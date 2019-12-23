超萌鼠年腕表現身！SWATCH讓收納盒變可愛 直擊少女心

SWATCH推出全新的「芝芝吱吱」鼠年生肖限量表，還搭配了金色起司造型收納盒。圖／SWATCH提供 分享 facebook

瑞士國民腕表品牌SWATCH每一年的生肖表都別具巧思，超萌或時髦的設計都有，一直都是品牌粉絲收藏的目標。而順應2020到來的鼠年，SWATCH也以老鼠發出的聲響當命名靈感，推出「芝芝吱吱」生肖限量表，還把收納盒做成金色起司狀，呼應了瑞士的特產。

SWATCH「芝芝吱吱」鼠年生肖限量表，3,150元。圖／SWATCH提供 分享 facebook

SWATCH「芝芝吱吱」鼠年生肖限量表，3,150元。圖／SWATCH提供 分享 facebook

2020的華人新年特別的早，所以SWATCH也提前在年末曝光了全新的「芝芝吱吱」鼠年生肖限量表，不同於其他品牌以具像的方式呈現這個農曆庚子年的主角。而是利用了點、線的方式在表盤上呈現老鼠的給人的印象，像是於12點鐘下的兩個圓點就代表了眼睛，而在下半部的放射狀線條則是象徵了鬍鬚。閃電狀的灰色秒針則是詮釋了老鼠尾巴，中央的橢圓形黑點則一眼就能看出是鼻子，同時還加上耳朵狀的表釦，整體設計十分逗趣又萌，讓消費者愛不釋手。

SWATCH推出全新的「芝芝吱吱」鼠年生肖限量表，還搭配了金色起司造型收納盒。圖／SWATCH提供 分享 facebook

此外，SWATCH還結合了老鼠在卡通中的意象，牠所愛吃起司則變成了收納盒的形狀，但為了融入華人新年的氛圍，品牌改以金色呈現，並放上紅色中國結加以點綴，巧妙融入紅色喜氣金色富貴的吉祥寓意，也是瑞士腕表品牌的巧思。可愛又萌的SWATCH「芝芝吱吱」鼠年生肖表，不論是自己配戴還是送禮都是不錯的選擇，除了官網之外也在指定通路一同上市了。