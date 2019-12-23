親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

林懷民退休倒數 雲門致信大眾感恩祝福

2019-12-23 11:11聯合報 記者何定照／即時報導

雲門舞集今發給雲門之友及貴賓友人新年快樂祝福，信中表示雲門舞集創辦人林懷民將於2019年12月31日卸任藝術總監，由鄭宗龍接任。信中也表示，雲門滿懷感恩，向林懷民這位被泰晤士報譽為「全球最重要的當代編舞家」致以最深摯的崇敬。

林懷民2017年宣布2019年底退休，距今僅餘8天。雲門表示，並未因林懷民退休舉辦特殊活動，雲門一切如常，林懷民則是有公務才會前來，不像以往頻繁出現。

這封信由雲門基金會執行總監葉芠芠署名，信中說，揮別2019，邁步2020，感謝大家這一年來對雲門的關心與支持。

信中表示，林懷民將於12月31日卸任藝術總監，由鄭宗龍接任。林懷民1973年創辦華語世界第一個當代職業舞團，34年來不斷翻新的傑出舞作與社

會對話，率領雲門深入台灣城鄉與世界舞台，凝聚眾人對藝術與人文生活的嚮往，為觀眾帶來喜悅，更贏得國際高度讚譽。

信中說，林懷民無日懈怠，始終秉持初心，單純樸素，以舞蹈堅持理想。雲門滿懷感恩，向這位被泰晤士報譽為「全球最重要的當代編舞家」致以最深摯的崇敬！

信中表示，鄭宗龍原任雲門2藝術總監，自2020年1月1日起出任雲門舞集藝術總監。他的作品交織街頭張力與人生百態，獨樹一幟，勇敢、鮮明而且強烈，是國際舞蹈界新鮮而獨特的聲音。2020年鄭宗龍將帶領雲門舞集於法、英、瑞典、澳洲、美國、巴西及台灣演出近70場。

該信表示，在這個特別的時刻，我們提醒自己，不忘初衷，突破慣性，接受挑戰，繼續透過雲門舞集的舞蹈與雲門劇場的演出與社會對話，帶給大家溫暖與安慰。懇請大家繼續鞭策、指導與支持。

雲門舞集今發給雲門之友及貴賓友人新年快樂祝福。記者何定照/翻攝
雲門舞集今發給雲門之友及貴賓友人新年快樂祝福。記者何定照/翻攝
分享

林懷民雲門舞集鄭宗龍

延伸閱讀

2019表演藝術回顧：林懷民退休 雲門舞集的...

與民共舞 雲門戶外演出展新貌

影／下任雲門總監鄭宗龍 跳進辦公大樓邀民眾...

雲門純白時代來臨！鄭宗龍首創「互動舞台」打破...

46年前在台中首演今終場 林懷民：與台中有緣

林懷民告別作 秋水向時光致敬

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

獨／咖啡倒店風波延燒！台北文青咖啡「Congrats Café」下台一鞠躬

2019-12-20 14:59

政大人必吃冰店掰掰！60年老店逢玉冰菓室明年2月歇業

2019-12-23 11:18

摩斯也出泡麵？超狂「和風炸雞」、「海洋珍珠堡」杯麵限量上市

2019-12-23 11:00

法國時尚大師Emanuel Ungaro殞落 曾怒批琳賽蘿涵的品味是災難

2019-12-23 10:43

生活美學／一澤信三郎 堅守百年工藝 自由自在做自己

2019-12-23 00:35

優質系／堅持任性 陳陸寬成就十年「貓下去」

2019-12-23 00:27

東區「Sharetea歇腳亭」趕上倒店潮？ 業者回應了

2019-12-22 22:23

黑白色調機艙好時尚！日本新廉航ZIPAIR公開豪華內裝

2019-12-22 18:35

蕭亞軒靠「子彈唇膏」成功索吻鮮肉男友 色號曝光了

2019-12-22 17:08

「延禧攻略」吳謹言公主紗裙造型美翻！網：霸氣令皇貴妃，變身靈氣小仙女

2019-12-22 15:03

歐洲「男模足球隊」回來了！ 全體帥穿合身西裝 堪比男子偶像團隊

2019-12-22 13:59

耶誕跨年到棧酒食吧 火烤現削電臀牛

2019-12-22 13:53

外帶四大名湯 年菜溫暖全家人

2019-12-22 13:53

冬日進補 霸王鵝、漁夫鍋上桌

2019-12-22 13:53

亞尼克夢想村進駐遠百信義A13 新品美式「烏比派」必吃

2019-12-22 13:24

旅拍必備輕巧微單眼 專業感、時尚度、文青風全都有

2019-12-22 12:59

貝克漢子女受洗 貝嫂好閨密穿VB西裝幫忙打廣告

2019-12-22 12:53

史上最霸氣！快買「哥吉拉面紙盒」每一抽狂噴原子吐息

2019-12-22 12:18

好姊妹居家派對 就用「小雪怪」內睡衣一起裝可愛吧！

2019-12-22 12:10

VERSACE也出籃球！巴洛克圖騰實在超奢華

2019-12-22 11:38

吃米其林送大金 摘星添好運還有機會帶走空氣清淨機

2019-12-22 10:54

前進「東方夏威夷」 長榮航空推台北飛峴港來回7千有找

2019-12-22 10:54

道頓堀的「堀」竟念「哭」！10個旅遊日本會唸錯的漢字

2019-12-22 01:26

買iPhone 11 遠傳送AirPods 台灣大最高折5千

2019-12-21 23:34

冬至湯圓銷量成長8倍以上 超商新品互尬

2019-12-21 23:30

飯店火鍋戰 各端壓箱寶

2019-12-21 23:24

解讀LV珍稀皮革手袋 歷經350道工序的奢華藝術品

2019-12-21 21:20

影／和貓奴相遇第十年 台灣第一萌貓黃阿瑪開店了

2019-12-21 20:45

粉絲哭哭！氦氣缺貨 東京迪士尼「氣球」想買也難

2019-12-21 20:21

何穗拎BALLY精巧小包 撞色搭配更修長亮眼

2019-12-21 19:59

「黃阿瑪快閃店」招喚貓奴 阿瑪皇帽抱枕百項後宮周邊爆萌

2019-12-21 18:28

六福村施展「動物療癒魔法」病童都笑了

2019-12-21 17:54

季末百貨快閃、特賣話題多 Roots人氣連帽外套2千有找

2019-12-21 16:22

「偷心戀愛系美唇」要選對色號！媚比琳、露華濃、I’M MEME唇彩讓好感度UP

2019-12-21 15:34

60顆燈飾、300座雪燈籠！日本「8個冬季活動」宛若童話

2019-12-21 15:02

鴻運當「頭」！巴黎卡詩「金緻柔馭露鴻運春節限量版」火紅喜氣　momo官方旗艦店限量特惠組快搶

2019-12-21 14:08

「獨熱熱不如眾熱熱」？ 電暖器這樣挑

2019-12-21 13:20

DIOR發表早秋女裝 網紗貝雷帽、漁夫帽看來又要缺貨了

2019-12-21 13:11

影／優人浴火重生 今起重現《時間之外》

2019-12-21 12:08
看更多

熱門文章

秒懂一周天氣！耶誕節暖烘烘 跨年恐有雨來亂

2019-12-22 19:29

東區「Sharetea歇腳亭」趕上倒店潮？ 業者回應了

2019-12-22 22:23

「延禧攻略」吳謹言公主紗裙造型美翻！網：霸氣令皇貴妃，變身靈氣小仙女

2019-12-22 15:03

吃太補了！20歲女生視力模糊出血 眼角找到鐵結晶

2019-12-23 07:06

保健看過來／喘、咳、心疼痛 要防心衰竭

2019-12-22 13:07

台版《天氣之子》場景！大溪玻璃棧道限時開放拍仙照

2019-12-22 14:43

紓解大車駕駛荒 交通部研議放寬大車駕照年齡上限

2019-12-22 16:18

缺工！大車駕駛將放寬年齡上限

2019-12-22 23:39

吳德榮：周五清晨北台灣低溫探13度 下周日脫離水氣

2019-12-23 07:46

黑白色調機艙好時尚！日本新廉航ZIPAIR公開豪華內裝

2019-12-22 18:35

「黃阿瑪快閃店」招喚貓奴 阿瑪皇帽抱枕百項後宮周邊爆萌

2019-12-21 18:28

日本人妻主張收納不丟棄 365日蝸居整理法：混亂反彈先檢視擺位

2019-12-22 11:22

唐綺陽星座運勢週報：天秤好消息頻頻 獅子參加聚會認識新朋友

2019-12-23 07:39

保育類豆腐鯊擱淺綠島睡美人海灘 熱心遊客po文求助

2019-12-22 17:17

每日星座運勢／牡羊專注工作效率增　不易守住錢財

2019-12-23 00:00

7米長豆腐鯊擱淺綠島 救援人員趁漲潮送回大海

2019-12-22 18:04

冬至吃湯圓 中醫籲食補補腎、注意心臟疾病

2019-12-22 11:59

旅拍必備輕巧微單眼 專業感、時尚度、文青風全都有

2019-12-22 12:59

蕭亞軒靠「子彈唇膏」成功索吻鮮肉男友 色號曝光了

2019-12-22 17:08

空拍／南迴改中午正式通車 退居成了第二長的公路

2019-12-23 10:07

五月天旋風機場捷運單日破10萬 桃捷公司年終肯定加碼

2019-12-22 14:00

史上最霸氣！快買「哥吉拉面紙盒」每一抽狂噴原子吐息

2019-12-22 12:18

歐洲「男模足球隊」回來了！ 全體帥穿合身西裝 堪比男子偶像團隊

2019-12-22 13:59

台灣十大視覺藝術新聞出爐 「鄭麗君留任」拿下第一名

2019-12-23 04:34

超商、超市年終點數清倉 你換了沒？

2019-12-22 13:22

冬颱帶水氣 耶誕前後好天氣

2019-12-22 23:48

全台血庫低於安全庫存 台北全都缺、台中最缺O型血

2019-12-22 16:14

豆腐鯊擱淺綠島 眾人推回大海

2019-12-23 00:03

加油要快！汽柴油連二漲 95無鉛漲破29元

2019-12-22 12:09

亞尼克夢想村進駐遠百信義A13 新品美式「烏比派」必吃

2019-12-22 13:24

乾癬的平日保「癢」 先擦乳液再擦藥

2019-12-22 16:23

「活體裝飾」油漆龜再現？ 動保志工：非常痛心

2019-12-22 20:23

周末水氣多偏涼 彭啟明：跨年元旦應會緩和天氣不錯

2019-12-23 07:33

大車職業駕駛年齡上限 交部擬有條件放寬到68歲

2019-12-22 14:31

中角灣衝浪基地啟用 沙灘…都是垃圾

2019-12-23 01:01

甜甜黏牙的湯圓 是口腔蛀牙壞菌最愛的食物

2019-12-22 16:10

貝克漢子女受洗 貝嫂好閨密穿VB西裝幫忙打廣告

2019-12-22 12:53

乾癬反覆發作是「排毒」？ 醫師說快就醫是王道

2019-12-22 12:20

好好吃／130道、59種植化素食譜 3專家教你呷健康

2019-12-22 13:06

驚！水銀電池塞鼻 新竹3歲男童鼻軟骨穿孔

2019-12-23 10:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top