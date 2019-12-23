「斜槓」時代家電也要「多才多藝」 喚起你的料理魂

現代人高度重視生活美學，家中的電器用品不只要好看，還需具備高功能性與體積最佳化，就像人人追求的「斜槓」身份一樣，新時代最in的家電不再只有單一用途，複合式功能才能滿足時下多變生活型態，同時還能解決小家庭空間不足的痛點，讓家居生活更有餘裕！

日本國寶級料理家辰巳芳子的書中曾提到：「撫育我們生命的，正是味覺。」而「家」的味覺，讓人聯想到的便是家常料理的味道。不過現代人在職業中奔忙，「沒時間煮」、「沒時間學」成了下廚的障礙，這時若能有一台全功能料理爐，一指搞定繁複料理，一機滿足各式味蕾，廚藝不佳也不用擔心，自然就能讓回家吃飯不再是負擔，反而成了一種「宅時尚」。

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一機多用 釋放廚房空間雖然外食、叫外賣省時方便，但食安與健康飲食意識抬頭，專家、達人也建議在家自己下廚才能為自己的飲食把關，因此為幫助在家煮食，新廚具紛紛出籠，一機多用是最新趨勢。你家還是電鍋、炒鍋、烤箱等電器堆滿了廚房，卻都不常使用嗎？「日立料理爐」擁有13合1功能，能滿足多樣化的餐點料理，也能自動烘焙麵包，內建489道食譜料理，就連替小朋友自製優格當副食品也沒問題，一機多用降低烹飪技術門檻，也大大節省了廚房空間。

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化繁為簡 體驗料理健康美好不可否認烹飪是門大學問，食物要煮多久、用文火慢煮還是大火快炒、什麼菜又該配什麼調味料等，就連食物解凍的時間問題，都讓料理新手頭大。像是許多人都會利用微波爐來解凍食材，但卻發現食材因為厚度、肉質的關係，時常造成肉品外邊都快要熟了、裡邊卻還是凍如石頭一般，不僅無法下鍋，肉質還因為處於「半解凍」狀態而容易滋生細菌，而「日立料理爐」W Scan恰好可以解決這個問題，它利用重量與紅外線雙感測，就算剛從冷凍庫拿出來也不怕解凍解得半生不熟；此外還能應用在媽媽平時幫小朋友加熱牛奶的情況，可以感測到杯口的大小、杯子的深度、液體的深度等，能避免熱牛奶時「杯熱奶不熱」而需要反覆重複加熱動作的麻煩窘境。

現在無油煙、低卡路里輕食正流行，但也有人就是無法放棄熱鍋快炒的料理滋味阿！其實輕食不一定都是水煮青菜、燙雞胸肉，日立料理爐獨家的「熱炒模式」溫度最高可達250°C，讓原本需要強火且大量油脂翻炒的料理，不需放油也可焦脆鬆爽。以後也不必再擔心吃炸雞、炸薯條了，因為「無油炸物行程」如同氣炸鍋一般，不使用油炸，完美呈現酥、香、脆等特點，相對地也能減少攝入的卡路里，將健康飲食與美味料理完美結合，不讓飲食變得索然無味。

年底餐聚多，外食大魚大肉累積身體負擔，不妨在家裡自備一台全功能料理爐，就像在家有了專屬的藍帶主廚一般，宴請家人、朋友、同事來家裡吃飯，美味、情誼、健康兼顧。

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