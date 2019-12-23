缺貨1年、每秒狂賣3支！2019年10大唇膏熱賣色號全公開

2019年即將結束，今年美妝市場依舊是「唇膏」當道，大家一定都有最愛的唇膏，以及最愛的品牌，以下就來盤點10大美妝品牌，今年賣最好的色號，快來看看自己入手了沒有！

香奈兒今年最熱賣的唇膏，就是3月上市的COCO晶亮水唇膏，最夯色就是香奈兒台灣彩妝形象大使許瑋甯最愛的#91波希米亞，有著淡淡莓粉色調，擦上超顯白，難怪讓亞洲女孩一見傾心。COCO晶亮水唇膏強調水潤質感，富含色素粒子，一筆即可帶出晶亮色澤，植物性奶油與油脂的完美比例，讓使用唇膏時，就能與雙唇合而為一。

嬌蘭Guerlain 紅寶之吻高訂唇膏／N°44蘋果紅茶玫瑰／1,130元

受到「延禧攻略」電視劇的影響，讓嬌蘭Guerlain 紅寶之吻高訂唇膏一整個大紅，今年1月還邀來吳謹言、秦嵐等人代言各系列產品，當時吳謹言最愛的是N°25迷醉酡紅，不過實際上，嬌蘭2019最夯色是N°44蘋果紅茶玫瑰，官網已經缺貨好久，霸氣的紅色，每個女人都要一支。

蘭蔻曝光了2019年最熱賣的唇膏，今年大勢的奶茶色奪冠，由「絕對完美鑽石霧光唇膏#274」拿下年度唇膏銷售第一名，當初上市時，全台灣瞬間就賣光，如今1月1日確定補貨，當天只要到蘭蔻櫃上，購買任兩支唇膏，原價2,400元，特價2,020元，還加贈超迷你的「迷霧玫瑰鎖愛包」。

雅詩蘭黛ESTEE LAUDER 絕對慾望奢華潤唇膏／#420玫瑰荔枝／1,200元

從2014年就上市的雅詩蘭黛絕對慾望奢華潤唇膏，熱賣至今5年，最夯色系始終就是#420玫瑰荔枝，上市至今，每天平均賣出2,700支，而且被稱為是「最溫柔、最顯白、最有氣質」的顏色，當初是為了致敬雅詩蘭黛夫人所推出的。

DIOR迪奧癮誘粉漾潤唇膏／#001Baby Pink／1,200元

迪奧2019唇膏銷售排行榜，第一名就是迪奧癮誘粉漾潤唇膏#001嬰兒粉，已經連續蟬聯10年，全球每3秒就賣出一支，原因就在其滋潤度與顯色度，隨時隨地都能擦出好氣色，能夠解救唇部乾紋、死皮等問題，不僅英國梅根王妃愛用，台灣的賈靜雯也是愛用者。

Giorgio Armani奢華絲絨訂製唇萃／#405／1,250元

愛GA的粉絲們，都聽過一句話「得405者得天下」，從中可知道奢華絲絨訂製唇萃#405的威力，因為林志玲特別愛用這款#405爛番茄色，因為一擦上就是豔麗與霸氣兼具，讓405根本就是傳說中的逸品，不用懷疑，去櫃上根本搶不到，只能乖乖排隊，等待幸運女神降臨。

肌膚之鑰年度最暢銷的唇膏，就是奢華訂製粉漾潤唇膏，經典暢銷色號#櫻花裸粉，更是櫃姐們推薦，也讓暗黃肌膚更顯氣色，粉紅＋金色的管身設計，一看就讓人愛上，#櫻花裸粉充滿滋潤與潤色效果，出一支就要買一支。

Celvoke 玩色訂製唇膏#9Terracotta／1,150元

Celvoke這款被暱稱為「南瓜色」的玩色訂製唇膏#9Terracotta，堪稱是全亞洲的銷售奇蹟，曾經缺貨長達一年，台灣上市第一天就賣完，被稱為是正宗南瓜色始祖，美妝控都知道，只要有機會買到，現場有幾支就要買幾隻啊。暗暗的南瓜色，擦上去卻超有質感，日本妞的最愛。

植村秀Shu uemura無色限極霧保濕唇膏／#BG963／1,000元

植村秀的無色限極霧保濕唇膏，在下半年推出#BG963全新色號，就是一款帶點橘色調的泰奶色，一上市連續2個月奪下冠軍，而且霧面設計，非常遮住唇紋，難怪超多人就是要入手一支，而且全新包裝變成小黑管，看起來質感滿分。

YSL 情挑誘光水唇膏／#79 CORAL PLUME昨夜吻痕／1,280元