泡麵鞋、黑糖饅頭包 BV創意總監「你餓了嗎？」

當紅的義大利時尚品牌BOTTEGA VENETA（簡稱BV）話題不斷，繼2019年度熱賣的雲朵包、方頭鞋之後，2020年都還沒正式抵達，來年的新品就又掀起一波討論潮，可說是非常會吸引網友的注意。而且在新一波的品項中，可以發現有很多單品外型都像是某種食物，讓人忍不住想問創意總監Daniel Lee一聲：「你餓了嗎？」

首先，2020早春系列可以看到The Pouch雲朵包的進化版The Shoulder Pouch，這款包的外型讓人想起可頌麵包，所以也有了「可頌包」的綽號。再來是品牌首次使用的環保材質軟木面料，也讓包款紋路看起來很像花生糖。而因蓬蓬外型同樣廣受歡迎的Padded Cassette包，在早春也從紙質小牛皮改成更Q彈柔軟的小羊皮材質，可看到羊皮天然的紋理與光澤，搭配焦糖棕色有種「黑糖饅頭」的即視感，空氣中好像瀰漫著一股甜香氣味。