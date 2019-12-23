法國時尚大師Emanuel Ungaro殞落 曾怒批琳賽蘿涵的品味是災難

Emanuel Ungaro以善用豐富色彩和垂墜剪裁聞名，倍受上流社會仕女歡迎。圖／美聯社 分享 facebook

曾與Yves Saint Laurent、老佛爺Karl Lagerfeld齊名的法國時尚大師Emanuel Ungaro上周六（12/21）於巴黎逝世，享年86歲。

Emanuel Ungaro去逝的消息，在上周日（12/22）由現在的品牌總部發出聲明證實，根據英國「衛報」報導，大師的家人透露，過去這兩年Emanuel Ungaro先生的健康狀況並不太好，因此病逝。1933年出生的Emanuel Ungaro是義大利移民的第二代，出生於法國的普羅旺斯，並在23歲時前往巴黎發展，先後在Balenciaga、Courrèges旗下工作多年。直至32歲那一年，Emanuel Ungaro才成立自己的同名時尚品牌，以善用豐富色彩和垂墜剪裁聞名，倍受上流社會仕女歡迎。還在1973年推出男裝系列Ungaro Uomo，直至八〇年代末期都是巴黎最熱門的時尚品牌之一。

曾與Yves Saint Laurent、老佛爺Karl Lagerfeld齊名的法國時尚大師Emanuel Ungaro於巴黎逝世，享年86歲。圖／美聯社 分享 facebook

包括了前美國第一夫人賈桂琳甘迺迪、法國第一美人凱薩琳丹妮芙都是Emanuel Ungaro的粉絲。圖／摘自emanuel ungaro instagram 分享 facebook

不謹如此，Emanuel Ungaro還曾在接受「華盛頓郵報」的訪問時說到，「我討厭無聊的衣服、我討厭看到女人穿著悲傷的衣服」，所以才會使用大量的顏色來設計。法國政府還曾經頒發榮譽軍團獎給Emanuel Ungaro，彰顯他對於時尚產業的貢獻。不過在九〇年代時，emanuel ungaro的品牌經營不善，在1996年曾一度易手於義大利的Ferragamo，而Emanuel Ungaro先生則於2004年退休。過去包括了前美國第一夫人賈桂琳甘迺迪、法國第一美人凱薩琳丹妮芙都是Emanuel Ungaro的粉絲。

在八〇年代時，時尚品牌emanuel ungaro的聲勢如日中天。圖／路透社 分享 facebook

但emanuel ungaro數度易手之後，卻欲振乏力，還曾經為了想要年輕化，邀請了琳賽蘿涵來擔任創意總監之一。糟糕的品味受到當時各界的抨擊與惡評，連Emanuel Ungaro先生也曾批評，品牌經營者此舉是自掘墳墓，而琳賽蘿涵的設計是一場災難。