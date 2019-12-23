LG SIGNATURE金璽禮讚3重奏 歲末升級頂級家電正是時候

年節將近，正是為家中換上美型智慧頂級家電，實現理想居家生活的最佳時機！LG SIGNATURE系列，透過「The Art of Essence以藝術為名」的品牌精神，將前瞻科技融合簡約設計，並以物聯應用提升操作便利性，完美創造出如藝術品般的頂級智慧家電。除了採用簡約藝術設計來體現極致美學生活以外，對於產品本身的科技功能更是講究，集結了頂級材質及卓越性能，帶給消費者更直覺、人性化的優質居家生活體驗。

LG SIGNATURE在產品設計上絲毫不妥協，將頂級材質、精緻工藝、先進科技與生活品味完美結合，在台已上市包括纖薄如壁紙的OLED TV W9電視、擁有「智動感應門」的敲敲看門中門冰箱，以及可上下獨立洗衣的TWINWash雙能洗洗脫烘洗衣機共三款產品。現為回饋消費者，即日起至2019年12月31日止，推出「2019金璽禮讚3重奏」，凡購買LG SIGNATURE品牌家電，即可成為LG SIGNATURE藝式生活圈金璽會員，並可獲得Georg Jensen喬治傑生經典作品系列；完成註冊登錄與填寫問卷，還有施華洛世奇水晶筆、水晶相框、水晶香檳對杯等多重好禮，並享金璽專屬售後服務，包含三年免費基礎保養檢測、技術人員優先處理服務、24小時內專人回電、支援週六到府維修、免費VIP服務專線以及會員專屬活動。 時尚媽咪Melody也對LG SIGNATURE系列非常驚艷，特別是敲敲看門中門冰箱，讓她在廚房也能隨時保持優雅。記者陳立凱／攝影 分享 facebook LG SIGNATURE推出2019金璽禮讚3重奏，凡購買LG SIGNATURE品牌家電，即可成為LG SIGNATURE藝式生活圈金璽會員並享多重好禮及專屬售後服務。圖／LG提供 分享 facebook