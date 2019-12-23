Yahoo奇摩購物年貨大街直送到家 雞湯打敗佛跳牆成冠軍

春節一轉眼已經進入倒數一個月，還沒訂年菜、採購年貨的忙碌上班族大概只能靠網購來快速搞定一切。Yahoo奇摩購物中心及Yahoo奇摩超級商城年貨大街即日起熱鬧開市，集結旗下超過百家特色名店、千道好菜與伴手禮，搭配超殺折扣，甚至連團圓同樂必玩的娛樂電玩、桌遊等也都準備好，讓大家不用出門輕鬆一站買齊所有年節必需品。

今日也同步公布熱銷年菜Top 10排行榜，在養生觀念盛行下，美味溫補的「雞湯」打敗佛跳牆拿下年菜冠軍，「蜜汁火腿」則是新入榜的新鮮選擇。伴手禮則是以「養生堅果」榮登冠軍，另外魚油、人蔘、滴雞精也都是熱門選擇，可見消費者對健康的重視。

Yahoo奇摩購物事業群整合行銷部總監簡育靖表示：「受到春節提早影響，帶動年貨買氣自12月初即提前發酵。特別推薦榮獲米其林必比登評比雙月食品的獨家雞湯組合。另外也建議消費者於1月10日前預訂，以免想訂的品項缺貨。」

Yahoo奇摩購物中心即日起至2020年1月20日年貨大街三折起，首次消費新客抽虎來寶刮刮樂，消費滿2,800元送380元購物金、24h到貨訂單滿四品再送168元購物金，再加碼推「一元押寶」活動，帝王蟹、烏魚子、整桌知名年菜都有機會一元帶回家。Yahoo奇摩超級商城則集結名店年菜、圍爐必吃鍋物與伴手禮等，即日起至2020年1月17日止，推出年菜早鳥預購85折、人氣伴手禮盒滿千折百。