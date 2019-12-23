最新話題百貨「遠百信義A13」即將於12/25正式開幕，其中，千層蛋糕排隊名店千層Lady M也於一樓開設全台第二家內用門市，加入信義區㇐級餐飲戰區。同時，Lady M特別在遠百信義門市推出奢華限定口味「香檳千層蛋糕」，為慶祝開幕，消費還有機會免費暢遊美國紐約、或是單筆訂單Lady M免費招待等優惠(詳細活動訊息以現場公告為準)。

Lady M遠百信義店希望在都市中提供㇐處能讓人放鬆喘口氣的空間，挑高10米的空間、圓弧門市設計伴隨㇐大片落地窗，讓自然光灑落室內與室外相融，店內的大理石風格交織出高質感氛圍，座位上也有小巧思，中央中島設置了共享桌並提供充電插座，讓忙碌的都市人也能有優閒享受甜點的愜意空間。

另外，遠百信義開幕推出的限量香檳千層蛋糕，選用了法國酩悅香檳 Moët & Chandon Champagne 集團中，擁有241年歷史的凱歌香檳Veuve Clicquot，堆疊出如寶石般晶瑩剔透的香檳果凍，優雅細緻的葡萄酒香帶來迷人的微醺風味，再搭上有酸度的草莓卡士達互相加乘，吃起來多了份清爽。香檳千層蛋糕僅在開幕期間販售，每日限量供應，售完為止。

*未成年請勿飲酒

「Lady M遠百信義店」

地址：台北市松仁路58 號1樓(遠百信義A13) 。

營業時間：週日-週四11:00-21:30 / 週五-週六11:00-22:00(售完為止) 。