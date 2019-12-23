連鎖咖啡也吹文青風！時尚「八五學院包」晉升網美最愛伴手禮

近期全台吹起文青風，連鎖咖啡85ºC迎接新年到來，首度推出全新「八五學院包」禮盒，逼真書包造型十分搶眼，成功抓住消費者目光；看好送禮商機，今年同步祭出10款年節禮盒，包括「年在一起禮盒」、「甜蜜好年禮盒」、「法現幸福禮盒」及「一口酥蛋捲禮盒」等，價格自150～518元不等，多種類選擇讓送禮不再是難事。

其中最熱門非「八五學院包」禮盒莫屬，外型仿學生書包設計，搭配鮮紅色外觀充滿時尚感，上方印有斗大八五學院字樣，內含濃郁楓糖派、黑糖沙琪瑪及85度C極品嚴選濾掛咖啡等，大啖美食後還可作為拍照小物，自用送禮兩相宜。喜愛蛋捲的粉絲，不可錯過「一口酥蛋捲禮盒」，門市販售芝麻、原味兩種口味，特殊捲曲造型可增加口感，層層香酥爽脆，讓人一口接一口停不下來。

2020限定版「年在一起禮盒」，集結扎實內餡的土鳳梨酥、鳳梨酥、達克瓦茲、手工香草餅乾及咖啡餅乾等，搭配現沖茶飲享用，別有一番滋味；另款「法現幸福禮盒」強調髮飾爛漫的幸福，包括濃郁奶油香氣的燈塔奶油蛋糕，蓬鬆酥脆的奶油達克瓦茲及巧克力小熊等。