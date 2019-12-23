闖關、快閃 亞大醫利用耶誕節慶氛圍進行職能治療

迎接耶誕節，亞洲大學附屬醫院復健部及社工，規劃了闖關遊戲、雪人製作、義賣與快閃活動，職能治療師們更特地把原本單調的牆面佈置充滿耶誕氛圍，讓來院的幼童有了不一樣的感受。

復健部部長周立偉表示，職能治療師們運用節慶活動的元素，讓參與職能治療的小朋友和成人患者，因此發揮想像力和創造力，並提升團體適應及參與能力、情境社交、手部靈巧度、工具使用等感官刺激，藉此達到促進肢體動作和認知功能。

職能治療師施益湋說，活動治療包含藝術、遊戲、運動等領域，有系統地透過各種室內外的動靜態活動，幫助在生心理與社會互動上受限制的人，協助他們恢復身心健康。

若能善於運用活動的力量，可以讓受治療者透過看、聞、摸、嘗等不同方式，達到各種感官的刺激，並藉由參與達到訓練功能的目的，另並在分享心得的過程中，有助拓展社交與溝通能力。

此外社工室也全員出動，彙整社區民眾和醫院員工的愛心物資，傳遞給貧困病患，期待民眾經過醫療協助、生活扶助以及心理支持，能在疾病的治療過程中，生活不致產生困頓，並獲得滿滿的正能量。