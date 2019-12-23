親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

商場店員疑因給負評 遭外送員持刀刺死

鼠年生肖腕表 琺瑯金雕工藝大比拼

2019-12-23 13:29聯合報 記者釋俊哲╱即時報導

東方人尊重歷史、熱愛傳統，年節的習氣、先人的智慧，深刻在今日生活中發揮了重要影響。為迎接即將來臨的生肖農曆鼠年，佩納海PANERAI與伯爵PIAGET，不約而同以精湛的面盤工藝為號召，分別推出了Luminor Sealand 44毫米腕表與Altiplano系列工藝腕表。響應年節氣氛、並為收藏家帶來嶄新選擇。

最早從2009年已經發行生肖主題腕表的沛納海，新款PAM00863、特別版Luminor Sealand 44毫米腕表，除了再度運用了傳統精雕工藝Sparsello，更象徵為全數的生肖主題腕表，拚上最後一塊重要收藏版圖。44毫米的精鋼表殼蓋上，具現了靈鼠、葡萄、枝葉的古典唯美圖案，並刻有「鼠」字、點名正題。腕表本身則採用品牌自製的P.9010自動上鏈機芯，具時、分、小秒針與日期顯示功能，雙發條盒與三日動力儲存，防水也有100米性能，限量88只。

伯爵PIAGET的Altiplano系列工藝腕表則結合了超薄與琺瑯工藝，並委由琺瑯彩繪名匠Anita Pochet親自繪製。38毫米的18K白金表面上，有著一對討喜靈鼠、成雙成對；表面下則使用了伯爵自製的430P超薄手上鍊機芯，具備時鐘與分鐘顯示功能，纖薄僅2.1毫米、是另一收藏特色。加上表圈再鑲嵌了總重約0.7克拉的78顆圓形明亮式切割美鑽，限量38只，可賞玩、可收藏，二合為一。

PANERAI，特別版Luminor Sealand 44毫米腕表，價格店洽。全...
PANERAI，特別版Luminor Sealand 44毫米腕表，價格店洽。全球限量88只。圖 / PANERAI提供。
分享
表殼上蓋的Sparsello雕刻技法，源自義大利傳統工藝，並呼應了沛納海身為義大...
表殼上蓋的Sparsello雕刻技法，源自義大利傳統工藝，並呼應了沛納海身為義大利專業表廠的淵源。圖 / PANERAI提供。
分享
PIAGET，Altiplano系列工藝腕表，約217萬元，全球限量38只。圖 ...
PIAGET，Altiplano系列工藝腕表，約217萬元，全球限量38只。圖 / PIAGET提供。
分享

腕表品牌

延伸閱讀

超萌鼠年腕表現身！SWATCH讓收納盒變可愛...

每週生肖／惟中大師：考運如何？龍考執照要勇往...

武漢弘芯新進展 ASML光刻設備進廠裝機

Hamilton、MIDO打造周年腕表 重新...

什麼年齡就該做什麼事？這4個生肖絕對不同意！

每週生肖／惟中大師：鼠可能有職災、雞做這些防...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

獨／咖啡倒店風波延燒！台北文青咖啡「Congrats Café」下台一鞠躬

2019-12-20 14:59

「帶貨王」歐陽娜娜成RV最新代言人 陸網友留言酸爆

2019-12-23 12:25

U值媒／星9 天行者的崛起 宣告作為繼承者的成熟

2019-12-23 12:11

比日本早！迪奧經典老花氣墊粉餅台灣開賣日、售價曝光

2019-12-23 12:04

超萌鼠年腕表現身！SWATCH讓收納盒變可愛 直擊少女心

2019-12-23 11:42

Lady M進駐遠百信義A13 絕美內用店型、奢華新口味曝光

2019-12-23 11:38

政大人必吃冰店掰掰！ 60年老店逢玉冰菓室明年2月歇業

2019-12-23 11:18

林懷民退休倒數 雲門致信大眾感恩祝福

2019-12-23 11:11

摩斯也出泡麵？超狂「和風炸雞」、「海洋珍珠堡」杯麵限量上市

2019-12-23 11:00

法國時尚大師Emanuel Ungaro殞落 曾怒批琳賽蘿涵的品味是災難

2019-12-23 10:43

生活美學／一澤信三郎 堅守百年工藝 自由自在做自己

2019-12-23 00:35

優質系／堅持任性 陳陸寬成就十年「貓下去」

2019-12-23 00:27

東區「Sharetea歇腳亭」趕上倒店潮？ 業者回應了

2019-12-22 22:23

黑白色調機艙好時尚！日本新廉航ZIPAIR公開豪華內裝

2019-12-22 18:35

蕭亞軒靠「子彈唇膏」成功索吻鮮肉男友 色號曝光了

2019-12-22 17:08

「延禧攻略」吳謹言公主紗裙造型美翻！網：霸氣令皇貴妃，變身靈氣小仙女

2019-12-22 15:03

歐洲「男模足球隊」回來了！ 全體帥穿合身西裝 堪比男子偶像團隊

2019-12-22 13:59

耶誕跨年到棧酒食吧 火烤現削電臀牛

2019-12-22 13:53

外帶四大名湯 年菜溫暖全家人

2019-12-22 13:53

冬日進補 霸王鵝、漁夫鍋上桌

2019-12-22 13:53

亞尼克夢想村進駐遠百信義A13 新品美式「烏比派」必吃

2019-12-22 13:24

旅拍必備輕巧微單眼 專業感、時尚度、文青風全都有

2019-12-22 12:59

貝克漢子女受洗 貝嫂好閨密穿VB西裝幫忙打廣告

2019-12-22 12:53

史上最霸氣！快買「哥吉拉面紙盒」每一抽狂噴原子吐息

2019-12-22 12:18

好姊妹居家派對 就用「小雪怪」內睡衣一起裝可愛吧！

2019-12-22 12:10

VERSACE也出籃球！巴洛克圖騰實在超奢華

2019-12-22 11:38

吃米其林送大金 摘星添好運還有機會帶走空氣清淨機

2019-12-22 10:54

前進「東方夏威夷」 長榮航空推台北飛峴港來回7千有找

2019-12-22 10:54

道頓堀的「堀」竟念「哭」！10個旅遊日本會唸錯的漢字

2019-12-22 01:26

買iPhone 11 遠傳送AirPods 台灣大最高折5千

2019-12-21 23:34

冬至湯圓銷量成長8倍以上 超商新品互尬

2019-12-21 23:30

飯店火鍋戰 各端壓箱寶

2019-12-21 23:24

解讀LV珍稀皮革手袋 歷經350道工序的奢華藝術品

2019-12-21 21:20

影／和貓奴相遇第十年 台灣第一萌貓黃阿瑪開店了

2019-12-21 20:45

粉絲哭哭！氦氣缺貨 東京迪士尼「氣球」想買也難

2019-12-21 20:21

何穗拎BALLY精巧小包 撞色搭配更修長亮眼

2019-12-21 19:59

「黃阿瑪快閃店」招喚貓奴 阿瑪皇帽抱枕百項後宮周邊爆萌

2019-12-21 18:28

六福村施展「動物療癒魔法」病童都笑了

2019-12-21 17:54

季末百貨快閃、特賣話題多 Roots人氣連帽外套2千有找

2019-12-21 16:22
看更多

熱門文章

秒懂一周天氣！耶誕節暖烘烘 跨年恐有雨來亂

2019-12-22 19:29

東區「Sharetea歇腳亭」趕上倒店潮？ 業者回應了

2019-12-22 22:23

「延禧攻略」吳謹言公主紗裙造型美翻！網：霸氣令皇貴妃，變身靈氣小仙女

2019-12-22 15:03

吃太補了！ 20歲女生視力模糊出血 眼角找到鐵結晶

2019-12-23 07:06

台版《天氣之子》場景！大溪玻璃棧道限時開放拍仙照

2019-12-22 14:43

影／南迴改通車了 蘇揆開吉普車載工程人員先走隧道致敬

2019-12-23 12:14

空拍／南迴改中午正式通車 退居成了第二長的公路

2019-12-23 10:07

紓解大車駕駛荒 交通部研議放寬大車駕照年齡上限

2019-12-22 16:18

缺工！大車駕駛將放寬年齡上限

2019-12-22 23:39

政大人必吃冰店掰掰！ 60年老店逢玉冰菓室明年2月歇業

2019-12-23 11:18

吳德榮：周五清晨北台灣低溫探13度 下周日脫離水氣

2019-12-23 07:46

黑白色調機艙好時尚！日本新廉航ZIPAIR公開豪華內裝

2019-12-22 18:35

南廻改今舉行通車禮 蘇揆帶工程人員走隧道致敬

2019-12-23 10:48

唐綺陽星座運勢週報：天秤好消息頻頻 獅子參加聚會認識新朋友

2019-12-23 07:39

「黃阿瑪快閃店」招喚貓奴 阿瑪皇帽抱枕百項後宮周邊爆萌

2019-12-21 18:28

每日星座運勢／牡羊專注工作效率增　不易守住錢財

2019-12-23 00:00

驚！水銀電池塞鼻 新竹3歲男童鼻軟骨穿孔

2019-12-23 10:15

保育類豆腐鯊擱淺綠島睡美人海灘 熱心遊客po文求助

2019-12-22 17:17

蕭亞軒靠「子彈唇膏」成功索吻鮮肉男友 色號曝光了

2019-12-22 17:08

7米長豆腐鯊擱淺綠島 救援人員趁漲潮送回大海

2019-12-22 18:04

摩斯也出泡麵？超狂「和風炸雞」、「海洋珍珠堡」杯麵限量上市

2019-12-23 11:00

病患腋下摸到「1串葡萄」愁容滿面 醫暖心承諾逼哭眾人

2019-12-23 12:30

「帶貨王」歐陽娜娜成RV最新代言人 陸網友留言酸爆

2019-12-23 12:25

台灣十大視覺藝術新聞出爐 「鄭麗君留任」拿下第一名

2019-12-23 04:34

首位隧道工地女主任 她肩扛340人生命

2019-12-23 10:56

重度級急救責任醫院揭牌 陳時中喊話：大千夠能力了

2019-12-23 12:32

全台血庫低於安全庫存 台北全都缺、台中最缺O型血

2019-12-22 16:14

豆腐鯊擱淺綠島 眾人推回大海

2019-12-23 00:03

冬颱帶水氣 耶誕前後好天氣

2019-12-22 23:48

周末水氣多偏涼 彭啟明：跨年元旦應會緩和天氣不錯

2019-12-23 07:33

「活體裝飾」油漆龜再現？ 動保志工：非常痛心

2019-12-22 20:23

乾癬的平日保「癢」 先擦乳液再擦藥

2019-12-22 16:23

大車職業駕駛年齡上限 交部擬有條件放寬到68歲

2019-12-22 14:31

中角灣衝浪基地啟用 沙灘…都是垃圾

2019-12-23 01:01

Lady M進駐遠百信義A13 絕美內用店型、奢華新口味曝光

2019-12-23 11:38

法國時尚大師Emanuel Ungaro殞落 曾怒批琳賽蘿涵的品味是災難

2019-12-23 10:43

回鄉的路更近了 南迴公路不再是難回

2019-12-23 12:29

甜甜黏牙的湯圓 是口腔蛀牙壞菌最愛的食物

2019-12-22 16:10

南迴公路拓寬工程 大事記

2019-12-23 10:39

好好吃／130道、59種植化素食譜 3專家教你呷健康

2019-12-22 13:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top