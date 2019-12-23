鼠年生肖腕表 琺瑯金雕工藝大比拼

東方人尊重歷史、熱愛傳統，年節的習氣、先人的智慧，深刻在今日生活中發揮了重要影響。為迎接即將來臨的生肖農曆鼠年，佩納海PANERAI與伯爵PIAGET，不約而同以精湛的面盤工藝為號召，分別推出了Luminor Sealand 44毫米腕表與Altiplano系列工藝腕表。響應年節氣氛、並為收藏家帶來嶄新選擇。

最早從2009年已經發行生肖主題腕表的沛納海，新款PAM00863、特別版Luminor Sealand 44毫米腕表，除了再度運用了傳統精雕工藝Sparsello，更象徵為全數的生肖主題腕表，拚上最後一塊重要收藏版圖。44毫米的精鋼表殼蓋上，具現了靈鼠、葡萄、枝葉的古典唯美圖案，並刻有「鼠」字、點名正題。腕表本身則採用品牌自製的P.9010自動上鏈機芯，具時、分、小秒針與日期顯示功能，雙發條盒與三日動力儲存，防水也有100米性能，限量88只。