓激活：以蘭鑽注氧引流超導黃金儀之雙滾輪多球體處，輕輕點壓唇周與眼周，其金屬質地的冰涼觸感，可舒緩眼唇部位的緊繃感，舒解眼周肌膚的不適感，達到放鬆的作用。

搭配著嬌蘭獨特的按摩技巧，撫紋、緊實、讓肌膚充滿氧能量。圖／嬌蘭提供
搭配著嬌蘭獨特的按摩技巧，撫紋、緊實、讓肌膚充滿氧能量。圖／嬌蘭提供
分享
嬌蘭蘭鑽注氧引流超導黃金儀 ／3,450元。圖／嬌蘭提供
嬌蘭蘭鑽注氧引流超導黃金儀 ／3,450元。圖／嬌蘭提供
分享
嬌蘭蘭鑽黃金夜間精華液 30ml／19,900元。 圖／嬌蘭提供
嬌蘭蘭鑽黃金夜間精華液 30ml／19,900元。 圖／嬌蘭提供
分享
嬌蘭開發出三步驟按摩手法，讓臉部吸收狀況更佳。圖／嬌蘭提供
嬌蘭開發出三步驟按摩手法，讓臉部吸收狀況更佳。圖／嬌蘭提供
分享
側睡容易引發睡紋，該怎麼避免呢？圖／嬌蘭提供
側睡容易引發睡紋，該怎麼避免呢？圖／嬌蘭提供
分享
嬌蘭多種天然珍稀植物萃取，讓肌膚充滿能量。圖／嬌蘭提供
嬌蘭多種天然珍稀植物萃取，讓肌膚充滿能量。圖／嬌蘭提供
分享
嬌蘭打造全球整合蘭花研究平台。圖／嬌蘭提供
嬌蘭打造全球整合蘭花研究平台。圖／嬌蘭提供
分享
嬌蘭蘭鑽黃金夜間精華液，可搭配蘭鑽注氧引流超導黃金儀使用。圖／嬌蘭提供
嬌蘭蘭鑽黃金夜間精華液，可搭配蘭鑽注氧引流超導黃金儀使用。圖／嬌蘭提供
分享

老化淋巴

延伸閱讀

嘉義嚴選黃金烏魚子競賽成績揭曉 鑫溶實業雙冠...

當黑糖遇上星巴克！全新「黃金馥郁黑糖那堤」、...

ETF最前線／台股懼高？黃金、5G、陸股ET...

台股屢創新高 林昌興：三招不追高的低基期布局

壞汗和好汗有區別！名醫教你用流汗解決皮膚3大...

王菲、范冰冰都愛用好市多保養品！這 3 款商...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

消費稅變10%、離境日本多付稅！赴日旅遊必知4大稅制

2019-12-23 17:47

獨／咖啡倒店風波延燒！台北文青咖啡「Congrats Café」下台一鞠躬

2019-12-20 14:59

咖啡渣也能這樣用 德國設計師發明環保「咖啡杯」

2019-12-23 19:54

搶在遠百A13前！最潮台「心潮飯店」微風信義12月24日開幕

2019-12-23 19:41

當黑糖遇上星巴克！全新「黃金馥郁黑糖那堤」、「黑糖豆香醇濃抹茶」帶來初戀般享受

2019-12-23 19:25

缺貨1年、每秒狂賣3支！2019年10大唇膏熱賣色號全公開

2019-12-23 19:11

LG SIGNATURE金璽禮讚3重奏 歲末升級頂級家電正是時候

2019-12-23 17:24

連鎖咖啡也吹文青風！時尚「八五學院包」晉升網美最愛伴手禮

2019-12-23 16:32

熱門文章

東區「Sharetea歇腳亭」趕上倒店潮？ 業者回應了

2019-12-22 22:23

影／南迴改通車了 蘇揆開吉普車載工程人員先走隧道致敬

2019-12-23 12:14

政大人必吃冰店掰掰！ 60年老店逢玉冰菓室明年2月歇業

2019-12-23 11:18

空拍／南迴改中午正式通車 退居成了第二長的公路

2019-12-23 10:07

吃太補了！ 20歲女生視力模糊出血 眼角找到鐵結晶

2019-12-23 07:06

影／南迴改今通車他們不開心 重機族抗議禁行兩輪

2019-12-23 17:07

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top