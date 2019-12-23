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文華東方X三麗鷗首度跨界 Melody化身各式甜點上桌囉

2019-12-23 14:28聯合報 記者羅建怡／即時報導

為區隔市場，星級飯店下午茶不只要創新、引領話題，就算聯名，也有大學問。以台北文華東方酒店為例，知名的青隅結合LA MER海洋拉娜，跨界聯手推出頂級下午茶；文華Café則首度跨界攜手三麗鷗推出My Melody & Little Twin Stars漫漫圓舞曲下午茶。一家飯店在同時間舉辦兩場下午茶活動，以不同主題與價位區隔市場。

台北文華東方酒店與台灣三麗鷗首度跨界，即起到2020年3月1日邀請超人氣My Melody和Little Twin Stars來到文華Café，粉粉嫩嫩的色彩，童趣可愛的點心，讓大小粉絲齊聲尖叫，不只如此，凡享用下午茶還可獲得限定聯名環保吸管；2020年1月18日及2月22日下午，My Melody和Little Twin Stars也將分別來到文華Café，與粉絲合影；活動期間追蹤酒店IG帳號「mo_tpe」並公開上傳下午茶照片，標籤註記，還有機會獲得文華Café 平日午間饗吃吧自助饗宴兩客。

另一廳「青隅」，則與頂級保養品牌LA MER海洋拉娜首度合作，即日起至2020年1月5日推出「海洋拉娜頂級下午茶饗宴」，由行政西點主廚Hin(任樂軒)以LA MER海洋拉娜的品牌代表色「經典綠」和其最受歡迎的經典乳霜為靈感，並加入繽紛璀璨的耶誕元素，打造系列讓人怦然心動的精品級美點。搭配的活動也不同，酒店將捐出活動期間下午茶饗宴的5%盈餘幫助偏鄉原住民學童。

北投麗禧溫泉酒店則走本土風，帶來兒時滋味的變身版，像是「豬血糕」以精巧可愛的外型重現，內裏以鮮蝦慕斯，外層則以酥炸竹炭麵包粉層層包裹；「麵茶」與起司變沾醬，將酥炸過後的地瓜條沾滿麵茶，再沾上精選穀物製成的爆米香，酥脆口感搭配香醇麵茶乳酪醬，古早味翻玩出創意吃法。縮小版的「百年桂花樹」也隨鹹甜點一起搬上餐桌。

鎖定「少女心」，美麗信花園酒店光廊Light Café迎接草莓季，即起至明年1月31日推出季節限定「粉莓甜心」，草莓乳酪鮮蝦、黃金鴨肝草莓球、草莓乳酪三明治、草莓塔、草莓泡芙等粉紅滋味全上桌，最後以小巧「魔術綜合水果方塊」收尾。

文華Café My Melody Little Twin Stars漫漫圓舞曲...
文華Café My Melody Little Twin Stars漫漫圓舞曲下午茶饗宴，各式夢幻甜點上桌。圖／台北文華東方酒店提供
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青隅推出的海洋拉娜頂級下午茶饗宴。圖／台北文華東方酒店提供
青隅推出的海洋拉娜頂級下午茶饗宴。圖／台北文華東方酒店提供
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文華Café My Melody Little Twin Stars漫漫圓舞曲...
文華Café My Melody Little Twin Stars漫漫圓舞曲下午茶。圖／台北文華東方酒店提供
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北投麗禧溫泉酒店推出全新「麗禧下午茶」，將台灣小吃以法餐手法優雅再現。圖／北投麗...
北投麗禧溫泉酒店推出全新「麗禧下午茶」，將台灣小吃以法餐手法優雅再現。圖／北投麗禧溫泉酒店提供
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美麗信粉莓甜心雙人下午茶。圖／美麗信花園酒店提供
美麗信粉莓甜心雙人下午茶。圖／美麗信花園酒店提供
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