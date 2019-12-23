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搶在遠百A13前！最潮台「心潮飯店」微風信義12月24日開幕

2019-12-23 19:41聯合報 記者魏妤庭／即時報導

遠百信義A13開幕在及，不僅使信義區百貨公司競爭白熱化，餐飲搶客勢必更加激烈。為了吸引客人上門，有業者推出不是飯店的「飯」店，結合台菜及潮風格設計台式餐酒館「心潮飯店」，主打台式菜單，以一般台菜最常見的炒飯為基礎，推出各種變形款，像是結合排骨、三杯雞等，價位從300元到800元不等，12月24日於微風信義2樓正式開幕。

既像飯店又不是飯店，心潮飯店從入口處，櫃檯後方放置各個房間鑰匙，讓人有彷彿走進一間旅店之感。但若說是旅店，卻又是扎扎實實的「飯」店，承襲老新台菜的料理文化及永心鳳茶精緻時髦，以美國唐人街為靈感裝潢設計，主打各種炒飯菜色，像是經典厚炸排骨炒飯、變化版三杯雞炒飯、海港味烏魚子蝦仁炒飯，到頂級紐約客牛排炒飯等，讓來的客人一看就知道這間餐廳很「台」。

心潮飯店每份炒飯的份量十足，2個女生一起吃也足夠，炒飯價格大約落在300多元左右，另有其他配菜，像是古味煎豬肝 、有蒜醃黃金蜆、紅糟腐乳銀芽沙拉等，當下酒菜或配炒飯吃都適合，價格帶最高為800元左右。

此外，有別於傳統炒飯店，心潮飯店主打台式餐酒館，飲料單相當多元，除了咖啡外，搭配洛神或蔓越莓等無酒精氣泡飲，另也有調酒，如找來亞洲 TOP50 酒吧之南霸天TCRC合作定製以台灣水果為主的雞尾酒，再結合炒飯主題，讓客人可以品嘗到台灣特有風味。

心潮飯店的「潮」，除了裝潢設計以復古時髦，用裝飾風藝術Art Deco為靈感，強調幾何元素與二十世紀經典造型，如放射狀圖形、黃銅素材、櫻桃紅大理石、地板以手工拼接馬賽克磁磚，向三零年代紐約唐人街致敬，另加入台式拱門、古早味窗花等，將舊特色以新形式包裝呈現。制服部分找知名服裝設計品牌SYNDRO設計，東方氣息中山領，金蔥盤花釦等，看得出來為了展現「潮」特色下了不少功夫。

心潮飯店

地址：台北市信義區忠孝東路五段68號（微風信義2樓）

營業時間：11:00~21:30

價格：單點300元到800元左右

心潮飯店裝潢有著30年代的唐人街風格。記者魏妤庭／攝影
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座位就像是一個個小小包廂。記者魏妤庭／攝影
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頂級紐約客牛排炒飯。記者魏妤庭／攝影
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心潮飯店預計在12月24日正式開幕。記者魏妤庭／攝影
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經典厚炸排骨。記者魏妤庭／攝影
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記者魏妤庭／攝影
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墨魚炒飯。記者魏妤庭／攝影
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裝潢承襲永心鳳茶復古時髦風格。記者魏妤庭／攝影
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結合三杯雞的炒飯。記者魏妤庭／攝影
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櫃檯後面就像是飯店般，放著各個房間的鑰匙。記者魏妤庭／攝影
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微風紐約

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