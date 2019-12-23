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「帶貨王」歐陽娜娜成RV最新代言人 陸網友留言酸爆

2019-12-23 12:25聯合報 記者吳曉涵／即時報導

歐陽龍的次女歐陽娜娜在大陸發展得可說是風生水起，各種工作邀約滿檔，也因這樣接下了不少的時尚代言，像是Converse亞太地區代言人、Armani Exchange大中華區及亞太區全新形象代言人等等。最近她又接下了時尚鞋履品牌Roger Vivier的中國區代言人，直接從帆布鞋晉升到法國貴婦跟鞋的領域，也難怪讓一票網友直呼「時尚資源真的好豐富！」

隨著Roger Vivier大陸區代言人的身分曝光，歐陽娜娜所拍攝的一組形象照也釋出。她展示了包括彩色休閒運動鞋、珍珠裝飾高跟鞋、水晶方扣鞋以及嶄新的包款作品等等，連她的大提琴也一起入鏡。但許多大陸網友對這組照片並不買單，紛紛故意留言表示「站在椅子上拍照是一件很危險的事喔！」、「太危險了快下來」並直呼她新的綽號「高危娜」，原來，這是因為日前歐陽娜娜在高以翔錄影發生意外後轉發「藝人是高危險職業」的貼文，當時就被諷刺「蹭熱度」。

不過，歐陽娜娜雖然爭議不斷，但「帶貨」能力依然還是備受肯定的，先前大陸淘寶網公佈的今年時尚趨勢報告顯示，她已經打敗楊冪成為被搜索和購買同款商品最多的明星，再加上Roger Vivier近年來主打年輕化的設計，歐陽娜娜能從上任代言人唐嫣手上接下新任代言人的職位一點也不奇怪。

歐陽娜娜成為時尚鞋履品牌Roger Vivier的中國區代言人。圖／摘自微博
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歐陽娜娜成為時尚鞋履品牌Roger Vivier的中國區代言人。圖／摘自微博
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