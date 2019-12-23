「帶貨王」歐陽娜娜成RV最新代言人 陸網友留言酸爆

歐陽龍的次女歐陽娜娜在大陸發展得可說是風生水起，各種工作邀約滿檔，也因這樣接下了不少的時尚代言，像是Converse亞太地區代言人、Armani Exchange大中華區及亞太區全新形象代言人等等。最近她又接下了時尚鞋履品牌Roger Vivier的中國區代言人，直接從帆布鞋晉升到法國貴婦跟鞋的領域，也難怪讓一票網友直呼「時尚資源真的好豐富！」

隨著Roger Vivier大陸區代言人的身分曝光，歐陽娜娜所拍攝的一組形象照也釋出。她展示了包括彩色休閒運動鞋、珍珠裝飾高跟鞋、水晶方扣鞋以及嶄新的包款作品等等，連她的大提琴也一起入鏡。但許多大陸網友對這組照片並不買單，紛紛故意留言表示「站在椅子上拍照是一件很危險的事喔！」、「太危險了快下來」並直呼她新的綽號「高危娜」，原來，這是因為日前歐陽娜娜在高以翔錄影發生意外後轉發「藝人是高危險職業」的貼文，當時就被諷刺「蹭熱度」。