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政大人必吃冰店掰掰！ 60年老店逢玉冰菓室明年2月歇業

2019-12-23 11:18聯合報 記者魏妤庭／即時報導

至今歷經三代，已經有60年歷史的老店逢玉冰菓室，不僅是許多木柵人從小吃到大的冰店，也是不少政大學生的共同回憶。不過，逢玉冰菓室日前在臉書宣布，因為合約及家庭因素，即將在2020年的2月初結束營業，讓許多老客人覺得惋惜。

逢玉冰菓室一年四季都有不同品項可以吃，像是夏天從最簡單的清冰到芒果牛奶冰，可選擇的品項高達30多種。冬天則是有熱騰騰的湯圓、紅豆湯、花生湯等可選擇，尤其是紅豆湯圓，可是冷颼颼天氣的最佳良伴。

已有60年歷史的逢玉冰菓室，歷經三代經營，隨著時代變遷進步，也時常用臉書與消費者聯繫互動，但昨（23）日冬至卻在臉書貼上公告，除了表示謝謝顧客、鄉親、好友超過一甲子陪伴，並表示因合約問題、家庭因素，即將在明年2月初正式歇業，「希望剩下的日子，大家有空來逢玉坐坐」。

公告一出也吸引了許多曾在逢玉冰菓室吃過冰品甜點的顧客前來留言，「國中必去的滿滿回憶~」、「懷念以前走過橋吃冰的時光，謝謝你們！」、「木柵人 經典回憶...吃了三代人」、「這附近不欠一家便利商店，但是很需要逢玉」。

地址：台北市文山區保儀路78號

電話：（02）2939-5678

冬天喝上一碗紅豆湯圓，暖身又暖心。圖／摘自逢玉冰菓室粉絲專頁
冬天喝上一碗紅豆湯圓，暖身又暖心。圖／摘自逢玉冰菓室粉絲專頁
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逢玉冰菓室是許多政大人及木柵人的回憶。圖／摘自逢玉冰菓室粉絲專頁
逢玉冰菓室是許多政大人及木柵人的回憶。圖／摘自逢玉冰菓室粉絲專頁
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已有60年歷史老店逢玉冰果室即將在明年2月初歇業。圖／摘自逢玉冰菓室粉絲專頁
已有60年歷史老店逢玉冰果室即將在明年2月初歇業。圖／摘自逢玉冰菓室粉絲專頁
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甜點冰品大學生

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