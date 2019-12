泡麵鞋、黑糖饅頭包 BV創意總監「你餓了嗎？」

當紅的義大利時尚品牌BOTTEGA VENETA(簡稱BV)話題不斷,繼2019年度熱賣的雲朵包、方頭鞋之後,2020年都還沒正式抵達,來年的新品就又掀起一波討論潮,可說是非常會吸引網友的注意。而且在新一波的品項中,可以發現有很多單品外型都像是某種食物,讓人忍不住想問創意總監Daniel Lee一聲:「你餓了嗎?」

首先,2020早春系列可以看到The Pouch雲朵包的進化版The Shoulder Pouch,這款包的外型讓人想起可頌麵包,所以也有了「可頌包」的綽號。再來是品牌首次使用的環保材質軟木面料,也讓包款紋路看起來很像花生糖。而因蓬蓬外型同樣廣受歡迎的Padded Cassette包,在早春也從紙質小牛皮改成更Q彈柔軟的小羊皮材質,可看到羊皮天然的紋理與光澤,搭配焦糖棕色有種「黑糖饅頭」的即視感,空氣中好像瀰漫著一股甜香氣味。