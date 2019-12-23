林懷民退休倒數 雲門致信大眾感恩祝福

雲門舞集今發給雲門之友及貴賓友人新年快樂祝福，信中表示雲門舞集創辦人林懷民將於2019年12月31日卸任藝術總監，由鄭宗龍接任。信中也表示，雲門滿懷感恩，向林懷民這位被泰晤士報譽為「全球最重要的當代編舞家」致以最深摯的崇敬。

林懷民2017年宣布2019年底退休，距今僅餘8天。雲門表示，並未因林懷民退休舉辦特殊活動，雲門一切如常，林懷民則是有公務才會前來，不像以往頻繁出現。

這封信由雲門基金會執行總監葉芠芠署名，信中說，揮別2019，邁步2020，感謝大家這一年來對雲門的關心與支持。

信中表示，林懷民將於12月31日卸任藝術總監，由鄭宗龍接任。林懷民1973年創辦華語世界第一個當代職業舞團，34年來不斷翻新的傑出舞作與社

會對話，率領雲門深入台灣城鄉與世界舞台，凝聚眾人對藝術與人文生活的嚮往，為觀眾帶來喜悅，更贏得國際高度讚譽。

信中說，林懷民無日懈怠，始終秉持初心，單純樸素，以舞蹈堅持理想。雲門滿懷感恩，向這位被泰晤士報譽為「全球最重要的當代編舞家」致以最深摯的崇敬！

信中表示，鄭宗龍原任雲門2藝術總監，自2020年1月1日起出任雲門舞集藝術總監。他的作品交織街頭張力與人生百態，獨樹一幟，勇敢、鮮明而且強烈，是國際舞蹈界新鮮而獨特的聲音。2020年鄭宗龍將帶領雲門舞集於法、英、瑞典、澳洲、美國、巴西及台灣演出近70場。