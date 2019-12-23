當黑糖遇上星巴克！全新「黃金馥郁黑糖那堤」、「黑糖豆香醇濃抹茶」帶來初戀般享受

隨著氣溫漸涼，來杯熱呼呼飲品不只暖心更對味，星巴克看好商機，推出3款冬季飲品「黃金馥郁黑糖那堤」、「黑糖豆香醇濃抹茶」及復刻版「海鹽焦糖摩卡」，12月26日於全台門市販售，當濃郁黑糖醬與香甜咖啡相遇，在口中迸發新滋味。

新品「黃金馥郁黑糖那堤」以義式濃縮咖啡為基底，加入鮮奶與溫醇黑糖醬，初嚐黑糖豐厚滋味直衝腦門，尾韻淡淡苦味有著畫龍點睛之效，熱熱喝讓人打從心底暖活起來；「黑糖豆香醇濃抹茶」則添加烘焙後的黃豆粉，與抹茶那堤在口中融合，層次感豐富。擁有死忠粉絲的「海鹽焦糖摩卡」再度回歸，上方以焦糖醬、巧克力餅乾碎片，及混合著褐糖粒的海鹽點綴，鹹甜交織風味令人著迷。

延續冬季水果熱潮，星巴克推出全新草莓甜品，其中以「草莓布丁戚風蛋糕」最受歡迎，綿密鬆軟的戚風蛋糕夾入鮮奶油與草莓裝飾，一口咬下酸中帶甜滋味，讓人一試成主顧；喜愛「草莓優格飲」的粉絲可大飽口福，原味優格混搭滿滿的草莓果漿，宛如初戀般酸甜感讓人難忘；另款「雲朵戚風蛋糕」則以原味戚風蛋糕，內餡夾入香甜鮮奶油，搭配現沖咖啡享用滋味一絕。

迎接新春到來，同步推出多款新年伴手禮搶攻市場，新年限定「蜂蜜蛋糕脆餅禮盒」以獨家低溫烘焙製程，將蜂蜜蛋糕美味緊緊鎖在脆餅中，香甜不膩口，無論自己獨享或與好友分食皆適宜；「臻選薄餅禮盒」嚴選星巴克義式咖啡粉烘烤製作薄餅，加入港式鴛鴦奶茶、法式巧克力雙重餡料，細膩優雅別具滋味；「摩卡杏仁肉鬆捲禮盒」爽脆捲心餅包裹著豬肉鬆，外層以金黃色杏仁角和咖啡巧克力妝點，刺激消費者味蕾。

好康大方送，12月26日至2020年2月2日，推出「好友分享優惠」活動，凡購買精選咖啡蛋捲禮盒/精選綜合蛋捲禮盒任2盒，即贈好友分享優惠乙次（小白單），購買4盒可獲得2次好友分享優惠，以此類推；好康再加碼，推出「大吉大利新春優惠」活動，入手大吉大利新春禮盒乙盒，可獲得好友分享優惠乙次（小白單）。