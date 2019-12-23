側睡會變老！嬌蘭「頂級黃金夜間精華液」讓妳越睡越美

現代女性面臨工作忙碌、還得兼具家庭生活，導致肌膚提前老化等危機，但大家都知道「睡眠」可以修護肌膚狀態，但偏偏女性常常睡不好，且還會因為睡姿不佳，如側睡等，無法改善肌膚狀況。因此法國頂級保養嬌蘭推出「鑽夜間肌膚保養程序」，以貴婦等級的蘭鑽黃金夜間精華液，搭配蘭鑽注氧引流超導黃金儀，睡前使用，醒來後馬上感受到肌膚容光煥發，彷彿睡了7小時一般。

嬌蘭教育講師透露，除了平日的操勞會讓人更顯老化，在平時我們睡覺，也可能會讓「睡紋」，悄悄爬上肌膚。常因為趴睡、側睡時，在臉上長時間的擠壓，也可能會造成肌膚暗沈、膚色不均，由於血液循環在這些姿勢上，會有部分缺氧的狀況，更別說是只是平躺，長時間下來還是有可能有局部肌膚缺氧。缺氧就是造成老化問題的主因，又稱為「夜間老化現象」。

嬌蘭花了15年打造全球整合蘭花研究平台，就在大陸雲南有天籽自然保護區，研究出活膚呼吸科技，並因此研發出頂級的「蘭鑽黃金夜間精華液」，在夜間精華中，加入了全新黃金複合萃取，結合珍稀蘭花萃取的黃金夜間精華液，將科技與天然巧妙結合，幫助肌膚注入大量的能量及活力，極小的微滴製成，配方觸感極為舒適，對於害怕夜間保養黏膩感的人，能感受瞬間吸收、快速滲透，保濕又能兼顧到夜晚的舒適。

為了加速吸收，在睡前，把臉部消水腫、提拉、舒緩、撫紋，嬌蘭開發出三步驟的簡單按摩技巧，使用黃金夜間精華，搭配使用蘭鑽注氧引流超導黃金儀使用，從全臉至脖子，跟著淋巴的地方來按摩。