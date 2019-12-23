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頂呱呱插旗遠百信義！首賣「舒芙蕾鬆餅」、「調酒」超吸睛 100顆呱呱包大方贈

2019-12-23 14:42聯合報 記者徐力剛／即時報導

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

連鎖炸雞品牌頂呱呱插旗台北信義區，今日宣布與手搖飲「美國功夫茶/Kung Fu Tea」合作，打造全新概念門市落腳遠百信義A13，結合台式、日式及西式元素，首度推出舒芙蕾鬆餅、特色調酒等全新品項，同步祭出3大亮點，吸引消費者目光。

頂呱呱遠百信義店具備3大亮點，亮點一「舒芙蕾鬆餅」，此次找來鬆餅名店 SoftBite 合作，每日限量供應6款舒芙蕾，包括「波霸熔岩」、「焦糖布蕾」、「提拉米蘇」、「粉紅雲朵」及「抹綠山丘」，超夢幻鬆餅深受少女粉絲喜愛，晉升時下最夯打卡小物；針對喜愛鹹食的饕客，特別推出台灣限定版「炸雞辣甜心」，一口咬下甜鹹風味交織，佐以綿密鬆餅享用，別有一番滋味。

亮點二「特色調酒」，鹹食配調酒滋味一絕，店內提供調酒、燒酒、精釀啤酒、啤酒塔、角嗨、Shot等各式酒款，其中以「特色調酒」最為吸睛，調酒師以美國功夫茶為基底，香醇茶香可中和酒精，初嚐厚重酒體風味微辣，後勁為淡淡茶香繚繞舌尖，愈喝愈順口，現場同步提供3款招牌點心，讓賓客來此度過美好時光；亮點三「限定料理」，門市供應6款限定料理，例如「雞柳條咖哩」、「蝦爆咖哩」、「炸豬排咖哩」和「半熟蛋咖哩」，適合重口味饕客品嚐，套餐包含小份沙拉及中杯功夫茶，讓人超級滿足，另兩款「男朋友沙拉」、「女朋友沙拉」則針對不同族群，分別加入凱薩醬、雞肉或蔓越莓醬、蘋果乾製作，吸引粉絲爭相嚐鮮。

好康再加碼，12月25日試營運當天，前100名消費者可免費獲得呱呱包乙顆，數量有限，送完為止；購買任一套餐免費享升級大杯飲品優惠，品項限蜂蜜紅茶、蜂蜜綠茶、多多綠茶、蜂蜜檸檬。12月25日至2020年1月1日，凡入手 Softbite 舒芙蕾鬆餅並加入台灣官方FB、IG，加碼贈舒芙蕾鬆餅折價券40元乙張。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

頂呱呱遠百信義店迷幻燈飾搭配寬敞空間。圖/頂呱呱提供
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現場提供4款「特色咖哩」，讓粉絲大呼過癮。圖/頂呱呱提供
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頂呱呱推出全新「調酒」，中西合璧創造舌尖新滋味。圖/頂呱呱提供（提醒您：禁止酒駕...
頂呱呱推出全新「調酒」，中西合璧創造舌尖新滋味。圖/頂呱呱提供（提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康）
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頂呱呱遠百信義店推6款限定「舒芙蕾鬆餅」，成功吸引消費者眼球。圖/頂呱呱提供
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絢麗裝飾的頂呱呱遠百信義店，晉升網紅熱門打卡店。圖/頂呱呱提供
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