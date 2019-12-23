消費稅變10%、離境日本多付稅！赴日旅遊必知4大稅制

為了改善觀光環境，日本從明年起增加多項新稅制，除了消費稅增加10%外，1月起向全球旅客收取出國稅約280元（1,000日圓），部分縣市開始收取住宿稅，以及機場稅調漲等，有些已經加在機票、住宿費用中，若有安排明年前往旅行，記得留意相關費用支出。

1.消費稅調漲至10%

許多旅客喜歡在日本購物，不過自今年10月1日起正式調漲消費稅，從8%變成10%，若到當地買東西，不論食衣住行相關費用都會增加。不過，免稅門檻仍在，像是藥妝滿5,000日圓就可以退稅，但留意不可在日本境內使用，需離境才可以拆袋使用。

2.增收住宿稅

日本各縣市陸續調整住宿稅，包含東京、大阪、京都、金澤、北海道俱知安町，另福岡縣、福岡市、北九州市等，也在2020年4月開始收取住宿稅。此外，宮城縣、奈良也考慮跟進，但尚未對外公布。

住宿費用部分，大致上以設置房價門檻收取，東京每人每晚1萬日圓以上、1.5萬日圓以下收100日圓，1.5萬日圓以上收200日圓；大阪每人每晚7,000日圓以上、1.5萬日圓以下收100日圓，1.5萬日圓以上、2萬日圓以下收200日圓；2萬日圓以上收300日圓。

金澤每人每晚2萬日圓以下收200日圓、2萬日圓以上收500日圓；北海道俱知安町住宿稅為每人每晚房價2%；福岡縣市、北九州市則是明年4月實施，福岡縣住宿稅200日圓，若搭配福岡縣或北九州市住宿，住宿稅50日圓。福岡市一晚房價2萬元以下，每晚住宿稅150日圓，房價2萬日圓以上每晚住宿稅450日圓。北九州市固定收住宿稅150日圓。

3.機場稅調漲

日本東京成田機場、名古屋中部國際機場、大阪關西機場和北海道新千歲機場宣布，從10月1日起調漲機場稅，又以新千歲機場漲幅最多，原本1,030日圓調漲至2,610元，等於從台幣310元漲到783元，漲幅相當高。不過，機場稅不需要另外支付，已經附加在旅客購買的機票稅金內。

4.加收出國稅