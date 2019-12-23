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小7跨年好康搶先出爐！現烤達美樂比薩、現萃茶祭第2杯半價優惠

2019-12-23 15:47聯合報 記者徐力剛／即時報導

12月邁入尾聲，迎來嶄新的2020年！針對即將到來的耶誕、跨年檔期，超商龍頭7-ELEVEN搶先曝光今年全台門市規劃，同步推出現萃茶第2杯半價，珍珠飲品第2杯7折超值優惠，小資族省錢也能過好年。

聖誕檔期搶先開跑，小7台場門市即日起販售達美樂現烤比薩，採母子店餐車營運，每日午、晚餐時段隨機推出8種熱門口味餐點，售價在69～99元不等，其中最受歡迎的「黑糖珍珠」披薩曾創下月銷10萬片紀錄，成功引發話題性；而「7-ELEVEN X達美樂複合店」松高門市同步祭出新品「轟炸無骨雞腿排」，大份量設計適合多人派對食用，主攻上班族和年輕消費族群。

迎接2020到來，12月31日晚間台北信義區將湧進大量人潮，齊聚欣賞101大樓長達300秒煙火大秀，小7周圍近30家門市現場供應休閒零食、杯裝咖啡、飲料及啤酒等，備貨量較平日增加約5倍左右。

高雄跨年戰場，小7將在夢時代周邊設立行動門市，超過40台的熱食區設備進駐，包括關東煮機、蒸煮玉米鍋、熱狗機、CITY CAFE咖啡機及現萃茶設備等，方便民眾購買；三多商圈的7-ELEVEN未來超商「X-STORE 3」，1樓24小時營業的「自助體驗區」有多項智能科技設備，「迷你商店」及2樓「Big7複合店」跨年夜將延長營業至凌晨三點，即食即飲的商品補充滿滿能量。

熱門觀光景點部分，7-ELEVEN清境、小瑞士及城堡門市，因應高海拔低溫天氣，食飲類與用品類備貨增加2~3倍，更提供關東煮、泡麵及暖暖包等，預估可帶動業績較平日成長約3~4倍。

小7優惠搶先開跑，即日起推出「現萃茶第2杯半價，珍珠飲品第2杯7折」優惠。圖/統...
小7優惠搶先開跑，即日起推出「現萃茶第2杯半價，珍珠飲品第2杯7折」優惠。圖/統一提供
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跨年現場更改陳列，讓民眾更便利拿取。圖/統一提供
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小7台場門市即日起開始販售熱呼呼的「達美樂現烤比薩」。圖/統一提供
小7台場門市即日起開始販售熱呼呼的「達美樂現烤比薩」。圖/統一提供
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跨年超商咖啡

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