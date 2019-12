文華東方X三麗鷗首度跨界 Melody化身各式甜點上桌囉

為區隔市場,星級飯店下午茶不只要創新、引領話題,就算聯名,也有大學問。以台北文華東方酒店為例,知名的青隅結合LA MER海洋拉娜,跨界聯手推出頂級下午茶;文華Café則首度跨界攜手三麗鷗推出My Melody & Little Twin Stars漫漫圓舞曲下午茶。一家飯店在同時間舉辦兩場下午茶活動,以不同主題與價位區隔市場。

台北文華東方酒店與台灣三麗鷗首度跨界,即起到2020年3月1日邀請超人氣My Melody和Little Twin Stars來到文華Café,粉粉嫩嫩的色彩,童趣可愛的點心,讓大小粉絲齊聲尖叫,不只如此,凡享用下午茶還可獲得限定聯名環保吸管;2020年1月18日及2月22日下午,My Melody和Little Twin Stars也將分別來到文華Café,與粉絲合影;活動期間追蹤酒店IG帳號「mo_tpe」並公開上傳下午茶照片,標籤註記,還有機會獲得文華Café 平日午間饗吃吧自助饗宴兩客。

另一廳「青隅」,則與頂級保養品牌LA MER海洋拉娜首度合作,即日起至2020年1月5日推出「海洋拉娜頂級下午茶饗宴」,由行政西點主廚Hin(任樂軒)以LA MER海洋拉娜的品牌代表色「經典綠」和其最受歡迎的經典乳霜為靈感,並加入繽紛璀璨的耶誕元素,打造系列讓人怦然心動的精品級美點。搭配的活動也不同,酒店將捐出活動期間下午茶饗宴的5%盈餘幫助偏鄉原住民學童。

北投麗禧溫泉酒店則走本土風,帶來兒時滋味的變身版,像是「豬血糕」以精巧可愛的外型重現,內裏以鮮蝦慕斯,外層則以酥炸竹炭麵包粉層層包裹;「麵茶」與起司變沾醬,將酥炸過後的地瓜條沾滿麵茶,再沾上精選穀物製成的爆米香,酥脆口感搭配香醇麵茶乳酪醬,古早味翻玩出創意吃法。縮小版的「百年桂花樹」也隨鹹甜點一起搬上餐桌。