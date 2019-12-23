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連鎖咖啡也吹文青風！時尚「八五學院包」晉升網美最愛伴手禮

2019-12-23 16:32聯合報 記者徐力剛／即時報導

近期全台吹起文青風，連鎖咖啡85ºC迎接新年到來，首度推出全新「八五學院包」禮盒，逼真書包造型十分搶眼，成功抓住消費者目光；看好送禮商機，今年同步祭出10款年節禮盒，包括「年在一起禮盒」、「甜蜜好年禮盒」、「法現幸福禮盒」及「一口酥蛋捲禮盒」等，價格自150～518元不等，多種類選擇讓送禮不再是難事。

其中最熱門非「八五學院包」禮盒莫屬，外型仿學生書包設計，搭配鮮紅色外觀充滿時尚感，上方印有斗大八五學院字樣，內含濃郁楓糖派、黑糖沙琪瑪及85度C極品嚴選濾掛咖啡等，大啖美食後還可作為拍照小物，自用送禮兩相宜。喜愛蛋捲的粉絲，不可錯過「一口酥蛋捲禮盒」，門市販售芝麻、原味兩種口味，特殊捲曲造型可增加口感，層層香酥爽脆，讓人一口接一口停不下來。

2020限定版「年在一起禮盒」，集結扎實內餡的土鳳梨酥、鳳梨酥、達克瓦茲、手工香草餅乾及咖啡餅乾等，搭配現沖茶飲享用，別有一番滋味；另款「法現幸福禮盒」強調髮飾爛漫的幸福，包括濃郁奶油香氣的燈塔奶油蛋糕，蓬鬆酥脆的奶油達克瓦茲及巧克力小熊等。

早鳥優惠開跑，即日起至85ºC門市購買限定款年節禮盒享85折優惠，加贈泡泡先生賀年貼紙乙張，數量有限，送完為止。好康再加碼，2020年1月23日至3月4日，凡消費滿150元享超值加價購，279元加購泡泡先生自動收折傘，299元加價購泡泡先生造型雙層玻璃杯（2款）。

「新年愛餡捲心酥禮盒」內含花生、肉鬆兩種口味，特價300元/盒。圖/85ºC提供
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85ºC推出10款新春禮盒供消費者選擇。記者徐力剛/攝影
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網紅最愛「八五學院包」兼具時尚外觀與美味小點。記者徐力剛/攝影
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新品「一口酥蛋捲禮盒」口感香酥爽脆，特價200元/盒。圖/85ºC提供
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鳳梨酥咖啡燈塔

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